https://sputnikarabic.ae/20230723/بينهم-طفل-فيضانات-باكستان-تخلف-أربعة-قتلى-1079313189.html
بينهم طفل.. فيضانات باكستان تخلف أربعة قتلى
بينهم طفل.. فيضانات باكستان تخلف أربعة قتلى
لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص، من بينهم طفل، مصرعهم في باكستان جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في شمال الهند المجاورة، حسبما ذكرت هيئة إدارة الكوارث... 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T04:31+0000
2023-07-23T04:31+0000
2023-07-23T04:31+0000
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العالم
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وقالت هيئة إدارة الكوارث في ولاية البنجاب، إن ثلاث نساء وطفل لقوا حتفهم في مدن لاهور وجوجرانوالا وماندي بهاء الدين، وفيصل أباد نتيجة الفيضانات.بدأت الأمطار الغزيرة في شمال الهند في 8 يوليو/تموز الجاري، وتسببت منذ ذلك الحين في حدوث فيضانات في وسط باكستان.وفقًا لوسائل إعلام هندية، لقي أكثر من 40 شخصًا مصرعهم في شمال الهند وسط هطول أمطار غزيرة وانهيارات أرضية.
https://sputnikarabic.ae/20230610/أمطار-غزيرة-تضرب-عدة-مناطق-في-باكستان-تودي-بحياة-20-شخصا-1077986933.html
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باكستان, العالم
بينهم طفل.. فيضانات باكستان تخلف أربعة قتلى
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لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص، من بينهم طفل، مصرعهم في باكستان جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في شمال الهند المجاورة، حسبما ذكرت هيئة إدارة الكوارث الإقليمية.
وقالت هيئة إدارة الكوارث في ولاية البنجاب، إن ثلاث نساء وطفل لقوا حتفهم
في مدن لاهور وجوجرانوالا وماندي بهاء الدين، وفيصل أباد نتيجة الفيضانات.
بدأت الأمطار الغزيرة في شمال الهند في 8 يوليو/تموز الجاري، وتسببت منذ ذلك الحين في حدوث فيضانات في وسط باكستان.
وفقًا لوسائل إعلام هندية، لقي أكثر من 40 شخصًا مصرعهم في شمال الهند وسط هطول أمطار غزيرة وانهيارات أرضية.