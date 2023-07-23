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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230723/ضابط-أمريكي-يكشف-هدف-الضربات-الروسية-على-موانئ-أوديسا-1079313357.html
ضابط أمريكي يكشف هدف الضربات الروسية على موانئ أوديسا
ضابط أمريكي يكشف هدف الضربات الروسية على موانئ أوديسا
كشف المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي أن الجيش الأوكراني فقد عددا كبيرا من الأسلحة المستوردة نتيجة الهجمات الروسية على مستودعات عسكرية في ميناء أوديسا. 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T05:11+0000
2023-07-23T05:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاءت تصريحات المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، في مدونته على منصة "يوتيوب" بالقول إن "الجيش الأوكراني فقد مستودعات أسلحة كبيرة في أوديسا ومحيط المدينة نتيجة عمل المدفعية الروسية".وأشار ماكغريغور إلى أن موسكو قررت إغلاق الموانئ الأوكرانية التي كانت تتلقى ذخيرة للقوات المسلحة على متن سفن تحت غطاء إرسال الحبوب وصفقة البحر الأسود.ودمر الجيش الروسي مستودعات السلاح الاستراتيجية للجيش الأوكراني في مقاطعة أوديسا ومدينة نيكولاييف.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "واصلت القوات المسلحة الروسية، الليلة، شن ضربات انتقامية بأسلحة عالية الدقة على مخازن إنتاج ومستودعات تخزين القوارب المسيرة في مناطق من مدينة أوديسا وإيليتشيفسك، في مقاطعة أوديسا".
https://sputnikarabic.ae/20230721/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-بمقاطعتي-أوديسا-ونيكولايف-في-أوكرانيا-1079289735.html
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روسيا
روسيا

ضابط أمريكي يكشف هدف الضربات الروسية على موانئ أوديسا

05:11 GMT 23.07.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورغرق ناقلة "دلفي" بالقرب من أوديسا، أوكرانيا 22 نوفمبر 2019
غرق ناقلة دلفي بالقرب من أوديسا، أوكرانيا 22 نوفمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
© Sputnik
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كشف المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي أن الجيش الأوكراني فقد عددا كبيرا من الأسلحة المستوردة نتيجة الهجمات الروسية على مستودعات عسكرية في ميناء أوديسا.
وجاءت تصريحات المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، في مدونته على منصة "يوتيوب" بالقول إن "الجيش الأوكراني فقد مستودعات أسلحة كبيرة في أوديسا ومحيط المدينة نتيجة عمل المدفعية الروسية".
وأشار ماكغريغور إلى أن موسكو قررت إغلاق الموانئ الأوكرانية التي كانت تتلقى ذخيرة للقوات المسلحة على متن سفن تحت غطاء إرسال الحبوب وصفقة البحر الأسود.
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي بمقاطعتي أوديسا ونيكولايف في أوكرانيا
21 يوليو, 21:09 GMT
ودمر الجيش الروسي مستودعات السلاح الاستراتيجية للجيش الأوكراني في مقاطعة أوديسا ومدينة نيكولاييف.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "واصلت القوات المسلحة الروسية، الليلة، شن ضربات انتقامية بأسلحة عالية الدقة على مخازن إنتاج ومستودعات تخزين القوارب المسيرة في مناطق من مدينة أوديسا وإيليتشيفسك، في مقاطعة أوديسا".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
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