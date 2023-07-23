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https://sputnikarabic.ae/20230723/لوكاشينكو-ضم-أراض-أوكرانية-إلى-بولندا-غير-مقبول-1079317729.html
لوكاشينكو: ضم أراض أوكرانية إلى بولندا غير مقبول
لوكاشينكو: ضم أراض أوكرانية إلى بولندا غير مقبول
أكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن ضم أراض أوكرانية إلى بولندا أمر مرفوض، متعهدًا بتقديم المساعدة إلى سكان غرب أوكرانيا في حال طلبوها. 23.07.2023, سبوتنيك عربي
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العالم
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ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا" عن لوكاشينكو قوله، خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن "انفصال غرب أوكرانيا وضم أراض منها إلى بولندا أمر غير مقبول، وسنقدم الدعم إلى سكان غرب أوكرانيا بالتأكيد في حال طلبوه".وأضاف مخاطبا الرئيس الروسي "أطلب منكم مناقشة هذه القضية ودراستها، وبالتأكيد أود الحصول على دعمكم في هذا الصدد".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن المفاوضات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ستمتد ليومين.وقال بوتين في بداية الاجتماع في قصر كونستانتينوفسكي في سان بطرسبوغ "لقد غيرت بعض خططي، يمكننا قضاء يوم ونصف أو يومين للتفاوض حول مسائل عدة مشتركة".
https://sputnikarabic.ae/20230723/بوتين-المفاوضات-مع-لوكاشينكو-في-موسكو-تستمر-ليومين---عاجل-1079316958.html
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العالم

لوكاشينكو: ضم أراض أوكرانية إلى بولندا غير مقبول

10:08 GMT 23.07.2023
© Sputnik . Sergey Bobylev/Pool / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
© Sputnik . Sergey Bobylev/Pool
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أكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن ضم أراض أوكرانية إلى بولندا أمر مرفوض، متعهدًا بتقديم المساعدة إلى سكان غرب أوكرانيا في حال طلبوها.
ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا" عن لوكاشينكو قوله، خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن "انفصال غرب أوكرانيا وضم أراض منها إلى بولندا أمر غير مقبول، وسنقدم الدعم إلى سكان غرب أوكرانيا بالتأكيد في حال طلبوه".
وأضاف مخاطبا الرئيس الروسي "أطلب منكم مناقشة هذه القضية ودراستها، وبالتأكيد أود الحصول على دعمكم في هذا الصدد".
محادثات بين رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: المفاوضات مع لوكاشينكو تستمر ليومين
08:55 GMT
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن المفاوضات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ستمتد ليومين.
وقال بوتين في بداية الاجتماع في قصر كونستانتينوفسكي في سان بطرسبوغ "لقد غيرت بعض خططي، يمكننا قضاء يوم ونصف أو يومين للتفاوض حول مسائل عدة مشتركة".
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