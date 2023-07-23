https://sputnikarabic.ae/20230723/جنرال-أوكراني-يعترف-بـالفشل-الكبير-للقوات-الأوكرانية-1079321716.html
جنرال أوكراني يعترف بـ"الفشل الكبير" للقوات الأوكرانية
جنرال أوكراني يعترف بـ"الفشل الكبير" للقوات الأوكرانية
صرح الجنرال الأوكراني سيرغي كريفونوس، أن القوات الروسية لديها ميزة كبيرة مقارنة بالقوات الأوكرانية، بسبب المعدات الجيدة والدعم من الدولة. 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T12:58+0000
2023-07-23T12:58+0000
2023-07-23T12:58+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال كريفونوس في مقابلة على قناة "بريامي" التلفزيونية: "الجيش الذي نحارب ضده لديه خبرة ملحوظة، والدولة توفر بالكامل كل احتياجات الجيش. لسوء الحظ، في نقاط معينة لدينا إخفاقات كبيرة في هذا الاتجاه".وتابع كريفونوس: "المشكلة الرئيسية هي ارتفاع مستوى الفساد في أوكرانيا، والذي يتسبب في فضائح بالبلاد كل أسبوع تقريبًا".وأضاف كريفونوس أن نظام كييف يهدر موارده المحدودة بالفعل دون جدوى.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230723/برلماني-بريطاني-لا-يمكن-أن-ينتهي-الصراع-في-أوكرانيا-إلا-بإزاحة-نظام-كييف-1079318384.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
جنرال أوكراني يعترف بـ"الفشل الكبير" للقوات الأوكرانية
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صرح الجنرال الأوكراني سيرغي كريفونوس، أن القوات الروسية لديها ميزة كبيرة مقارنة بالقوات الأوكرانية، بسبب المعدات الجيدة والدعم من الدولة.
وقال كريفونوس في مقابلة على قناة "بريامي" التلفزيونية: "الجيش الذي نحارب ضده لديه خبرة ملحوظة، والدولة توفر بالكامل كل احتياجات الجيش. لسوء الحظ، في نقاط معينة لدينا إخفاقات كبيرة في هذا الاتجاه".
وتابع كريفونوس: "المشكلة الرئيسية هي ارتفاع مستوى الفساد في أوكرانيا، والذي يتسبب في فضائح بالبلاد كل أسبوع تقريبًا".
وأضاف كريفونوس أن نظام كييف يهدر موارده المحدودة بالفعل دون جدوى.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.