https://sputnikarabic.ae/20230723/مسؤول-أوكراني-سابق-زيلينسكي-يجر-الناتو-لصراع-مع-روسيا-ورئيس-الأركان-الإسرائيلي-يحذر-من-انهيار-الجيش-1079324728.html

مسؤول أوكراني سابق: زيلينسكي يجر الناتو لصراع مع روسيا ورئيس الأركان الإسرائيلي يحذر من انهيار الجيش

مسؤول أوكراني سابق: زيلينسكي يجر الناتو لصراع مع روسيا ورئيس الأركان الإسرائيلي يحذر من انهيار الجيش

صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، بأن زيلينسكي قد يجر دول منطقة البحر الأسود، الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، إلى صراع مع روسيا. 23.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-23T15:27+0000

2023-07-23T15:27+0000

2023-07-23T15:27+0000

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مستشار الرئيس الأوكراني السابق: زيلينسكي يجر الناتو لصراع مع روسيا ورئيس الأركان الإسرائيلي يحذر من انهيار الجيش مستشار الرئيس الأوكراني السابق: زيلينسكي يجر الناتو لصراع مع روسيا ورئيس الأركان الإسرائيلي يحذر من انهيار الجيش

مستشار الرئيس الأوكراني السابق: زيلينسكي يجر الناتو إلى صراع مع روسياوقال سوسكين إن "أوكرانيا تتجه نحو الأعمال المتطرفة ولا ينظر زيلينسكي إلى أحد بصفته طرفًا في الحرب، ولا يستمع الى أي نصائح".وأضاف أنه، قد تؤدي الخطوات الخطيرة للرئيس الأوكراني والوضع المتوتر في المنطقة إلى حقيقة أن دول في "الناتو" مثل رومانيا وبلغاريا ستشارك في الصراع. وهناك خطر من أن يتحول البحر الأسود إلى مسرح مفتوح للعمليات العسكرية.كان أكد السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" يدفعان العالم إلى "شفير الحرب"، ويعملان على استفزاز روسيا في مناطق مختلفة من العالم.قال الكاتب والمحلل السياسي، سمير أيوب، إن حلف الناتو كان يرغب في انضمام أوكرانيا إليه منذ عام 2014 ولكن الأمور تبدلت بعد اندلاع الانقلاب والرفض الشعبي لأن تكون أوكرانيا في موقع معاد لروسيا.وأكد أن الوعود الغربية بانضمام أوكرانيا لحلف الناتو تبقى وعود إعلامية للتحريض على البقاء في الميدان.تصريحات خطيرة لرئيس الأركان الإسرائيلي قال إن إقرار التعديلات القضائية سيؤدي الى انهيار الجيشقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، إنه في حال تمرير التشريعات القضائية "سيكون هناك ضرر حقيقي على كفاءة الجيش وسينهار في غضون 48 ساعة.في السياق ذاته، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن 10 آلاف جندي من الاحتياط في الجيش الإسرائيلي يقولون إنهم لن يؤدوا الخدمة بعد الآن في حالة إقرار التعديلات القضائية.وينضم هؤلاء الجنود إلى أكثر من 1000 جندي بقوات الاحتياط في سلاح الجو، هددوا بعدم التطوع في حال إقرار التعديلات التي أثارت جدلاً واسعاً وقوبلت بتظاهرات حاشدة مستمرة منذ شهور، لأنها تسمح للحكومة بالسيطرة على السلطة القضائية وإلغاء أحكام المحكمة العليا.وقال إيال نافيه، أحد قادة التمرد في الجيش خلال مؤتمر صحفي "نحن نتحدث عن عشرة آلاف جندي ينضمون إلى دعوة أكثر من ألف من أفراد القوات الجوية.. هذه واحدة من أصعب الأمسيات في تاريخ الدولة.قال الكاتب والمحلل السياسي، فراس ياغي، إن حديث رئيس الأركان الإسرائيلي عن ضعف كفاءة الجيش إذا تم إقرار التعديلات القضائية في الكنسيت، موجه لكل المؤسسات والحكومة.الشيوخ الأمريكي يقدم مشروع قانون بـ120 مليون دولار لتعزيز التطبيع العربي مع إسرائيلقدّمت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعات جديدة تهدف لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول العالم العربي والإسلامي.وقدم مشروع القانون، المسمى قانون الدمج والتطبيع الإقليمي،ستة أعضاء من مجلس الشيوخ.وقال بوب مينينديز أحد الأعضاء الذين قدموا المشروع في بيان: "يستفيد مشروع القانون هذا من الديناميكيات التي تعيد تشكيل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعمق".وأضاف: "مزيد من الاندماج في هذه المنطقة، التي تتسم بالصراع والانقسام، يجب أن يكون أحد أعمدة السياسة الخارجية الأمريكية للمضي قدمًا، وستظل منطقة مهمة للمصالح الاستراتيجية لأمريكا، ويجب علينا دعم الجهود التي تزيد من الاستقرار والازدهار لشركائنا ومواطني المنطقة".ويؤسس مشروع القانون لمنصب مسؤول على مستوى سفير لـ"اتفاقات أبراهام"، وإنشاء صندوق فرص، وتوسيع التطبيع و"التكامل"، ودعم تطوير "اتفاقيات أبراهام" والشراكة الاقتصادية لمنتدى النقب، ودعم التدريب المشترك على الأمن السيبراني.