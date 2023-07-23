https://sputnikarabic.ae/20230723/وزير-المهجّرين-اللبناني-لـ-سبوتنيك-قرار-توطين-اللاجئين-جاء-لإفقار-لبنان-وللاستغلال-السياسي-الرخيص-1079321563.html
وزير المهجّرين اللبناني لـ "سبوتنيك": قرار توطين اللاجئين جاء لإفقار لبنان وللاستغلال السياسي الرخيص
وزير المهجّرين اللبناني لـ "سبوتنيك": قرار توطين اللاجئين جاء لإفقار لبنان وللاستغلال السياسي الرخيص
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: قرار توطين اللاجئين السوريين في لبنان، أمريكي يربح أكثر من مليار دولار في اليانصيب، صور لولي... 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T12:48+0000
2023-07-23T12:48+0000
2023-07-23T12:48+0000
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وزير المهجّرين اللبناني لـ "سبوتنيك": قرار توطين اللاجئين جاء لإفقار لبنان وللاستغلال السياسي الرخيص
وزير المهجّرين اللبناني لـ "سبوتنيك": قرار توطين اللاجئين جاء لإفقار لبنان وللاستغلال السياسي الرخيص
إفقار لبنان لتنفيذ مشروع التوطيننتيجة للظروف الصعبة التي تخلفها الحروب والتي تدفع بملايين الناس إلى الخروج والهروب من بلدانهم نحو بلدان مجاورة، تتفاقم تداعيات أزمة النزوح التي تتحملها البلدان المستضيفة.ففي خطوة جديدة، أعلن النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي، تيري مارياني عن تصويت البرلمان بأغلبية ساحقة على قرار يدعم إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان وتوطينهم. فلماذا يعرقل الغرب إعادة اللاجئيين السوريين من لبنان، وهل هذا القرار ورقة ضغط أم ابتزاز للبنان في ظل الشغور الرئاسي؟.حول هذا الموضوع، قال وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين في حديثه لبرنامج "صدى الحياة":وأكّد الوزير شرف الدين أنّابتزاز لبنان لضمان الأمن الاجتماعي الأوروبيمن جانبه، قال الكاتب السياسي الأستاذ توفيق شومان لبرنامج "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي...
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MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
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صدى الحياة, аудио
وزير المهجّرين اللبناني لـ "سبوتنيك": قرار توطين اللاجئين جاء لإفقار لبنان وللاستغلال السياسي الرخيص
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تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: قرار توطين اللاجئين السوريين في لبنان، أمريكي يربح أكثر من مليار دولار في اليانصيب، صور لولي العهد الأردني وزوجته الأميرة رجوة على الشاطئ تتصدر التريند، نواب كويتيون يقترحون حظر عمليات التجميل إلا بشروط محددة، دراسة تحدد العلاقة بين أمراض القلب واضطرابات النوم.
إفقار لبنان لتنفيذ مشروع التوطين
نتيجة للظروف الصعبة التي تخلفها الحروب والتي تدفع بملايين الناس إلى الخروج والهروب من بلدانهم نحو بلدان مجاورة، تتفاقم تداعيات أزمة النزوح التي تتحملها البلدان المستضيفة.
ففي خطوة جديدة، أعلن النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي، تيري مارياني عن تصويت البرلمان بأغلبية ساحقة على قرار يدعم إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان وتوطينهم. فلماذا يعرقل الغرب إعادة اللاجئيين السوريين من لبنان، وهل هذا القرار ورقة ضغط أم ابتزاز للبنان في ظل الشغور الرئاسي؟.
حول هذا الموضوع، قال وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين في حديثه لبرنامج "صدى الحياة":
"إنّ لبنان مستضعف ومنهك ومحاصر اقتصاديا، وقد تم إفقاره بمشروع ممنهج تمهيدا للتوطين الذي لم يحدث في مشروع "ترامب" بصفقة القرن عام 2017 بتوطين الفلسطينيين مقابل دعم مادي، والآن هم يتوهمون أنّ الأرضية خصبة لطرح مشروع إبقاء السوريين، فالهدف من هذا القرار سياسي لتنفيذ مصالحهم الموجودة في سوريا".
وأكّد الوزير شرف الدين أنّ
"الغرض من هذا القرار هو للاستغلال السّياسي الرخيص، والبرلمان الأوروبي يمثل رأي الاتحاد الأوربي وهم أخطؤوا معنا مرتين، حين أعلن عن عدم التعاون مع العودة الطوعية للاجئين إلاّ إذا كان هناك مراقبين أوروبيّين، وبنفس الوقت هم كاتحاد أوروبي يرفضون تشكيل لجنة ثلاثية بين سوريا ولبنان والمفوضية، يعني هناك تناقض واضح، وجاء هذا القرار مجحفا وجائرا وكأنه وصاية علينا وهذا أسلوب استعماري ونحن نرفضه وسيرتدّ عليهم لأنهم فقدوا هيبتهم".
ابتزاز لبنان لضمان الأمن الاجتماعي الأوروبي
من جانبه، قال الكاتب السياسي الأستاذ توفيق شومان لبرنامج "صدى الحياة":
"إنّه لا يوجد شكّ في ما يقوم به الاتحاد الأوروبي في ملف النازحين السوريين، في استخدامهم ضد دولتهم وتصوير سوريا بأنها تمنع ولا ترغب بعودتهم، وأيضا ابتزاز الجانب اللبناني واستعمالهم كورقة ضاغطة على الواقع السياسي اللبناني، بمعنى أن يحجب الاتحاد الأوروبي مساعدات ومنح عن لبنان، في حال اتخذت الدولة اللبنانية قرارا صارما وحاسما بشأنهم، وأيضا لضمان أمن أوروبا على حساب بقاء النازحين في الأراضي اللبنانية".
التفاصيل في الملف الصوتي...