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ترامب: التفكير في قبول أوكرانيا في الناتو هو جنون
ترامب: التفكير في قبول أوكرانيا في الناتو هو جنون
صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن حتى التفكير في انضمام أوكرانيا إلى الناتو هو أمر مجنون. 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T07:33+0000
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وقال ترامب في رسالة بالفيديو: "المعلومات التي نفكر فيها ببساطة في قبول أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي في هذا الوقت هي مجرد جنون".وفقًا له، فإن الإدارة الحالية بقيادة جو بايدن تجر الولايات المتحدة إلى الحرب العالمية الثالثة. لصالح الأمة التي دفعت لعائلته ملايين وملايين الدولارات في شكل رشاوى".وأضاف: "عليك فقط أن تنظر إلى المبلغ الذي دفعته الصين وأوكرانيا لعائلة بايدن".وقال إن "الإدارة الحالية ليست مختصة وغير مؤهلة ويجب ألا تخاطر ببدء حرب مع روسيا أو الصين".وعقدت قمة الناتو فى فيلنيوس فى 11 و 12 يوليو/ تموز. نتيجة لذلك، لم تتلق كييف دعوة للتحالف. قال الأمين العام للمنظمة، ينس ستولتنبرغ، إن قضية عضوية أوكرانيا ستفقد أهميتها إذا فشلت في الفوز fالمواجهة مع روسيا.ونشرت دول مجموعة السبع إعلانًا لدعم أوكرانيا، لكن الالتزامات الأمنية المذكورة فيه لا تنص على إطار زمني محدد للتنفيذ. وقالت وزارة الخارجية الروسية في نهاية القمة إن الناتو عاد أخيرًا إلى مخططات الحرب الباردة، وأن أوكرانيا كانت متجهة إلى دور المادة الرئيسية القابلة للاستهلاك في الحرب المختلطة التي شنها التحالف مع روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230722/ضابط-أمريكي-تقسيم-أوكرانيا-يؤدي-لصراع-داخل-الاتحاد-الأوروبي-والناتو-1079297160.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا

ترامب: التفكير في قبول أوكرانيا في الناتو هو جنون

07:33 GMT 23.07.2023
© AFP 2023 / ED JONESالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
© AFP 2023 / ED JONES
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صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن حتى التفكير في انضمام أوكرانيا إلى الناتو هو أمر مجنون.
وقال ترامب في رسالة بالفيديو: "المعلومات التي نفكر فيها ببساطة في قبول أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي في هذا الوقت هي مجرد جنون".
وفقًا له، فإن الإدارة الحالية بقيادة جو بايدن تجر الولايات المتحدة إلى الحرب العالمية الثالثة. لصالح الأمة التي دفعت لعائلته ملايين وملايين الدولارات في شكل رشاوى".
وأضاف: "عليك فقط أن تنظر إلى المبلغ الذي دفعته الصين وأوكرانيا لعائلة بايدن".
وقال إن "الإدارة الحالية ليست مختصة وغير مؤهلة ويجب ألا تخاطر ببدء حرب مع روسيا أو الصين".
مقر الناتو الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي: تقسيم أوكرانيا يؤدي لصراع داخل الاتحاد الأوروبي والناتو
أمس, 09:40 GMT
وعقدت قمة الناتو فى فيلنيوس فى 11 و 12 يوليو/ تموز. نتيجة لذلك، لم تتلق كييف دعوة للتحالف. قال الأمين العام للمنظمة، ينس ستولتنبرغ، إن قضية عضوية أوكرانيا ستفقد أهميتها إذا فشلت في الفوز fالمواجهة مع روسيا.
ونشرت دول مجموعة السبع إعلانًا لدعم أوكرانيا، لكن الالتزامات الأمنية المذكورة فيه لا تنص على إطار زمني محدد للتنفيذ. وقالت وزارة الخارجية الروسية في نهاية القمة إن الناتو عاد أخيرًا إلى مخططات الحرب الباردة، وأن أوكرانيا كانت متجهة إلى دور المادة الرئيسية القابلة للاستهلاك في الحرب المختلطة التي شنها التحالف مع روسيا.
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