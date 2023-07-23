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وزارة الدفاع: القوات الروسية شنت ضربة على منشآت في أوديسا يتم فيها التحضير لأعمال إرهابية
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230723/مستشار-الرئيس-الأوكراني-السابق-لا-يمكن-لزيلينسكي-التعامل-مع-بوتين-ولا-يمكنه-مقاومته-1079315641.html
مستشار الرئيس الأوكراني السابق: لا يمكن لزيلينسكي التعامل مع بوتين ولا يمكنه مقاومته
مستشار الرئيس الأوكراني السابق: لا يمكن لزيلينسكي التعامل مع بوتين ولا يمكنه مقاومته
صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، أن زيلينسكي غير قادر بأي حال من الأحوال على ضمان أمن بلاده. 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T08:02+0000
2023-07-23T08:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال سوسكين: "زيلينسكي غير قادر بأي حال من الأحوال على ضمان أمن بلاده. وأظهرت الضربات الانتقامية الروسية بعد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على جسر القرم".وأضاف: "لقد تم توجيه ضربة هائلة على أوكرانيا الآن".أشار المستشار السابق إلى أن أفضل شيء يمكن أن يفعله زيلينسكي الآن هو الاستقالة.وفي 17 يوليو/ تموز، هاجمت سلطات كييف جسر القرم بزورقين مسيرين. بدأت لجنة التحقيق دعوى جنائية بموجب مادة "العمل الإرهابي".ووعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برد روسيا. في وقت لاحق، شن الجيش الروسي سلسلة من الهجمات الصاروخية الانتقامية على متاجر الإنتاج ومواقع تخزين الزوارق المسيرة، وكذلك مرافق البنية التحتية للوقود ومستودعات الأسلحة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوديسا وإيليشيفسك ونيكولاييف.أقرا أيضا: مستشار الرئيس الأوكراني السابق: سلوك زيلينسكي على المسرح الدولي يدمر العلاقات مع الغربأقرا أيضا: إعلام: المسؤولون الأمريكيون سئموا من عدم امتنان زيلينسكي للمساعدات الغربيةأقرا أيضا: صحفي أمريكي: زيلينسكي يدرك مصيره المؤسف الذي أعده الغرب له
https://sputnikarabic.ae/20230723/صحيفة-الغرب-يشعر-بخيبة-أمل-من-الأوكرانيين-1079314810.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

مستشار الرئيس الأوكراني السابق: لا يمكن لزيلينسكي التعامل مع بوتين ولا يمكنه مقاومته

08:02 GMT 23.07.2023
© Photo / Ukrainian Presidential press serviceالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
© Photo / Ukrainian Presidential press service
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صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، أن زيلينسكي غير قادر بأي حال من الأحوال على ضمان أمن بلاده.
وقال سوسكين: "زيلينسكي غير قادر بأي حال من الأحوال على ضمان أمن بلاده. وأظهرت الضربات الانتقامية الروسية بعد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على جسر القرم".
وأضاف: "لقد تم توجيه ضربة هائلة على أوكرانيا الآن".

وبحسب قوله، لم يعد بإمكان زيلينسكي فعل أي شيء لبلاده، باستثناء إلحاق الضرر بها. فشلت جهوده للدفاع عن موانئ أوديسا، وكذلك فشلت جهوده السياسية لتأمين عضوية أوكرانيا في الناتو والمزيد من الأسلحة الحديثة.

أشار المستشار السابق إلى أن أفضل شيء يمكن أن يفعله زيلينسكي الآن هو الاستقالة.
وشدد على أنه "لا يمكنه التعامل مع بوتين ولا يمكنه مقاومته".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة: الغرب يشعر بخيبة أمل من الأوكرانيين
07:24 GMT
وفي 17 يوليو/ تموز، هاجمت سلطات كييف جسر القرم بزورقين مسيرين. بدأت لجنة التحقيق دعوى جنائية بموجب مادة "العمل الإرهابي".
ووعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برد روسيا. في وقت لاحق، شن الجيش الروسي سلسلة من الهجمات الصاروخية الانتقامية على متاجر الإنتاج ومواقع تخزين الزوارق المسيرة، وكذلك مرافق البنية التحتية للوقود ومستودعات الأسلحة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوديسا وإيليشيفسك ونيكولاييف.
أقرا أيضا: مستشار الرئيس الأوكراني السابق: سلوك زيلينسكي على المسرح الدولي يدمر العلاقات مع الغرب
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Хвостовик реактивного снаряда на дороге в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:34 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
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