https://sputnikarabic.ae/20230723/محلل-في-المخابرات-الأمريكية-ليس-للقوات-الأوكرانية-فرصة-لنجاح-هجومها-1079323839.html

محلل في المخابرات الأمريكية: ليس لهجوم القوات الأوكرانية فرصة في النجاح

محلل في المخابرات الأمريكية: ليس لهجوم القوات الأوكرانية فرصة في النجاح

أعلن المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أنه منذ بداية إعداد روسيا لخط الدفاع على طول خط المواجهة، كان من الواضح أن هجوم القوات... 23.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-23T14:53+0000

2023-07-23T14:53+0000

2023-07-23T14:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/19/1076254922_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_790cd380ea59a5256eb12f5a8e87fba2.jpg

وقال جونسون في مقابلة عبر "يوتيوب": "منذ الأيام الأولى للهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، نرى أن القوات الأوكرانية لا تستطيع التغلب على حقول الألغام".وفقًا لجونسون، تعمل روسيا بنشاط على تعزيز خطوط الدفاع لعدة أشهر، وهو ما كان يجب أن تعرفه أجهزة المخابرات الأمريكية.وأشار إلى أن هزيمة القوات المسلحة لأوكرانيا في مسرح العمليات كانت حتمية.وأضاف: "لقد توقعت أنه دون الطيران ومنشآت المدفعية ذاتية الدفع وأنظمة الدفاع الجوي التي من شأنها أن تجعل من الممكن مواجهة روسيا، فلن يكون لديهم أي فرصة للنجاح".ووفقا له فإن الأوكرانيين فقدوا مركبات عسكرية رئيسية، بما في ذلك مركبات "برادلي" القتالية للمشاة، بالإضافة إلى دبابات "ليوبارد" الغربية، ناهيك عن الخسائر الكبيرة في الأفراد.وفي وقت سابق، أعلن جونسون أن القوات المسلحة الأوكرانية عانت من خسائر فادحة منذ بداية الهجوم المضاد، ما يشير إلى الفشل الوشيك للعملية.وقال جونسون: "تم تدمير عدد هائل من التشكيلات والمركبات الأوكرانية المدرعة، أما بالنسبة للخسائر في صفوف العسكريين، فقد وصلت الآن، وفقًا لحساباتي، إلى نحو ثمانية أو تسعة أو عشرة لواحد (10 قتلى أوكرانيين مقابل كل قتيل من طرف روسيا)".وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وعلى عدة محاور في زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، لكنه فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي هدف له وباعتراف الغرب، ودمرت القوات الروسية أرتالا من الدبابات الغربية على رأسها دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع و"برادلي" الأمريكية الصنع.أقرا أيضا: صحيفة أمريكية: لا يمكن لمركبات "برادلي" الصمود أمام صاروخ "فيخر-1" الروسيأقرا أيضا: جنرال أوكراني يعترف بـ"الفشل الكبير" للقوات الأوكرانيةأقرا أيضا: إعلام: الغرب أبلغ زيلينسكي بأنه لا يؤمن بانتصار الجيش الأوكرانيأقرا أيضا: ضابط مخابرات أمريكي يكشف واقعة "الانتصار" المحتوم والغرب يتفرج

https://sputnikarabic.ae/20230723/برلماني-بريطاني-لا-يمكن-أن-ينتهي-الصراع-في-أوكرانيا-إلا-بإزاحة-نظام-كييف-1079318384.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا