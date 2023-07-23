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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230723/وزير-الخارجية-الأوكراني-يجري-جولة-أفريقية-ثالثة-1079316635.html
وزير الخارجية الأوكراني يجري جولة أفريقية ثالثة
وزير الخارجية الأوكراني يجري جولة أفريقية ثالثة
يُجري وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، جولة ثالثة للدول الأفريقية، تبدأ اليوم الأحد. 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T08:51+0000
2023-07-23T08:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان اليوم الأحد أن "وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا سيزور القارة الأفريقية للمرة الثالثة على خلفية تفاقم أزمة الغذاء العالمية بعد انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود".وجاء في البيان أن كوليبا سيبدأ جولته في الفترة من 23 إلى 24 تموز/ يوليو بزيارة إلى غينيا الاستوائية، حيث يعتزم التفاوض حول تطوير العلاقات الثنائية والتجارة والأمن الغذائي في أفريقيا ودعم "صيغة السلام" التى طرحها الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى.يُذكر أن كوليبا أجرى أول جولة للدول الأفريقية في تاريخ الدبلوماسية الأوكرانية في تشرين أول/ أكتوبر 2022.وفي وقت لاحق، أعرب كوليبا عن أسفه في مقابلة مع صحيفة "إل موندو" الإسبانية، لأن العديد من دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا تدعم روسيا، وكذلك حقيقة أن المسؤولين في السنغال أخبروه أن الغرب يحارب روسيا، وأن الروس والأوكران شعب واحد.وفي آيار/ مايو 2023، زار كوليبا المغرب وإثيوبيا ورواندا وموزمبيق ونيجيريا في إطار جولته الثانية لأفريقيا.يشار إلى أنه في كانون أول/ ديسمبر 2022، أعلن فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا ستفتح عشر سفارات في أفريقيا.
https://sputnikarabic.ae/20230723/مستشار-الرئيس-الأوكراني-السابق-لا-يمكن-لزيلينسكي-التعامل-مع-بوتين-ولا-يمكنه-مقاومته-1079315641.html
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العالم
العالم

وزير الخارجية الأوكراني يجري جولة أفريقية ثالثة

08:51 GMT 23.07.2023
© Sputnikوزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا
وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
© Sputnik
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يُجري وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، جولة ثالثة للدول الأفريقية، تبدأ اليوم الأحد.
وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان اليوم الأحد أن "وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا سيزور القارة الأفريقية للمرة الثالثة على خلفية تفاقم أزمة الغذاء العالمية بعد انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود".
وجاء في البيان أن كوليبا سيبدأ جولته في الفترة من 23 إلى 24 تموز/ يوليو بزيارة إلى غينيا الاستوائية، حيث يعتزم التفاوض حول تطوير العلاقات الثنائية والتجارة والأمن الغذائي في أفريقيا ودعم "صيغة السلام" التى طرحها الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
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08:02 GMT
يُذكر أن كوليبا أجرى أول جولة للدول الأفريقية في تاريخ الدبلوماسية الأوكرانية في تشرين أول/ أكتوبر 2022.
وفي وقت لاحق، أعرب كوليبا عن أسفه في مقابلة مع صحيفة "إل موندو" الإسبانية، لأن العديد من دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا تدعم روسيا، وكذلك حقيقة أن المسؤولين في السنغال أخبروه أن الغرب يحارب روسيا، وأن الروس والأوكران شعب واحد.
وفي آيار/ مايو 2023، زار كوليبا المغرب وإثيوبيا ورواندا وموزمبيق ونيجيريا في إطار جولته الثانية لأفريقيا.
يشار إلى أنه في كانون أول/ ديسمبر 2022، أعلن فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا ستفتح عشر سفارات في أفريقيا.
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Хвостовик реактивного снаряда на дороге в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:34 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
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