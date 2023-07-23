https://sputnikarabic.ae/20230723/ضابط-أمريكي-يكشف-هدف-الضربات-الروسية-على-موانئ-أوديسا-1079313357.html
ضابط أمريكي يكشف هدف الضربات الروسية على موانئ أوديسا
ضابط أمريكي يكشف هدف الضربات الروسية على موانئ أوديسا
كشف المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي أن الجيش الأوكراني فقد عددا كبيرا من الأسلحة المستوردة نتيجة الهجمات الروسية على مستودعات عسكرية في ميناء أوديسا. 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T05:11+0000
2023-07-23T05:11+0000
2023-07-23T05:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاءت تصريحات المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، في مدونته على منصة "يوتيوب" بالقول إن "الجيش الأوكراني فقد مستودعات أسلحة كبيرة في أوديسا ومحيط المدينة نتيجة عمل المدفعية الروسية".وأشار ماكغريغور إلى أن موسكو قررت إغلاق الموانئ الأوكرانية التي كانت تتلقى ذخيرة للقوات المسلحة على متن سفن تحت غطاء إرسال الحبوب وصفقة البحر الأسود.ودمر الجيش الروسي مستودعات السلاح الاستراتيجية للجيش الأوكراني في مقاطعة أوديسا ومدينة نيكولاييف.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "واصلت القوات المسلحة الروسية، الليلة، شن ضربات انتقامية بأسلحة عالية الدقة على مخازن إنتاج ومستودعات تخزين القوارب المسيرة في مناطق من مدينة أوديسا وإيليتشيفسك، في مقاطعة أوديسا".
https://sputnikarabic.ae/20230721/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-بمقاطعتي-أوديسا-ونيكولايف-في-أوكرانيا-1079289735.html
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روسيا
ضابط أمريكي يكشف هدف الضربات الروسية على موانئ أوديسا
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كشف المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي أن الجيش الأوكراني فقد عددا كبيرا من الأسلحة المستوردة نتيجة الهجمات الروسية على مستودعات عسكرية في ميناء أوديسا.
وجاءت
تصريحات المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، في مدونته على منصة "يوتيوب" بالقول إن "الجيش الأوكراني فقد مستودعات أسلحة كبيرة في أوديسا ومحيط المدينة نتيجة عمل المدفعية الروسية".
وأشار ماكغريغور إلى أن موسكو قررت إغلاق الموانئ الأوكرانية التي كانت تتلقى ذخيرة للقوات المسلحة على متن سفن تحت غطاء إرسال الحبوب وصفقة البحر الأسود.
ودمر الجيش الروسي مستودعات السلاح الاستراتيجية للجيش الأوكراني في مقاطعة أوديسا ومدينة نيكولاييف.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "واصلت القوات المسلحة الروسية، الليلة، شن ضربات انتقامية بأسلحة عالية الدقة على مخازن إنتاج ومستودعات تخزين القوارب المسيرة في مناطق من مدينة أوديسا وإيليتشيفسك، في مقاطعة أوديسا".