https://sputnikarabic.ae/20230723/ضابط-أمريكي-القوات-الأوكرانية-لم-تحقق-أي-من-الأهداف-التكتيكية-1079314915.html

ضابط أمريكي: القوات الأوكرانية لم تحقق أي من الأهداف التكتيكية

ضابط أمريكي: القوات الأوكرانية لم تحقق أي من الأهداف التكتيكية

صرح المقدم الأمريكي دانيال ديفيس، Hن أوكرانيا غيرت تكتيكاتها في ساحة المعركة من "إرهاق " القوات الروسية إلى استخدام مجموعات صغيرة من المشاة لاختراق المواقع... 23.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-23T07:22+0000

2023-07-23T07:22+0000

2023-07-23T07:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

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وقال: "غيرت أوكرانيا تكتيكاتها في ساحة المعركة العدو من استنزاف العدو لاستخدام مجموعات صغيرة من المشاة لاختراق المواقع الدفاعية الروسية، لكن هذا لن يساعدها، وفي النهاية قد يؤدي إلى سقوط المدن الأوكرانية الرئيسية".وتابع: "لدي روسيا عدد كبير من الطائرات دون طيار، في كل مرة يذهب فيها الجنود الأوكرانيون إلى الفضاء المفتوح، يتعرضون على الفور لنيران المدفعية أو قذائف الهاون. إذا تحركت أي مركبات مدرعة بسرعة في مناطق مفتوحة، فهي أيضًا مدمرة".وأضاف ديفيس في مقال لـ "Responsible Statecraft" أنه "على الرغم من أن الأمر غير سار لمؤيدي أوكرانيا، فإن الحل الأكثر منطقية لكييف هو بدء مفاوضات يمكن أن تحافظ على بقايا "الحرية والأراضي" الأوكرانية".وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وفي اتجاهات زابوروجيه في 4 يونيو/ حزيران الماضي. ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل الناتو ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية. وبرغم ذلك، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي من محاور الجبهة وتتعرض لخسائر فادحة.قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن نظام كييف، بشكل عام، لم يحقق أيا من أهدافه على أي محور قتالي.وأضاف أن "خسائر أوكرانيا منذ بداية الهجوم المضاد بلغت أكثر من 26 ألف عسكري و3 آلاف وحدة من الأسلحة المختلفة".أقرا أيضا: جندي أوكراني يكشف ثمن كارثة "الهجوم المضاد"... فيديوأقرا أيضا: خبير استراتيجي بريطاني يكشف سر فشل الهجوم الأوكراني المضادأقرا أيضا: مرتزق أيرلندي: الهجوم المضاد الأوكراني فوضوي ومرعب

https://sputnikarabic.ae/20230723/ضابط-أمريكي-يكشف-هدف-الضربات-الروسية-على-موانئ-أوديسا-1079313357.html

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