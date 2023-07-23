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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230723/محلل-في-المخابرات-الأمريكية-ليس-للقوات-الأوكرانية-فرصة-لنجاح-هجومها-1079323839.html
محلل في المخابرات الأمريكية: ليس لهجوم القوات الأوكرانية فرصة في النجاح
محلل في المخابرات الأمريكية: ليس لهجوم القوات الأوكرانية فرصة في النجاح
أعلن المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أنه منذ بداية إعداد روسيا لخط الدفاع على طول خط المواجهة، كان من الواضح أن هجوم القوات... 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T14:53+0000
2023-07-23T14:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال جونسون في مقابلة عبر "يوتيوب": "منذ الأيام الأولى للهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، نرى أن القوات الأوكرانية لا تستطيع التغلب على حقول الألغام".وفقًا لجونسون، تعمل روسيا بنشاط على تعزيز خطوط الدفاع لعدة أشهر، وهو ما كان يجب أن تعرفه أجهزة المخابرات الأمريكية.وأشار إلى أن هزيمة القوات المسلحة لأوكرانيا في مسرح العمليات كانت حتمية.وأضاف: "لقد توقعت أنه دون الطيران ومنشآت المدفعية ذاتية الدفع وأنظمة الدفاع الجوي التي من شأنها أن تجعل من الممكن مواجهة روسيا، فلن يكون لديهم أي فرصة للنجاح".ووفقا له فإن الأوكرانيين فقدوا مركبات عسكرية رئيسية، بما في ذلك مركبات "برادلي" القتالية للمشاة، بالإضافة إلى دبابات "ليوبارد" الغربية، ناهيك عن الخسائر الكبيرة في الأفراد.وفي وقت سابق، أعلن جونسون أن القوات المسلحة الأوكرانية عانت من خسائر فادحة منذ بداية الهجوم المضاد، ما يشير إلى الفشل الوشيك للعملية.وقال جونسون: "تم تدمير عدد هائل من التشكيلات والمركبات الأوكرانية المدرعة، أما بالنسبة للخسائر في صفوف العسكريين، فقد وصلت الآن، وفقًا لحساباتي، إلى نحو ثمانية أو تسعة أو عشرة لواحد (10 قتلى أوكرانيين مقابل كل قتيل من طرف روسيا)".وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وعلى عدة محاور في زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، لكنه فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي هدف له وباعتراف الغرب، ودمرت القوات الروسية أرتالا من الدبابات الغربية على رأسها دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع و"برادلي" الأمريكية الصنع.أقرا أيضا: صحيفة أمريكية: لا يمكن لمركبات "برادلي" الصمود أمام صاروخ "فيخر-1" الروسيأقرا أيضا: جنرال أوكراني يعترف بـ"الفشل الكبير" للقوات الأوكرانيةأقرا أيضا: إعلام: الغرب أبلغ زيلينسكي بأنه لا يؤمن بانتصار الجيش الأوكرانيأقرا أيضا: ضابط مخابرات أمريكي يكشف واقعة "الانتصار" المحتوم والغرب يتفرج
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

محلل في المخابرات الأمريكية: ليس لهجوم القوات الأوكرانية فرصة في النجاح

14:53 GMT 23.07.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورقصف مدفعي على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الغربي من أرتيموفسك.
قصف مدفعي على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الغربي من أرتيموفسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
© Sputnik
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أعلن المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أنه منذ بداية إعداد روسيا لخط الدفاع على طول خط المواجهة، كان من الواضح أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية المضاد ليس له فرصة للنجاح.
وقال جونسون في مقابلة عبر "يوتيوب": "منذ الأيام الأولى للهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، نرى أن القوات الأوكرانية لا تستطيع التغلب على حقول الألغام".
وفقًا لجونسون، تعمل روسيا بنشاط على تعزيز خطوط الدفاع لعدة أشهر، وهو ما كان يجب أن تعرفه أجهزة المخابرات الأمريكية.
وأشار إلى أن هزيمة القوات المسلحة لأوكرانيا في مسرح العمليات كانت حتمية.
وأضاف: "لقد توقعت أنه دون الطيران ومنشآت المدفعية ذاتية الدفع وأنظمة الدفاع الجوي التي من شأنها أن تجعل من الممكن مواجهة روسيا، فلن يكون لديهم أي فرصة للنجاح".
ووفقا له فإن الأوكرانيين فقدوا مركبات عسكرية رئيسية، بما في ذلك مركبات "برادلي" القتالية للمشاة، بالإضافة إلى دبابات "ليوبارد" الغربية، ناهيك عن الخسائر الكبيرة في الأفراد.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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11:20 GMT
وفي وقت سابق، أعلن جونسون أن القوات المسلحة الأوكرانية عانت من خسائر فادحة منذ بداية الهجوم المضاد، ما يشير إلى الفشل الوشيك للعملية.
وقال جونسون: "تم تدمير عدد هائل من التشكيلات والمركبات الأوكرانية المدرعة، أما بالنسبة للخسائر في صفوف العسكريين، فقد وصلت الآن، وفقًا لحساباتي، إلى نحو ثمانية أو تسعة أو عشرة لواحد (10 قتلى أوكرانيين مقابل كل قتيل من طرف روسيا)".
وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وعلى عدة محاور في زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، لكنه فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي هدف له وباعتراف الغرب، ودمرت القوات الروسية أرتالا من الدبابات الغربية على رأسها دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع و"برادلي" الأمريكية الصنع.
أقرا أيضا: صحيفة أمريكية: لا يمكن لمركبات "برادلي" الصمود أمام صاروخ "فيخر-1" الروسي
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