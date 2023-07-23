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https://sputnikarabic.ae/20230723/مصدر-تركي-أردوغان-يناقش-مع-حكومته-خيارات-استئناف-صفقة-الحبوب--1079325490.html
مصدر تركي: أردوغان يناقش مع حكومته خيارات استئناف "صفقة الحبوب"
مصدر تركي: أردوغان يناقش مع حكومته خيارات استئناف "صفقة الحبوب"
صرّح مصدر في إدارة الرئاسة التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيناقش مع حكومته، يوم غد الاثنين، إمكانية استئناف "صفقة الحبوب". 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T15:46+0000
2023-07-23T15:46+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تضمن جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء، يوم الاثنين، موضوع صفقة الحبوب. ما يمكن عمله الآن، ستتم مناقشة الخيارات المتاحة، وسيتم الاستماع إلى مقترحات حول إمكانية استئناف مبادرة حبوب البحر الأسود (صفقة الحبوب)".وكانت روسيا قد أخطرت في السابق تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بأنها ستنهي صفقة الحبوب بدءًا من 18 يوليو/ تموز الجاري، التي تضمنت تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، بالإضافة إلى الأسمدة عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء الماضي، إنهاء مبادرة البحر الأسود (صفقة الحبوب)، وتصنيف السفن المبحرة كـ"ناقلة محتملة للمعدات العسكرية".وقالت الوزارة، في بيان بشأن إنهاء "مبادرة البحر الأسود": "بدءًا من 00.00 بتوقيت موسكو في 20 يوليو، سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلات محتملة للمعدات العسكرية، والدول التي ترفع علم هذه السفن ستعتبر متورطة في الصراع إلى جانب نظام كييف".كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده أظهرت مرارًا وتكرارًا معجزات الصبر والحلم بينما لم تفِ الدول الغربية بأي بند.
https://sputnikarabic.ae/20230721/الخارجية-التركية-أنقرة-تلقت-توضيحات-مفصلة-من-موسكو-بشأن-أسباب-تعليق-صفقة-الحبوب-1079288228.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم

مصدر تركي: أردوغان يناقش مع حكومته خيارات استئناف "صفقة الحبوب"

15:46 GMT 23.07.2023
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورالزراعة الروسية
الزراعة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
© Sputnik . Igor Zarembo
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صرّح مصدر في إدارة الرئاسة التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيناقش مع حكومته، يوم غد الاثنين، إمكانية استئناف "صفقة الحبوب".
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تضمن جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء، يوم الاثنين، موضوع صفقة الحبوب. ما يمكن عمله الآن، ستتم مناقشة الخيارات المتاحة، وسيتم الاستماع إلى مقترحات حول إمكانية استئناف مبادرة حبوب البحر الأسود (صفقة الحبوب)".
وكانت روسيا قد أخطرت في السابق تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بأنها ستنهي صفقة الحبوب بدءًا من 18 يوليو/ تموز الجاري، التي تضمنت تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، بالإضافة إلى الأسمدة عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا.
مبنى الوزارة الخارجية التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
الخارجية التركية: أنقرة تلقت توضيحات مفصلة من موسكو بشأن أسباب تعليق "صفقة الحبوب"
21 يوليو, 19:12 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء الماضي، إنهاء مبادرة البحر الأسود (صفقة الحبوب)، وتصنيف السفن المبحرة كـ"ناقلة محتملة للمعدات العسكرية".
وقالت الوزارة، في بيان بشأن إنهاء "مبادرة البحر الأسود": "بدءًا من 00.00 بتوقيت موسكو في 20 يوليو، سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلات محتملة للمعدات العسكرية، والدول التي ترفع علم هذه السفن ستعتبر متورطة في الصراع إلى جانب نظام كييف".
كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده أظهرت مرارًا وتكرارًا معجزات الصبر والحلم بينما لم تفِ الدول الغربية بأي بند.
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