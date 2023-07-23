https://sputnikarabic.ae/20230723/نقيب-الصحفيين-المصريين-يطالب-بتحقيق-دولي-في-جريمة-اغتيال-الصحفي-الروسي-جورافليوف-1079319749.html

نقيب الصحفيين المصريين يطالب بتحقيق دولي في جريمة اغتيال الصحفي الروسي جورافليوف

نقيب الصحفيين المصريين يطالب بتحقيق دولي في جريمة اغتيال الصحفي الروسي جورافليوف

أدان نقيب الصحفيين المصري، خالد البلشي، اغتيال المراسل الصحفي الروسي، لوكالة "سبوتنيك"، روستيسلاف جورافليوف، الذي فقد حياته في قصف للقوات الأوكرانية بذخائر... 23.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-23T11:54+0000

2023-07-23T11:54+0000

2023-07-23T11:54+0000

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القاهرة- سبوتنيك. قال البلشى في تصريحات لسبوتنيك، اليوم الأحد، إنه "يدين هو ونقابة الصحفيين المصريين هذا الاستهداف، الذي يمنع الصحفيين من أداء واجبهم في نقل الحقائق للشعوب من أراضي الصراع أو مناطق الحروب".وطالب البلشى الأمم المتحدة بإجراء تحقيق في هذه الجريمة المُدانة في كل القوانين الدولية وغيرها من جرائم استهداف الصحفيين في كل مكان في العالم، مشيرًا إلى قتل 46 صحفي خلال أداء عملهم في المناطق الساخنة من العالم.وشدد البلشى على أن إجراء تحقيق شفاف ومحايد في اغتيال مراسل "سبوتنيك" بات ضرورة، مضيفًا "لا بد من إعلان نتائج هذا التحقيق للرأي العام، وهو الذي يعمل من أجله روستيسلاف وغيره من ضحايا المعرفة للشعوب".وأعرب نقيب الصحفيين المصري عن أن "الاعتداءات المتكررة دائمًا ما تحرم الشعوب من معرفة الحقيقة"، مؤكدًا "خضنا نقاشات طويلة مع منظمات دولية لتوفير الحماية التي يكفلها القانون الدولي للصحفيين ولن نتوقف عن مواصلة كفاحنا في حتمية توفير الحماية الكاملة لهم".واختتم البلشي مؤكدًا أن "إدانة هذه الجريمة واجب على كل إنسان قبل أن تكون واجبا على العاملين بالمهنة".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أمس السبت، مقتل المراسل العسكري بوكالة ريا نوفوستي روستيسلاف جورافليوف وإصابة 4 محررين آخرين من العاملين لدى الوكالة الصحفية وصحيفة إزفستيا الروسية.وقال بيان الدفاع: "شنت وحدات من القوات الأوكرانية قصفًا مدفعيًا على مجموعة من الصحفيين من مركز معلومات إزفستيا ووكالة أنباء ريا نوفوستي، الذين كانوا يعدون مواد حول القصف المدفعي للقوات المسلحة الأوكرانية وأصيب أربعة صحفيين بجروح متفاوتة الخطورة".وأضافت وزارة الدفاع: "أثناء عملية إجلاء المصابين إلى المراكز الطبية، توفي الصحفي من وكالة أنباء ريا نوفوستي، روستيسلاف جورافليوف، متأثرا بجروحه نتيجة انفجار ذخيرة عنقودية صغيرة".وأكد دميتري كيسيليوف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "روسيا سيفودنيا" الإعلامية أن المراسل جورافليوف كان محترفًا ذا خبرة، وكان دائمًا الأول في المناطق الخطرة لنقل المعلومات الدقيقة والمهمة، مشيرا إلى أنه "ستظل ذاكرته حية دائمًا".وأردف رئيس المجموعة الإعلامية الروسية أنه "لسوء الحظ، يعاني السلك الصحفي أيضًا من الخسائر. بالنسبة لنا، هذا هو الضحية الثانية بعد مصورنا الصحفي أندريه ستينين أول من مات من أجل الحقيقة في بداية الحرب في دونباس، التي أطلقها نظام كييف في عام 2014. وكان جورافليوف محترفًا ذا خبرة، وكان الأول في أكثر المناطق خطورة، لجلب المعلومات مهمة. نحن نتعازى بعمق مع العائلة والأحباء. لكننا نعتقد أن مثل هذه التضحيات لم تذهب سدى، لأن كلا من مراسلي الجيش والجيش يدافعون عن المثل العليا".ويحاول نظام كييف استهداف رموز إعلامية وصحفية بارزة في روسيا، حيث شهد يوم السبت الماضي إحباط الأمن الروسي محاولة أوكرانية لاغتيال رئيسة تحرير مؤسسة روسيا سيفودنيا مارغريتا سيمونيان، والصحفية البارزة كسينيا سوبتشاك.

https://sputnikarabic.ae/20230723/نقيبة-إعلامية-لبنانية-لـسبوتنيك-استهداف-المراسل-جورافليوف-خرق-للقوانين-والمواثيق-الدولية-1079318579.html

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