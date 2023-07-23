https://sputnikarabic.ae/20230723/وزارة-الدفاع-القوات-الروسية-شنت-ضربة-على-منشآت-في-أوديسا-يتم-فيها-التحضير-لأعمال-إرهابية--عاجل-1079315880.html

وزارة الدفاع: القوات الروسية شنت ضربة على منشآت في أوديسا يتم فيها التحضير لأعمال إرهابية

وزارة الدفاع: القوات الروسية شنت ضربة على منشآت في أوديسا يتم فيها التحضير لأعمال إرهابية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية شنت الليلة ضربة بأسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى وعالية الدقة على منشآت يتم فيها التحضير لأعمال... 23.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-23T08:10+0000

2023-07-23T08:10+0000

2023-07-23T08:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الدفاع الروسية: "القوات المسلحة الروسية شنت هجوما صاروخيا بأسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى وعالية الدقة على أماكن إنتاج وتدريب الزوارق المسيرة في منطقة أوديسا، وكان يجري الإعداد لهجمات إرهابية ضد روسيا وكان هناك مرتزقة أجانب في المنشآت المستهدفة".وأشارت الدفاع إلى أن، جميع الأهداف المخطط لها دمرت.وأضاف بيان الدفاع: "في اتجاه دونيتسك، نتيجة للإجراءات المنسقة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية والغارات الجوية ونيران المدفعية، تم صد 14 هجوما للعدو بنجاح في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار البيان إلي أنه، تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة للألوية الآلية 22 و 24 و 54 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".وقالت الدفاع الروسية: "تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الهجوم رقم 95 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع بيان الدفاع: "في اتجاه زابوروجيه نجحت القوات الروسية في صد هجومين للعدو. وتم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 105 بالقرب في مقاطعة زابوروجيه".ووفقا للبيان: "بلغ إجمالي خسائر العدو خلال النهار في هذه المناطق أكثر من 160 جنديا أوكرانيا، و7 دبابات ليوبارد، و15 مركبة قتالية مدرعة، ومدفع "إم 777"، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر من طراز "مستا بي" و"دي 20".

https://sputnikarabic.ae/20230723/ضابط-أمريكي-القوات-الأوكرانية-لم-تحقق-أي-من-الأهداف-التكتيكية-1079314915.html

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