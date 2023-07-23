https://sputnikarabic.ae/20230723/بيانات-اقتصادي-تكشف-امتلاك-روسيا-أدنى-معدلات-تضخم-أسعار-للمواد-الغذائية-في-أوروبا-1079313782.html
بيانات اقتصادي تكشف امتلاك روسيا أدنى معدلات تضخم أسعار للمواد الغذائية في أوروبا
بيانات اقتصادي تكشف امتلاك روسيا أدنى معدلات تضخم أسعار للمواد الغذائية في أوروبا
كشفت بيانات اقتصادية عن تسجيل روسيا لأدنى معدل تضخم سنوي للغذاء بين جميع الدول الأوروبية حيث بلغ حوال 0.08% خلال شهر يوليو 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T06:14+0000
2023-07-23T06:14+0000
2023-07-23T06:14+0000
روسيا
اقتصاد
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ونقلت وكالة "سبوتنيك" بيانات فصل الربيع، حيث شهدت روسيا انكماشا سنويا في الأغذية والمشروبات لأول مرة منذ عام 2018، تم تسجيله في أبريل، وفي مايو وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 1.12%. ولوحظ أعلى معدل لتضخم أسعار الغذاء في المجر، حيث انخفض للمرة الأولى منذ 10 أشهر إلى أقل من 30% وبلغ 29.3%. بالإضافة إلى ذلك ، ظلت معدلات نمو الأسعار السنوية فوق 20% في صربيا (22.1%).وتشمل المراكز الخمسة الأولى أيضًا إستونيا (19.5%) وسلوفاكيا (18.9%) ورومانيا (17.9%) وتم تسجيل معدلات نمو الأسعار بالقيمة السنوية أقل من 10% في يونيو، باستثناء روسيا، في خمس دول أخرى - بيلاروسيا (3.6%)، سويسرا (5.1%)، البرتغال (8.6%)، الدنمارك (8.8%) وفنلندا (9.2%).تباطأ التضخم في أوائل الصيف في معظم البلدان الأوروبية وعلى الأخص في المجر (بنسبة 4.7 نقطة مئوية) وليتوانيا (بنسبة 3.8) وأوكرانيا (بنسبة 3.6) ولاتفيا (بنسبة 3.5) وسلوفاكيا (بنسبة 2.8 نقطة مئوية).في الوقت نفسه، تسارع التضخم في خمسة بلدان في المنطقة وعلى الأخص في قبرص ، حيث تسارع إلى 10.12% من 8.38% في مايو، وكذلك في روسيا (+1.2 نقطة مئوية)، ومالطا (+0.9 نقطة مئوية)، والنرويج (+0.8 نقطة مئوية) واليونان (+0.6 نقطة مئوية).وأجريت الدراسة على أساس بيانات من الخدمات الإحصائية الوطنية في 40 دولة أوروبية، والتي كشفت حتى منتصف يوليو عن بيانات شهر يونيو. يأخذ مؤشر تضخم الغذاء في الحسبان التغيرات في أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية.
https://sputnikarabic.ae/20230630/تباطؤ-معدل-التضخم-السنوي-في-منطقة-اليورو-إلى-نحو-5-في-يونيو-1078622051.html
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روسيا, اقتصاد
بيانات اقتصادي تكشف امتلاك روسيا أدنى معدلات تضخم أسعار للمواد الغذائية في أوروبا
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كشفت بيانات اقتصادية عن تسجيل روسيا لأدنى معدل تضخم سنوي للغذاء بين جميع الدول الأوروبية حيث بلغ حوال 0.08% خلال شهر يوليو
ونقلت وكالة "سبوتنيك" بيانات فصل الربيع، حيث شهدت روسيا انكماشا سنويا في الأغذية والمشروبات لأول مرة منذ عام 2018، تم تسجيله في أبريل، وفي مايو وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 1.12%.
ولوحظ أعلى معدل لتضخم أسعار الغذاء في المجر، حيث انخفض للمرة الأولى منذ 10 أشهر إلى أقل من 30% وبلغ 29.3%. بالإضافة إلى ذلك ، ظلت معدلات نمو الأسعار السنوية فوق 20% في صربيا (22.1%).
وتشمل المراكز الخمسة الأولى أيضًا إستونيا (19.5%) وسلوفاكيا (18.9%) ورومانيا (17.9%) وتم تسجيل معدلات نمو الأسعار بالقيمة السنوية أقل من 10% في يونيو، باستثناء روسيا، في خمس دول أخرى - بيلاروسيا (3.6%)، سويسرا (5.1%)، البرتغال (8.6%)، الدنمارك (8.8%) وفنلندا (9.2%).
تباطأ التضخم في أوائل الصيف في معظم البلدان الأوروبية وعلى الأخص في المجر (بنسبة 4.7 نقطة مئوية) وليتوانيا (بنسبة 3.8) وأوكرانيا (بنسبة 3.6) ولاتفيا (بنسبة 3.5) وسلوفاكيا (بنسبة 2.8 نقطة مئوية).
في الوقت نفسه، تسارع التضخم في خمسة بلدان في المنطقة وعلى الأخص في قبرص ، حيث تسارع إلى 10.12% من 8.38% في مايو، وكذلك في روسيا (+1.2 نقطة مئوية)، ومالطا (+0.9 نقطة مئوية)، والنرويج (+0.8 نقطة مئوية) واليونان (+0.6 نقطة مئوية).
وأجريت الدراسة على أساس بيانات من الخدمات الإحصائية الوطنية في 40 دولة أوروبية، والتي كشفت حتى منتصف يوليو عن بيانات شهر يونيو. يأخذ مؤشر تضخم الغذاء في الحسبان التغيرات في أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية.