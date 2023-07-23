https://sputnikarabic.ae/20230723/منتدى-الأعمال-الإسرائيلي-يعلن-إضراب-الأنشطة-الاقتصادية-1079329338.html

منتدى الأعمال الإسرائيلي يعلن إضراب الأنشطة الاقتصادية

منتدى الأعمال الإسرائيلي يعلن إضراب الأنشطة الاقتصادية

أعلن منتدى الأعمال الإسرائيلي، الذي يضم 150 من كبرى الشركات الفاعلة في الاقتصاد الإسرائيلي، عن إضراب الأنشطة الاقتصادية يوم الاثنين، احتجاجا على المساعي لإضعاف... 23.07.2023, سبوتنيك عربي

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وقال موقع "عرب 48" إن الإضراب يتضمن المراكز التجارية ومحطات الوقود وشركات التكنولوجيا العالية ومكاتب المحاماة والخدمات القانونية والمصانع. وتتألف التسوية التي يعرضها لرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، من جزئين، الأول يتعلق بنص توافقي حول تقليص حجة عدم المعقولية وتطبيع "معيار المعقولية" على قرارات الحكومة، في حين يتعلق الجزء الثاني بتعليق العملية التشريعية لجميع القوانين التي تدفع بها الحكومة ضمن خطتها لإضعاف القضاء.ويجري هرتسوغ جولة مباحثات مع الأطراف المعنية في الائتلاف المعارضة، بدءًا من لقائه مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مستشفى "شيبا"، حيث يتعافى الأخير، وذلك في إطار مساعيه للتوصل إلى تسوية.وفي وقت سابق، أعلن نحو 10 آلاف عسكري من قوات الاحتياط التابعة للجيش الإسرائيلي أنهم سيمتنعون عن أداء الخدمة العسكرية احتجاجات على التغييرات القضائية.جاء ذلك حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أمس السبت، التي أشارت إلى أن المتظاهرين أعلنوا أن ذلك يشمل أعضاء القوة الجوية البالغ عددهم 1194 فردا بينهم مئات الطيارين.يذكر أنه في 11يوليو/ تموز الجاري، أقر الكنيست بالقراءة الأولى لمشروع قانون "الحد من المعقولية"، الذي يحد من مراقبة المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) للحكومة وقراراتها، ما دفع عشرات الآلاف من الإسرائيليين للنزول إلى الشوارع وإغلاق طرق رئيسية والتظاهر داخل مطار بن غوريون في تل أبيب، قبل أن تخرجهم الشرطة بالقوة.

https://sputnikarabic.ae/20230723/110-ضباط-في-إسرائيل-يقررون-وقف-خدمتهم-العسكرية-والجيش-يحذر-من-الوضع--1079316754.html

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