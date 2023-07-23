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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230723/صحيفة-أمريكية-لا-يمكن-لمركبات-برادلي-الصمود-أمام-صاروخ-فيخر-1-الروسي--1079323155.html
صحيفة أمريكية: لا يمكن لمركبات "برادلي" الصمود أمام صاروخ "فيخر-1" الروسي
صحيفة أمريكية: لا يمكن لمركبات "برادلي" الصمود أمام صاروخ "فيخر-1" الروسي
كشفت صحيفة أمريكية متخصصة بالشؤون العسكرية أن مركبات المشاة القتالية الأمريكية "برادلي"، ذات الحماية الديناميكية، لا يمكنها أن تصمد أمام صاروخ "فيخر-1" الروسي... 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T14:12+0000
2023-07-23T14:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وجاء في الصحيفة: "صُممت الصواريخ الروسية الحديثة المضادة للدبابات، مثل "فيخر-1"، التي تسببت في أضرار جسيمة للمركبات المدرعة الأوكرانية، خصيصًا لمواجهة مثل هذه الدروع".وتابعت صحيفة "ميلتري ووتش" أن أوكرانيا حاولت إطالة أمد بقاء "برادلي" في ساحة المعركة، باستخدام الحماية الديناميكية السوفيتية، لكنها لم تنجح.وتتلقى أوكرانيا مساعدات عسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إذ تسعى تلك الدول إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، رغم تأكيدات موسكو المتكررة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sputnikarabic.ae/20230723/جنرال-أوكراني-يعترف-بـالفشل-الكبير-للقوات-الأوكرانية-1079321716.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

صحيفة أمريكية: لا يمكن لمركبات "برادلي" الصمود أمام صاروخ "فيخر-1" الروسي

14:12 GMT 23.07.2023
© AFP 2023 / ROMEO GACADمركبة برادلي القتالية
مركبة برادلي القتالية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
© AFP 2023 / ROMEO GACAD
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كشفت صحيفة أمريكية متخصصة بالشؤون العسكرية أن مركبات المشاة القتالية الأمريكية "برادلي"، ذات الحماية الديناميكية، لا يمكنها أن تصمد أمام صاروخ "فيخر-1" الروسي المضاد للدبابات.
وجاء في الصحيفة: "صُممت الصواريخ الروسية الحديثة المضادة للدبابات، مثل "فيخر-1"، التي تسببت في أضرار جسيمة للمركبات المدرعة الأوكرانية، خصيصًا لمواجهة مثل هذه الدروع".

وأشارت الصحيفة إلى أن "برادلي"، التي صنفتها واشنطن على أنها "مدمرة الدبابات"، كان من المفترض أن تمنح القوات الأوكرانية ميزة في المعركة ضد الجيش الروسي، ولكن من الملاحظ أن هذه المركبة القتالية تعرضت لانتقادات في كثير من الأحيان بسبب أدائها المنخفض من ناحية الدروع.

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جنرال أوكراني يعترف بـ"الفشل الكبير" للقوات الأوكرانية
12:58 GMT
وتابعت صحيفة "ميلتري ووتش" أن أوكرانيا حاولت إطالة أمد بقاء "برادلي" في ساحة المعركة، باستخدام الحماية الديناميكية السوفيتية، لكنها لم تنجح.
وتتلقى أوكرانيا مساعدات عسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إذ تسعى تلك الدول إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، رغم تأكيدات موسكو المتكررة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
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