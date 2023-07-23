https://sputnikarabic.ae/20230723/مستشار-الرئيس-الأوكراني-السابق-لا-يمكن-لزيلينسكي-التعامل-مع-بوتين-ولا-يمكنه-مقاومته-1079315641.html
مستشار الرئيس الأوكراني السابق: لا يمكن لزيلينسكي التعامل مع بوتين ولا يمكنه مقاومته
مستشار الرئيس الأوكراني السابق: لا يمكن لزيلينسكي التعامل مع بوتين ولا يمكنه مقاومته
صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، أن زيلينسكي غير قادر بأي حال من الأحوال على ضمان أمن بلاده. 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T08:02+0000
2023-07-23T08:02+0000
2023-07-23T08:02+0000
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وقال سوسكين: "زيلينسكي غير قادر بأي حال من الأحوال على ضمان أمن بلاده. وأظهرت الضربات الانتقامية الروسية بعد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على جسر القرم".وأضاف: "لقد تم توجيه ضربة هائلة على أوكرانيا الآن".أشار المستشار السابق إلى أن أفضل شيء يمكن أن يفعله زيلينسكي الآن هو الاستقالة.وفي 17 يوليو/ تموز، هاجمت سلطات كييف جسر القرم بزورقين مسيرين. بدأت لجنة التحقيق دعوى جنائية بموجب مادة "العمل الإرهابي".ووعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برد روسيا. في وقت لاحق، شن الجيش الروسي سلسلة من الهجمات الصاروخية الانتقامية على متاجر الإنتاج ومواقع تخزين الزوارق المسيرة، وكذلك مرافق البنية التحتية للوقود ومستودعات الأسلحة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوديسا وإيليشيفسك ونيكولاييف.أقرا أيضا: مستشار الرئيس الأوكراني السابق: سلوك زيلينسكي على المسرح الدولي يدمر العلاقات مع الغربأقرا أيضا: إعلام: المسؤولون الأمريكيون سئموا من عدم امتنان زيلينسكي للمساعدات الغربيةأقرا أيضا: صحفي أمريكي: زيلينسكي يدرك مصيره المؤسف الذي أعده الغرب له
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
مستشار الرئيس الأوكراني السابق: لا يمكن لزيلينسكي التعامل مع بوتين ولا يمكنه مقاومته
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صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، أن زيلينسكي غير قادر بأي حال من الأحوال على ضمان أمن بلاده.
وقال سوسكين: "زيلينسكي غير قادر بأي حال من الأحوال على ضمان أمن بلاده. وأظهرت الضربات الانتقامية الروسية بعد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على جسر القرم".
وأضاف: "لقد تم توجيه ضربة هائلة على أوكرانيا الآن".
وبحسب قوله، لم يعد بإمكان زيلينسكي فعل أي شيء لبلاده، باستثناء إلحاق الضرر بها. فشلت جهوده للدفاع عن موانئ أوديسا، وكذلك فشلت جهوده السياسية لتأمين عضوية أوكرانيا في الناتو والمزيد من الأسلحة الحديثة.
أشار المستشار السابق إلى أن أفضل شيء يمكن أن يفعله زيلينسكي الآن هو الاستقالة.
وشدد على أنه "لا يمكنه التعامل مع بوتين ولا يمكنه مقاومته".
وفي 17 يوليو/ تموز، هاجمت سلطات كييف جسر القرم بزورقين مسيرين. بدأت لجنة التحقيق دعوى جنائية بموجب مادة "العمل الإرهابي".
ووعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برد روسيا. في وقت لاحق، شن الجيش الروسي سلسلة من الهجمات الصاروخية الانتقامية على متاجر الإنتاج ومواقع تخزين الزوارق المسيرة، وكذلك مرافق البنية التحتية للوقود ومستودعات الأسلحة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوديسا وإيليشيفسك ونيكولاييف.