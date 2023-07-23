عربي
https://sputnikarabic.ae/20230723/بيانات-اقتصادي-تكشف-امتلاك-روسيا-أدنى-معدلات-تضخم-أسعار-للمواد-الغذائية-في-أوروبا-1079313782.html
بيانات اقتصادي تكشف امتلاك روسيا أدنى معدلات تضخم أسعار للمواد الغذائية في أوروبا
بيانات اقتصادي تكشف امتلاك روسيا أدنى معدلات تضخم أسعار للمواد الغذائية في أوروبا
كشفت بيانات اقتصادية عن تسجيل روسيا لأدنى معدل تضخم سنوي للغذاء بين جميع الدول الأوروبية حيث بلغ حوال 0.08% خلال شهر يوليو 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T06:14+0000
2023-07-23T06:14+0000
روسيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104490/07/1044900763_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d9fd41aab1aebe8ea1c8bc959c723604.jpg
ونقلت وكالة "سبوتنيك" بيانات فصل الربيع، حيث شهدت روسيا انكماشا سنويا في الأغذية والمشروبات لأول مرة منذ عام 2018، تم تسجيله في أبريل، وفي مايو وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 1.12%. ولوحظ أعلى معدل لتضخم أسعار الغذاء في المجر، حيث انخفض للمرة الأولى منذ 10 أشهر إلى أقل من 30% وبلغ 29.3%. بالإضافة إلى ذلك ، ظلت معدلات نمو الأسعار السنوية فوق 20% في صربيا (22.1%).وتشمل المراكز الخمسة الأولى أيضًا إستونيا (19.5%) وسلوفاكيا (18.9%) ورومانيا (17.9%) وتم تسجيل معدلات نمو الأسعار بالقيمة السنوية أقل من 10% في يونيو، باستثناء روسيا، في خمس دول أخرى - بيلاروسيا (3.6%)، سويسرا (5.1%)، البرتغال (8.6%)، الدنمارك (8.8%) وفنلندا (9.2%).تباطأ التضخم في أوائل الصيف في معظم البلدان الأوروبية وعلى الأخص في المجر (بنسبة 4.7 نقطة مئوية) وليتوانيا (بنسبة 3.8) وأوكرانيا (بنسبة 3.6) ولاتفيا (بنسبة 3.5) وسلوفاكيا (بنسبة 2.8 نقطة مئوية).في الوقت نفسه، تسارع التضخم في خمسة بلدان في المنطقة وعلى الأخص في قبرص ، حيث تسارع إلى 10.12% من 8.38% في مايو، وكذلك في روسيا (+1.2 نقطة مئوية)، ومالطا (+0.9 نقطة مئوية)، والنرويج (+0.8 نقطة مئوية) واليونان (+0.6 نقطة مئوية).وأجريت الدراسة على أساس بيانات من الخدمات الإحصائية الوطنية في 40 دولة أوروبية، والتي كشفت حتى منتصف يوليو عن بيانات شهر يونيو. يأخذ مؤشر تضخم الغذاء في الحسبان التغيرات في أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية.
https://sputnikarabic.ae/20230630/تباطؤ-معدل-التضخم-السنوي-في-منطقة-اليورو-إلى-نحو-5-في-يونيو-1078622051.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104490/07/1044900763_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a8c61b9acb2553dbfaac9ffced5f2292.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

بيانات اقتصادي تكشف امتلاك روسيا أدنى معدلات تضخم أسعار للمواد الغذائية في أوروبا

06:14 GMT 23.07.2023
© Sputnik . Сергей Пятаков / الانتقال إلى بنك الصورسوبر ماركت روسي
سوبر ماركت روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
© Sputnik . Сергей Пятаков
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
كشفت بيانات اقتصادية عن تسجيل روسيا لأدنى معدل تضخم سنوي للغذاء بين جميع الدول الأوروبية حيث بلغ حوال 0.08% خلال شهر يوليو
ونقلت وكالة "سبوتنيك" بيانات فصل الربيع، حيث شهدت روسيا انكماشا سنويا في الأغذية والمشروبات لأول مرة منذ عام 2018، تم تسجيله في أبريل، وفي مايو وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 1.12%.
ولوحظ أعلى معدل لتضخم أسعار الغذاء في المجر، حيث انخفض للمرة الأولى منذ 10 أشهر إلى أقل من 30% وبلغ 29.3%. بالإضافة إلى ذلك ، ظلت معدلات نمو الأسعار السنوية فوق 20% في صربيا (22.1%).
عملة كرواتيا الكونا مقابل اليورو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
تباطؤ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى نحو 5% في يونيو
30 يونيو, 09:40 GMT
وتشمل المراكز الخمسة الأولى أيضًا إستونيا (19.5%) وسلوفاكيا (18.9%) ورومانيا (17.9%) وتم تسجيل معدلات نمو الأسعار بالقيمة السنوية أقل من 10% في يونيو، باستثناء روسيا، في خمس دول أخرى - بيلاروسيا (3.6%)، سويسرا (5.1%)، البرتغال (8.6%)، الدنمارك (8.8%) وفنلندا (9.2%).
تباطأ التضخم في أوائل الصيف في معظم البلدان الأوروبية وعلى الأخص في المجر (بنسبة 4.7 نقطة مئوية) وليتوانيا (بنسبة 3.8) وأوكرانيا (بنسبة 3.6) ولاتفيا (بنسبة 3.5) وسلوفاكيا (بنسبة 2.8 نقطة مئوية).
في الوقت نفسه، تسارع التضخم في خمسة بلدان في المنطقة وعلى الأخص في قبرص ، حيث تسارع إلى 10.12% من 8.38% في مايو، وكذلك في روسيا (+1.2 نقطة مئوية)، ومالطا (+0.9 نقطة مئوية)، والنرويج (+0.8 نقطة مئوية) واليونان (+0.6 نقطة مئوية).
وأجريت الدراسة على أساس بيانات من الخدمات الإحصائية الوطنية في 40 دولة أوروبية، والتي كشفت حتى منتصف يوليو عن بيانات شهر يونيو. يأخذ مؤشر تضخم الغذاء في الحسبان التغيرات في أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала