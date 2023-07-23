https://sputnikarabic.ae/20230723/خبيرة-علم-اجتماع-تثني-على-قرار-إلغاء-تراخيص-حفل-سكوت-في-مصر-1079325654.html

خبيرة علم اجتماع تثني على قرار إلغاء تراخيص حفل سكوت في مصر

خبيرة علم اجتماع تثني على قرار إلغاء تراخيص حفل سكوت في مصر

أشادت خبيرة علم الاجتماع ومديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مصر سابقا، سهير لطفي، بإلغاء تراخيص حفل المغني الأمريكي، ترافيس سكوت، في مصر. 23.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-23T15:51+0000

2023-07-23T15:51+0000

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القاهرة - سبوتنيك. يأتي ذلك بعدما أعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر، قبل أيام، إلغاء تراخيص حفل مغني الراب سكوت، الذي كان مقررا إقامته في منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة المصرية، في وقت لاحق من الشهر الجاري.وأوضحت الخبيرة المصرية، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "إلغاء حفل المغني ترافيس سكوت في الجيزة، أمر ضروري لمنع زراعة الثقافة الأمريكية والغربية المحرضة على العنف داخل الشعب المصري".واستنكرت الخبيرة المصرية، "تحريض المغني الأمريكي جمهوره للصعود على خشبة المسرح وتخطي الحواجز، واستقبال حفلاته لأعداد تفوق السعة الاستيعابية، وتحريضه للجمهور على إلقاء انفسهم من أدوار مرتفعة، جميعها صور واضحة لتجارة العنف"، موضحة أن "هناك اتجار عالمي بالعنف مثل الاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر وبالأموال".ورأت أن السلوك الاجتماعي الذي انتهجه الشباب المصري، في الإقبال على شراء التذاكر الخاصة بالحفل ونفادها بعد لحظات معدودة من طرحها، يشير إلى "قوة العولمة والترويج على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثره في إغراء الشباب المصري للتقليد الأعمى للثقافات الغربية".وأردفت الخبيرة "نحن نجتهد في تربية جيل يكون لديه القدرة على تميز ما يلائم ثقافته، دون التأثر بما تروجه المؤسسات الدولية الدخيلة على الثقافة المصرية".وطالبت الخبيرة المصرية بتغير الثقافة الهادفة للربح والساعية فقط وراء المادة، وغير المتقبلة للخسارة المادية حتى لو على حساب الخسارة الأخلاقية والثقافية.ومن جانبه، قال متحدث نقابة المهن الموسيقية المصرية، محمد عبد الله، إن "إلغاء الترخيص المتعلق بالحفل جاء بسبب تعارضه مع الثقافة والهوية المصرية".وأوضح أن "إعطاء التصاريح منذ اللحظة الأولى لإقامة الحفل هو أمر طبيعي، يحدث مع جميع المغنيين والشركات الأجنبية الراغبة في التواجد بمصر"، مبينًا أن "إدارة مجلس النقابة قرر إلغاء تصاريح إقامة حفل سكوت أمام الأهرامات، بعدما تابع ما نشر من حملات على مواقع التواصل الاجتماعي من تضمن حفلات المطرب فقرات لا تتماشى مع ثقافة وهوية الشعب المصري، ومنها التحريض على العنف والتدافع والتزاحم، فضلًا عن البلاغات والشكاوى التي وجهت ضد المغني الأمريكي".وفي وقت سابق، قال مسؤول الشركة المنظمة لحفل المغني الأمريكي، محمد سراج، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي المصري، عمرو أديب، على قناة "إم بي سي مصر"، إن "ترافيس سكوت تعهد بأمان الحفل وعدم تصدير أي مشكلة، وأكد أنه ينتمي لأسرة مسيحية مؤمنة كما تم تبرئته من قبل المحكمة بعد حادث حفله منذ 4 سنوات، ونفى أنه من عبدة الشيطان".وأضاف أن "مغني الراب أكد احترامه للتعليمات الأمنية، ويرغب في الرد على شبكة [سي إن إن] الأمريكية التي تطالبه يوميًا بالإدلاء بتصاريح ومعرفة ما يحدث إلا أننا نطلب منه الانتظار ونرجوه عدم البوح"، مضيفًا "ترافيس سكوت يقول أننا نحارب أنفسنا، وأنه سعى لإحداث نقلة نوعية في حفلات الترفيه في مصر وانتعاش السياحة فيها".يذكر أن نقابة المهن الموسيقية كانت أصدرت إخطارا لمنظمي حفل ترافيس سكوت بالأهرامات، تتطالبهم فيه بالحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لإقامة الحفل وإلا سيتم سحب التراخيص.

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