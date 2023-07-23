https://sputnikarabic.ae/20230723/وزير-الخارجية-الأوكراني-يجري-جولة-أفريقية-ثالثة-1079316635.html

وزير الخارجية الأوكراني يجري جولة أفريقية ثالثة

وزير الخارجية الأوكراني يجري جولة أفريقية ثالثة

يُجري وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، جولة ثالثة للدول الأفريقية، تبدأ اليوم الأحد. 23.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-23T08:51+0000

2023-07-23T08:51+0000

2023-07-23T08:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان اليوم الأحد أن "وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا سيزور القارة الأفريقية للمرة الثالثة على خلفية تفاقم أزمة الغذاء العالمية بعد انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود".وجاء في البيان أن كوليبا سيبدأ جولته في الفترة من 23 إلى 24 تموز/ يوليو بزيارة إلى غينيا الاستوائية، حيث يعتزم التفاوض حول تطوير العلاقات الثنائية والتجارة والأمن الغذائي في أفريقيا ودعم "صيغة السلام" التى طرحها الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى.يُذكر أن كوليبا أجرى أول جولة للدول الأفريقية في تاريخ الدبلوماسية الأوكرانية في تشرين أول/ أكتوبر 2022.وفي وقت لاحق، أعرب كوليبا عن أسفه في مقابلة مع صحيفة "إل موندو" الإسبانية، لأن العديد من دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا تدعم روسيا، وكذلك حقيقة أن المسؤولين في السنغال أخبروه أن الغرب يحارب روسيا، وأن الروس والأوكران شعب واحد.وفي آيار/ مايو 2023، زار كوليبا المغرب وإثيوبيا ورواندا وموزمبيق ونيجيريا في إطار جولته الثانية لأفريقيا.يشار إلى أنه في كانون أول/ ديسمبر 2022، أعلن فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا ستفتح عشر سفارات في أفريقيا.

https://sputnikarabic.ae/20230723/مستشار-الرئيس-الأوكراني-السابق-لا-يمكن-لزيلينسكي-التعامل-مع-بوتين-ولا-يمكنه-مقاومته-1079315641.html

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