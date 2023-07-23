https://sputnikarabic.ae/20230723/نقيبة-إعلامية-لبنانية-لـسبوتنيك-استهداف-المراسل-جورافليوف-خرق-للقوانين-والمواثيق-الدولية-1079318579.html
نقيبة إعلامية لبنانية لـ"سبوتنيك": استهداف المراسل جورافليوف خرق للقوانين والمواثيق الدولية
نقيبة إعلامية لبنانية لـ"سبوتنيك": استهداف المراسل جورافليوف خرق للقوانين والمواثيق الدولية
رأت نقيبة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع في لبنان، رندلى جبور، أن حماية الصحفيين وحرية التعبير هي حقوق وحريات مصانة بالقوانين والمواثيق الدولية، في معرض... 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T11:26+0000
2023-07-23T11:26+0000
2023-07-23T11:26+0000
العالم العربي
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وقالت جبور في حديث لوكالة "سبوتنيك" إن "حماية الصحفيين وحرية التعبير هي حقوق وحريّات مصانة بالقوانين والمواثيق الدولية".وأكدت أنه "ممنوع أن يكون هناك أي تمييز بالتعامل مع أي صحفي، فالقانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع، فهناك صحفيون يستنكر العالم التعرض لهم، وآخرون يصمت العالم عن استهدافهم".وتساءلت النقيبة جبور "أين هي اليوم الدول التي تدعي وتسوق لحقوق الإنسان ولحماية الصحفيين وحرية التعبير من الاستهداف الذي حصل بقنابل محرمة دولياً في زابوروجيه؟ ولماذا لا تتحرك هذه الدول إلا وفقاً لأهوائها ومصالحها وليس وفقاً للحقوق والحريات والواجبات؟".واستنكرت نقيبة الإعلام المرئي والمسموع في لبنان استهداف الصحفيين الروس في زابوروجيه، وأدانت مقتل الصحفي في وكالة "سبوتنيك" روستيسلاف جورافليوف "الذي كان على رأس عمله ويرتدي لباسه الذي يميّز الإعلاميين عن المقاتلين على الجبهات".وأشارت إلى أنه "يجب أن يتم إعادة النظر في كل السياسات الدولية التي تقول شيئاً وتضمر شيئاً آخر، وتتعامل بالقطعة في موضوع الحريات".وطالبت جبور بأن "ترتفع الأصوات عالمياً للقيام بخطوات عملية تمنع هذه التجاوزات الخطيرة، وتأمين الحماية القصوى لكل الصحفيين في كل مناطق عملهم، وفي كل زمان وعلى اختلاف انتماءاتهم وأعراقهم وقومياتهم والجهات التي يعملون لديها في أي بقعة جغرافية كانت".ولفتت إلى أنه "علينا في الوقت الحالي واجب إعادة تفعيل الطرق والأساليب التي تحمي الصحفيين خلال أداء مهامهم والاستفادة من التقنيات الحديثة في تمييزهم لمنع أي محاولة لاستهدافهم".وتقدمت جبّور بالعزاء إلى أهل وذوي وزملاء مراسل الوكالة الوطنية الروسية "ريا نوفوستي" روستيسلاف جورافليوف، وأكدت أن "خسارة أو حتى المساس بأي صحفي على رأس عمله، هو مساس بالصحافة وحرية الرأي والتعبير في كل مكان".
https://sputnikarabic.ae/20230723/روسيا-ستطالب-اليونسكو-بإدانة-قتل-مراسل-سبوتنيك-جورافليوف-1079315524.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
نقيبة إعلامية لبنانية لـ"سبوتنيك": استهداف المراسل جورافليوف خرق للقوانين والمواثيق الدولية
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رأت نقيبة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع في لبنان، رندلى جبور، أن حماية الصحفيين وحرية التعبير هي حقوق وحريات مصانة بالقوانين والمواثيق الدولية، في معرض تعليقها على مقتل مراسل وكالة "سبوتنيك" روستيسلاف جورافليوف، في قصف للقوات الأوكرانية بذخيرة عنقودية على تجمع لصحفيين روس في مقاطعة زابوروجيه.
وقالت جبور في حديث لوكالة "سبوتنيك" إن "حماية الصحفيين وحرية التعبير هي حقوق وحريّات مصانة بالقوانين والمواثيق الدولية".
وأكدت أنه "ممنوع أن يكون هناك أي تمييز بالتعامل مع أي صحفي، فالقانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع، فهناك صحفيون يستنكر العالم التعرض لهم، وآخرون يصمت العالم عن استهدافهم".
وتساءلت النقيبة جبور "أين هي اليوم الدول التي تدعي وتسوق لحقوق الإنسان ولحماية الصحفيين وحرية التعبير من الاستهداف الذي حصل بقنابل محرمة دولياً في زابوروجيه؟ ولماذا لا تتحرك هذه الدول إلا وفقاً لأهوائها ومصالحها وليس وفقاً للحقوق والحريات والواجبات؟".
واستنكرت نقيبة الإعلام المرئي والمسموع في لبنان استهداف الصحفيين الروس في زابوروجيه، وأدانت مقتل الصحفي في وكالة "سبوتنيك" روستيسلاف جورافليوف "الذي كان على رأس عمله ويرتدي لباسه الذي يميّز الإعلاميين عن المقاتلين على الجبهات".
وأشارت إلى أنه "يجب أن يتم إعادة النظر في كل السياسات الدولية التي تقول شيئاً وتضمر شيئاً آخر، وتتعامل بالقطعة في موضوع الحريات".
وطالبت جبور بأن "ترتفع الأصوات عالمياً للقيام بخطوات عملية تمنع هذه التجاوزات الخطيرة، وتأمين الحماية القصوى لكل الصحفيين في كل مناطق عملهم، وفي كل زمان وعلى اختلاف انتماءاتهم وأعراقهم وقومياتهم والجهات التي يعملون لديها في أي بقعة جغرافية كانت".
ولفتت إلى أنه "علينا في الوقت الحالي واجب إعادة تفعيل الطرق والأساليب التي تحمي الصحفيين خلال أداء مهامهم والاستفادة من التقنيات الحديثة في تمييزهم لمنع أي محاولة لاستهدافهم".
وتقدمت جبّور بالعزاء إلى أهل وذوي وزملاء مراسل الوكالة الوطنية الروسية "ريا نوفوستي" روستيسلاف جورافليوف، وأكدت أن "خسارة أو حتى المساس بأي صحفي على رأس عمله، هو مساس بالصحافة وحرية الرأي والتعبير في كل مكان".