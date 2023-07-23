https://sputnikarabic.ae/20230723/واشنطن-تكشف-عن-موعد-تسليم-مقاتلات-إف-16-إلى-أوكرانيا-1079325109.html
واشنطن تكشف عن موعد تسليم مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا
واشنطن تكشف عن موعد تسليم مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا
صرّح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أن تسليم مقاتلات أمريكية من طراز "إف-16" إلى كييف سيستغرق عدة أشهر. 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T15:29+0000
2023-07-23T15:29+0000
2023-07-23T15:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال في مقابلة: "ستتلقى أوكرانيا طائرات مقاتلة من طراز "إف-16"، لكن تسليمها سيستغرق عدة أشهر، الأمر لا يتعلق فقط بالمعدات نفسها بل يتعلق بالتدريب والصيانة، وتوفر الفرص لاستخدامها في عمليات الأسلحة المشتركة. كل هذا يستغرق وقتا". قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، يوم الخميس، إن شحنات الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا قد تبدأ في نهاية هذا العام، لكن من غير المرجح أن تغير مسار الصراع.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230723/إعلام-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-خط-أحمر-بالنسبة-لواشنطن-خوفا-من-صدام-مباشر-مع-روسيا-1079324104.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن تكشف عن موعد تسليم مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا
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صرّح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أن تسليم مقاتلات أمريكية من طراز "إف-16" إلى كييف سيستغرق عدة أشهر.
وقال في مقابلة: "ستتلقى أوكرانيا طائرات مقاتلة من طراز "إف-16"، لكن تسليمها سيستغرق عدة أشهر، الأمر لا يتعلق فقط بالمعدات نفسها بل يتعلق بالتدريب والصيانة، وتوفر الفرص لاستخدامها في عمليات الأسلحة المشتركة. كل هذا يستغرق وقتا".
قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، يوم الخميس، إن شحنات الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا قد تبدأ في نهاية هذا العام، لكن من غير المرجح أن تغير مسار الصراع.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.