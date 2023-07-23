https://sputnikarabic.ae/20230723/مستشار-الرئيس-الأوكراني-السابق-يكشف-عن-الهدف-الرئيسي-لحلفاء-زيلينسكي-1079324279.html
مستشار الرئيس الأوكراني السابق يكشف عن الهدف الرئيسي لحلفاء زيلينسكي
مستشار الرئيس الأوكراني السابق يكشف عن الهدف الرئيسي لحلفاء زيلينسكي
أعلن أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، أن الحلفاء الغربيين للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يخططون لتدمير القوات المسلحة الأوكرانية... 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T15:11+0000
2023-07-23T15:11+0000
2023-07-23T15:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال سوسكين على مدونته في "يوتيوب": "هدفهم الآن هو تدمير الجيش الأوكراني. هذا هو الهدف الرئيسي. يريدون أن تكون أوكرانيا غير مسلحة وتصبح ضحية كاملة، حتى يمكن لأي دولة في أوروبا، حتى لو كانت صغيرة مثل المجر، أن تمزقها إلى أشلاء".وتابع: "لم يذهب ممثلو الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي عبثًا إلى الإعلان باستمرار إن أوكرانيا لا تزال لديها احتياطيات يمكنها استخدامها أثناء الهجوم المضاد، لأنهم بهذه الطريقة يحاولون الضغط على زيلينسكي".وفي وقت سابق، صرح أوليغ سوسكين بأن زيلينسكي غير قادر بأي حال من الأحوال على ضمان أمن بلاده.وشدد على أنه "لا يمكنه التعامل مع بوتين ولا يمكنه مقاومته".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230723/محلل-في-المخابرات-الأمريكية-ليس-للقوات-الأوكرانية-فرصة-لنجاح-هجومها-1079323839.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
مستشار الرئيس الأوكراني السابق يكشف عن الهدف الرئيسي لحلفاء زيلينسكي
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أعلن أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، أن الحلفاء الغربيين للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يخططون لتدمير القوات المسلحة الأوكرانية من أجل زيادة تقسيم البلاد.
وقال سوسكين على مدونته في "يوتيوب"
: "هدفهم الآن هو تدمير الجيش الأوكراني. هذا هو الهدف الرئيسي. يريدون أن تكون أوكرانيا غير مسلحة وتصبح ضحية كاملة، حتى يمكن لأي دولة في أوروبا، حتى لو كانت صغيرة مثل المجر، أن تمزقها إلى أشلاء".
وأضاف: "لهذا السبب قام الغرب بصراع مسلح بين أوكرانيا وروسيا، بحيث لم يبق شيء من القوات المسلحة الأوكرانية في المعارك مع الجيش الروسي".
وتابع: "لم يذهب ممثلو الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي عبثًا إلى الإعلان باستمرار إن أوكرانيا لا تزال لديها احتياطيات يمكنها استخدامها أثناء الهجوم المضاد، لأنهم بهذه الطريقة يحاولون الضغط على زيلينسكي".
وتابع المستشار: "كلهم يريدون من أوكرانيا أن تتخلى عن أفضل أقسامها في الجيش وتدمرها".
وفي وقت سابق، صرح أوليغ سوسكين بأن زيلينسكي غير قادر بأي حال من الأحوال على ضمان أمن بلاده.
وقال سوسكين: "زيلينسكي غير قادر بأي حال من الأحوال على ضمان أمن بلاده. وأظهرت الضربات الانتقامية الروسية بعد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على جسر القرم".
وشدد على أنه "لا يمكنه التعامل مع بوتين ولا يمكنه مقاومته".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.