https://sputnikarabic.ae/20230723/ترامب-التفكير-في-قبول-أوكرانيا-في-الناتو-هو-جنون-1079315390.html

ترامب: التفكير في قبول أوكرانيا في الناتو هو جنون

ترامب: التفكير في قبول أوكرانيا في الناتو هو جنون

صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن حتى التفكير في انضمام أوكرانيا إلى الناتو هو أمر مجنون. 23.07.2023, سبوتنيك عربي

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وقال ترامب في رسالة بالفيديو: "المعلومات التي نفكر فيها ببساطة في قبول أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي في هذا الوقت هي مجرد جنون".وفقًا له، فإن الإدارة الحالية بقيادة جو بايدن تجر الولايات المتحدة إلى الحرب العالمية الثالثة. لصالح الأمة التي دفعت لعائلته ملايين وملايين الدولارات في شكل رشاوى".وأضاف: "عليك فقط أن تنظر إلى المبلغ الذي دفعته الصين وأوكرانيا لعائلة بايدن".وقال إن "الإدارة الحالية ليست مختصة وغير مؤهلة ويجب ألا تخاطر ببدء حرب مع روسيا أو الصين".وعقدت قمة الناتو فى فيلنيوس فى 11 و 12 يوليو/ تموز. نتيجة لذلك، لم تتلق كييف دعوة للتحالف. قال الأمين العام للمنظمة، ينس ستولتنبرغ، إن قضية عضوية أوكرانيا ستفقد أهميتها إذا فشلت في الفوز fالمواجهة مع روسيا.ونشرت دول مجموعة السبع إعلانًا لدعم أوكرانيا، لكن الالتزامات الأمنية المذكورة فيه لا تنص على إطار زمني محدد للتنفيذ. وقالت وزارة الخارجية الروسية في نهاية القمة إن الناتو عاد أخيرًا إلى مخططات الحرب الباردة، وأن أوكرانيا كانت متجهة إلى دور المادة الرئيسية القابلة للاستهلاك في الحرب المختلطة التي شنها التحالف مع روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20230722/ضابط-أمريكي-تقسيم-أوكرانيا-يؤدي-لصراع-داخل-الاتحاد-الأوروبي-والناتو-1079297160.html

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