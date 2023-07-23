https://sputnikarabic.ae/20230723/مسؤولة-بريطانية-تحذر-من-انتشار-أمراض-جديدة-بسبب-التغير-المناخي-1079323608.html

مسؤولة بريطانية تحذر من انتشار أمراض جديدة بسبب التغير المناخي

مسؤولة بريطانية تحذر من انتشار أمراض جديدة بسبب التغير المناخي

حذرت رئيسة وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، جيني هاريز، من أن ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي إلى تفشي أمراض جديدة في البلاد. 23.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-23T14:45+0000

2023-07-23T14:45+0000

2023-07-23T14:45+0000

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وأعربت هاريز عن تفاؤلها في الوقت ذاته من أن التقدم في العلوم الوراثية سيكتشف تلك الأمراض المحتملة في وقت مبكر، مشيرة إلى أن مرض الإنفلونزا لا يزال يتصدر قائمة المخاطر.أوضحت هاريز لوسائل إعلام محلية أن الطقس الحار، وزيادة كميات الأمطار الغزيرة والمستنقعات، من شأنه تغيير طبيعة الحياة البرية، ما يؤدي إلى المزيد من الأخطار الصحية، وقالت إذا "نظرت إلى درجات الحرارة الزائدة التي نشهدها في أوروبا في الوقت الحالي فسنجد بيئة مخاطر متغيرة تماماً".وضربت هاريز مثلا بفرنسا التي شهدت ظهور حالات حمى الضنك التي ينقلها البعوض، لكن لم تظهر حالات حتى الآن في بريطانيا، إلا أنه مع ارتفاع درجات الحرارة "بدأنا بالتأكيد نشهد دخول بعض أنواع البعوض من حين لآخر، ولن نتمكن من إيقاف بعض هذه الأشياء تماما، فنحن لا نستطيع إيقاف دخول البعوض".وفي وقت سابق، كشفت دراسة حديثة أن قرابة نصف أنواع الكائنات الحية على كوكب الأرض، تشهد انخفاضًا سريعًا في أعدادها، الأمر الذي وصفه باحثون بمرحلة "الانقراض السادس".حلل مؤلفو الدراسة أكثر من 70 ألف نوع في جميع أنحاء العالم، شملت الثدييات، والطيور، والزواحف، والبرمائيات، والأسماك، والحشرات، لتحديد ما إذا كانت أعدادها تنمو، أو تتقلص، أو تبقى ثابتة بمرور الوقت.ووفقا لما جاء في مقال سابق نُشر في مجلة "Biological Reviews"، وجد العلماء أن نسبة 48% من هذه الأنواع يتراجع حجم أعدادها، وأقل من 3% تشهد ازديادا.قال المؤلف المشارك في الدراسة، دانييل بينشيرا دونوسو، من كلية العلوم البيولوجية في جامعة "كوينز بلفاست"، إن النتائج التي توصلوا إليها هي بمثابة "إنذار شديد".

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منوعات, الصحة, بريطانيا, علوم, أخبار المناخ في العالم