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https://sputnikarabic.ae/20230723/وزير-الخارجية-العراقي-بغداد-مستعدة-لتكون-جزءاً-من-حل-المشاكل-في-المنطقة-1079317406.html
وزير الخارجية العراقي: بغداد مستعدة لتكون جزءا من حل المشاكل في المنطقة
وزير الخارجية العراقي: بغداد مستعدة لتكون جزءا من حل المشاكل في المنطقة
أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، عن رغبة بلاده بإعادة فتح سفارتها في صنعاء بعد تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T09:39+0000
2023-07-23T09:51+0000
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وقال فؤاد حسين، في مؤتمر صحفي، مع نظيره اليمني أحمد بن مبارك، في بغداد، "سيتم إرسال وفد إلى اليمن لمتابعة أوضاع الجالية العراقية"، معربا عن أمله في استقرار الأوضاع هناك، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأضاف أن "العراق يدعم أي جهد سياسي يدفع لاستقرار الأوضاع في اليمن"، مؤكدا استعداد بلاده لتكون جزءاً من الحل للمشاكل في المنطقة.من جهته، قال وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، إن "زيارته مقدمة للارتقاء في العلاقات الثنائية"، مؤكدا أن هناك علاقات تاريخية مع العراق.وتشهد اليمن هدنة هشة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" اليمنية إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت لستة أشهر.ومنذ سبتمبر/ أيلول 2014، تسيطر "أنصار الله" على معظم المحافظات وسط وشمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، في حين بدأ التحالف العربي بقيادة السعودية، في مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية لدعم الجيش اليمني في استعادة تلك المناطق من سيطرة الجماعة.وحتى أواخر عام 2021، أودت الحرب الدائرة في اليمن بحياة نحو 377 ألف شخص، وتسببت في خسائر اقتصادية تراكمية قدرت بنحو 126 مليار دولار على الاقتصاد اليمني، ووفقًا للأمم المتحدة، يحتاج 80% من الشعب اليمني إلى مساعدات إنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20230722/اليمن-أنصار-الله-تعلن-توقف-المفاوضات-مع-السعودية-وتتهم-واشنطن-بعرقلتها-1079310347.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزير الخارجية العراقي: بغداد مستعدة لتكون جزءا من حل المشاكل في المنطقة

09:39 GMT 23.07.2023 (تم التحديث: 09:51 GMT 23.07.2023)
© AFP 2023 / SAUL LOEBوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، عن رغبة بلاده بإعادة فتح سفارتها في صنعاء بعد تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
وقال فؤاد حسين، في مؤتمر صحفي، مع نظيره اليمني أحمد بن مبارك، في بغداد، "سيتم إرسال وفد إلى اليمن لمتابعة أوضاع الجالية العراقية"، معربا عن أمله في استقرار الأوضاع هناك، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.
وأضاف أن "العراق يدعم أي جهد سياسي يدفع لاستقرار الأوضاع في اليمن"، مؤكدا استعداد بلاده لتكون جزءاً من الحل للمشاكل في المنطقة.
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اليمن.. "أنصار الله" تعلن توقف المفاوضات مع السعودية وتتهم واشنطن بعرقلتها
أمس, 20:10 GMT
من جهته، قال وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، إن "زيارته مقدمة للارتقاء في العلاقات الثنائية"، مؤكدا أن هناك علاقات تاريخية مع العراق.
وتشهد اليمن هدنة هشة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" اليمنية إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت لستة أشهر.
ومنذ سبتمبر/ أيلول 2014، تسيطر "أنصار الله" على معظم المحافظات وسط وشمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، في حين بدأ التحالف العربي بقيادة السعودية، في مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية لدعم الجيش اليمني في استعادة تلك المناطق من سيطرة الجماعة.
وحتى أواخر عام 2021، أودت الحرب الدائرة في اليمن بحياة نحو 377 ألف شخص، وتسببت في خسائر اقتصادية تراكمية قدرت بنحو 126 مليار دولار على الاقتصاد اليمني، ووفقًا للأمم المتحدة، يحتاج 80% من الشعب اليمني إلى مساعدات إنسانية.
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