https://sputnikarabic.ae/20230724/أردوغان-يناقش-مع-زيلينسكي-سبل-حل-النزاع-في-أوكرانيا-1079362307.html
أردوغان يناقش مع زيلينسكي سبل حل النزاع في أوكرانيا
أردوغان يناقش مع زيلينسكي سبل حل النزاع في أوكرانيا
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه ناقش مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنينن، إيجاد مخرج للنزاع في أوكرانيا. 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T17:10+0000
2023-07-24T17:10+0000
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وقال أردوغان إنه "بحث مع فلاديمير زيلينسكي سبل حل الصراع في أوكرانيا وإن أنقرة مستعدة للمساهمة في حل الصراع".وصرح أردوغان في خطاب للأمة بعد اجتماع مجلس الوزراء: "في 7 يوليو/ تموز، استضفنا رئيس أوكرانيا، السيد زيلينسكي، وناقشنا معه القضايا المدرجة على جدول الأعمال".وذكر أردوغان أن "البرلمان التركي سينظر في محاولة السويد الانضمام إلى الناتو في أكتوبر/ تشرين الأول".وأكد أردوغان، في 12 يوليو/ تموز، أن بلاده تعمل على حل مشكلة تمديد "صفقة الحبوب"، مع الأخذ في الاعتبار اقتراحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذا الشأن.وأوضح أردوغان في مؤتمر صحفي عقب انتهاء قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، قائلًا: "إننا نعمل على حل مشكلة تمديد صفقة الحبوب مع أخذ اقتراحات الرئيس بوتين بعين الاعتبار".
https://sputnikarabic.ae/20230724/الأمن-الفيدرالي-العثور-على-آثار-متفجرات-في-مخزن-سفينة-كانت-في-طريقها-من-تركيا-إلى-روسيا-1079332886.html
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أخبار تركيا اليوم, روسيا
أردوغان يناقش مع زيلينسكي سبل حل النزاع في أوكرانيا
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه ناقش مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنينن، إيجاد مخرج للنزاع في أوكرانيا.
وقال أردوغان إنه "بحث مع فلاديمير زيلينسكي سبل حل الصراع في أوكرانيا وإن أنقرة مستعدة للمساهمة في حل الصراع".
وصرح أردوغان في خطاب للأمة بعد اجتماع مجلس الوزراء: "في 7 يوليو/ تموز، استضفنا رئيس أوكرانيا، السيد زيلينسكي، وناقشنا معه القضايا المدرجة على جدول الأعمال".
وشاركنا معه وجهات نظرنا بشأن إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 500 يوم، وشددنا على استعدادنا لتقديم مساهمتنا.
وذكر أردوغان أن "البرلمان التركي سينظر في محاولة السويد الانضمام إلى الناتو في أكتوبر/ تشرين الأول".
وأكد أردوغان، في 12 يوليو/ تموز، أن بلاده تعمل على حل مشكلة تمديد "صفقة الحبوب"، مع الأخذ في الاعتبار اقتراحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذا الشأن.
وأوضح أردوغان
في مؤتمر صحفي عقب انتهاء قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، قائلًا: "إننا نعمل على حل مشكلة تمديد صفقة الحبوب مع أخذ اقتراحات الرئيس بوتين بعين الاعتبار".