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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230723/صحيفة-الغرب-يشعر-بخيبة-أمل-من-الأوكرانيين-1079314810.html
صحيفة: الغرب يشعر بخيبة أمل من الأوكرانيين
صحيفة: الغرب يشعر بخيبة أمل من الأوكرانيين
كشفت صحيفة أمريكية أن الجيش الأوكراني والقيادة السياسية برئاسة زيلينسكي خيبت آمال الغرب الذي توقع من أن تكون المعركة مغايرة خصوصا مع الدعوات الأوكرانية المشجعة... 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T07:24+0000
2023-07-23T07:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصادرها أن الآمال الغربية كانت معقودة على عزيمة وشجاعة الجيش الأوكراني في الهجوم المضاد بالرغم من إدراكهم أن القوات الأوكرانية تفتقر إلى التدريب ونقص الأسلحة لمواجهة القوات الروسية.وأضافت الصحيفة بالقول إن "حقول الألغام "القاتلة" والتحصينات الواسعة وتفوق الطيران الروسي يشل الهجوم الأوكراني، مما يؤدي إلى مقتل جنود من القوات المسلحة الأوكرانية بلا معنى وفي ضوء انخفاض احتمالية حدوث اختراق واسع النطاق من قبل القوات الأوكرانية ، يواجه الغرب احتمال إطالة أمد الأعمال العدائية والحاجة إلى مساعدة مالية إضافية، وهو ما ستتردد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في قبوله.ولفت المقال إلى أن مخاوف جو بايدن من أن إطالة أمد الصراع ستؤثر على فرصه في إعادة انتخابه لرئاسة الولايات المتحدة، تتداخل مع انخفاض كبير في موارد أوروبا اللازمة لتزويد أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، كتبت الصحيفة أن الموقف غير الموثوق للولايات المتحدة بشأن هذه القضية قد يؤثر على نوايا الاتحاد الأوروبي، مضيفة أنه وفقا لدبلوماسيين غربيين، من غير المرجح أن يزيد القادة الأوروبيون دعمهم لكييف بشكل كبير إذا شعروا بمقاومة من الولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230723/إعلام-المسؤولون-الأمريكيون-سئموا-من-عدم-امتنان-زيلينسكي-للمساعدات-الغربية-1079312776.html
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روسيا

صحيفة: الغرب يشعر بخيبة أمل من الأوكرانيين

07:24 GMT 23.07.2023
© AFP 2023 / Genya Savilovالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
© AFP 2023 / Genya Savilov
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كشفت صحيفة أمريكية أن الجيش الأوكراني والقيادة السياسية برئاسة زيلينسكي خيبت آمال الغرب الذي توقع من أن تكون المعركة مغايرة خصوصا مع الدعوات الأوكرانية المشجعة والقوية بضمان الانتصار، حيث تبين أن كل ذلك مجرد وهم ولن يتحقق.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصادرها أن الآمال الغربية كانت معقودة على عزيمة وشجاعة الجيش الأوكراني في الهجوم المضاد بالرغم من إدراكهم أن القوات الأوكرانية تفتقر إلى التدريب ونقص الأسلحة لمواجهة القوات الروسية.
وأضافت الصحيفة بالقول إن "حقول الألغام "القاتلة" والتحصينات الواسعة وتفوق الطيران الروسي يشل الهجوم الأوكراني، مما يؤدي إلى مقتل جنود من القوات المسلحة الأوكرانية بلا معنى وفي ضوء انخفاض احتمالية حدوث اختراق واسع النطاق من قبل القوات الأوكرانية ، يواجه الغرب احتمال إطالة أمد الأعمال العدائية والحاجة إلى مساعدة مالية إضافية، وهو ما ستتردد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في قبوله.
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
إعلام: المسؤولون الأمريكيون سئموا من عدم امتنان زيلينسكي للمساعدات الغربية
02:57 GMT
ولفت المقال إلى أن مخاوف جو بايدن من أن إطالة أمد الصراع ستؤثر على فرصه في إعادة انتخابه لرئاسة الولايات المتحدة، تتداخل مع انخفاض كبير في موارد أوروبا اللازمة لتزويد أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، كتبت الصحيفة أن الموقف غير الموثوق للولايات المتحدة بشأن هذه القضية قد يؤثر على نوايا الاتحاد الأوروبي، مضيفة أنه وفقا لدبلوماسيين غربيين، من غير المرجح أن يزيد القادة الأوروبيون دعمهم لكييف بشكل كبير إذا شعروا بمقاومة من الولايات المتحدة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
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