وأقامت الإمارات والبحرين والمغرب علاقات رسمية مع إسرائيل، في إطار اتفاقيات التطبيع التي توسطت فيها أمريكا عام 2020.قال د. وليد العويمر أستاذ العلوم السياسية إن هناك أهدافًا رئيسية وأهدافا ثانوية تسعى الولايات المتحدة لتحقيقها من خلال التطبيع، مشيرا إلى أن من الأهداف الرئيسية تكوين معسكر معاد لإيران في المنطقة بحيث يشمل هذا المعسكر الدول المعتدلة في المشرق والمغرب خاصة أن لدى إسرائيل القدرة العسكرية على مواجهة أي خطر إيراني محتمل.وأشار العويمر إلى أن هناك هدفا آخر أمريكيا وهو مقاومة التسلل الروسي الصيني الذي بدأ يشكل صداعا في رأس الولايات المتحدة بسبب تغلغله في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.ارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة حول العالم مع عدم الالتزام بالحفاظ على درجة حرارة الكوكبيشهد العالم في الأسابيع القليلة الماضية تسجيل درجات حرارة قياسية فيما قال عالم مناخ في وكالة "ناسا" الأمريكية أن شهر يوليو/ تموز قد يكون الأسخن على الإطلاق منذ بدء تسجيل درجات الحرارة.''موجات الحر الشديد ستستمر" في جزء كبير من العالم خلال أغسطس/آب. وهو ما توقعه مستشار بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وقالت المنظمة هذا الأسبوع إنها تتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة في أمريكا الشمالية وآسيا وشمال أفريقيا والبحر المتوسط الأربعين درجة مئوية لعدة أيام هذا الأسبوع مع تفاقم موجة حارة.وتشهد مناطق جنوب أوروبا موجة حارة قياسية خلال ذروة موسم السياحة الصيفي، مما دفع السلطات للتحذير من تزايد احتمالات التعرض لمشاكل صحية وحتى الوفاة.وسجلت الصين "مؤقتا" أعلى درجة حرارة لها على الإطلاق وهي 52.2 درجة مئوية في شينجيانغ، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية البريطاني.وفي الوقت نفسه، يشهد عشرات الملايين من الناس في جنوب غرب الولايات المتحدة أيضا حرارة شديدة .قال د.وحيد إمام أستاذ العلوم البيئية والمناخ بجامعة عين شمس إن ارتفاع درجات الحرارة في العالم كله هذا العام يعد ظاهرة غير مسبوقة حيث تخطت في بعض الدول الخمسين درجة، مشيرا إلى أن تأثيرات هذه الحرارة على الإنسان خاصة الأطفال وكبار السن والأطفال واضحة جدا.وأضاف إمام أن هذه الظاهرة ربما تمتد لعام قادم يتوقع أن يكون هو الأشد والأسوأ، لافتا إلى أن تأثيرات تلك الموجات على معدلات النمو قد تزيد ايضًا.رئيس وزراء المجر يحذر من عواقب تخلي أوروبا عن الطاقة الروسيةحذر رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان من عواقب تخلي أوروبا عن الطاقة الروسية لأن الأوروبيين سيدفعون الثمن، حيث تكبد الاتحاد الأوروبي مئات المليارات في عام واحد فقط من العقوبات.وأوضح أوربان، أنه من ناحية يمكن فصل أوروبا عن الطاقة الروسية لكنه لن يكون لذلك أي تأثير على روسيا، لأنه لا يمكن عزل روسيا عن بقية العالم، حيث ستجد المواد الخام الروسية مشتريا آخر، وستكون أوروبا هي الضحية.وأشار أوروبان إلى أنه قبل نزاع أوكرانيا، دفع الاتحاد الأوروبي 300 مليار يورو سنويا للنفط والغاز، بينما أنفق عام 2022 أكثر من 653 مليار يورو.وأشار إلى أن الشركات الغربية ليست في عجلة لمغادرة روسيا، فبين 1.4 ألف شركة غربية، غادرت السوق الروسية 8.5% فقط، بينما دفعت باقي الشركات لدولها ضرائب بقيمة 3.5 مليار دولار.وفي وقت سابق، صرح أوربان بأن أوروبا تخسر برفضها مصادر الطاقة الروسية لصالح الأمريكية، حيث إنها مجبرة على دفع مبالغ زائدة عنها بمقدار 5-10 مرات.من جهته قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو في وقت سابق إن الولايات المتحدة هي المستفيد من الركود في أوروبا.قال مراد كواشي، الخبير الاقتصادي، إن استمرار الدول الأوربية في مقاطعتها للطاقة الروسية بضغط أمريكي هو نوع من العناد السياسي أضر بتلك الدول ولم يكن في صالحها، مشيرا إلى أن الدول الأوربية تكبدت زيادة في أسعار الطاقة الأمريكية التي زادت عما كانت تدفعه مقابل الطاقة الروسية ضعفين بل أكثر.واستبعد كواشي أن تصمد الدول الأوربية لشتاء قادم من دون الغاز الروسي، لافتا إلى أن البدائل التي لجأت إليها أوروبا مثل الجزائر ومصر وقطر لم تكن كافية للحد الذي يجعلها تستغني عن الغاز الروسي .

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