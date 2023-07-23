https://sputnikarabic.ae/20230723/لوكاشينكو-ضم-أراض-أوكرانية-إلى-بولندا-غير-مقبول-1079317729.html
لوكاشينكو: ضم أراض أوكرانية إلى بولندا غير مقبول
لوكاشينكو: ضم أراض أوكرانية إلى بولندا غير مقبول
أكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن ضم أراض أوكرانية إلى بولندا أمر مرفوض، متعهدًا بتقديم المساعدة إلى سكان غرب أوكرانيا في حال طلبوها. 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T10:08+0000
2023-07-23T10:08+0000
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العالم
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ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا" عن لوكاشينكو قوله، خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن "انفصال غرب أوكرانيا وضم أراض منها إلى بولندا أمر غير مقبول، وسنقدم الدعم إلى سكان غرب أوكرانيا بالتأكيد في حال طلبوه".وأضاف مخاطبا الرئيس الروسي "أطلب منكم مناقشة هذه القضية ودراستها، وبالتأكيد أود الحصول على دعمكم في هذا الصدد".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن المفاوضات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ستمتد ليومين.وقال بوتين في بداية الاجتماع في قصر كونستانتينوفسكي في سان بطرسبوغ "لقد غيرت بعض خططي، يمكننا قضاء يوم ونصف أو يومين للتفاوض حول مسائل عدة مشتركة".
https://sputnikarabic.ae/20230723/بوتين-المفاوضات-مع-لوكاشينكو-في-موسكو-تستمر-ليومين---عاجل-1079316958.html
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العالم
لوكاشينكو: ضم أراض أوكرانية إلى بولندا غير مقبول
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أكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن ضم أراض أوكرانية إلى بولندا أمر مرفوض، متعهدًا بتقديم المساعدة إلى سكان غرب أوكرانيا في حال طلبوها.
ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا" عن لوكاشينكو قوله، خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن "انفصال غرب أوكرانيا وضم أراض منها إلى بولندا أمر غير مقبول، وسنقدم الدعم إلى سكان غرب أوكرانيا بالتأكيد في حال طلبوه".
وأضاف مخاطبا الرئيس الروسي "أطلب منكم مناقشة هذه القضية ودراستها، وبالتأكيد أود الحصول على دعمكم في هذا الصدد".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن المفاوضات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ستمتد ليومين.
وقال بوتين في بداية الاجتماع في قصر كونستانتينوفسكي في سان بطرسبوغ "لقد غيرت بعض خططي، يمكننا قضاء يوم ونصف أو يومين للتفاوض حول مسائل عدة مشتركة".