https://sputnikarabic.ae/20230724/أردوغان-يناقش-مع-زيلينسكي-سبل-حل-النزاع-في-أوكرانيا-1079362307.html

أردوغان يناقش مع زيلينسكي سبل حل النزاع في أوكرانيا

أردوغان يناقش مع زيلينسكي سبل حل النزاع في أوكرانيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه ناقش مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنينن، إيجاد مخرج للنزاع في أوكرانيا. 24.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-24T17:10+0000

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وقال أردوغان إنه "بحث مع فلاديمير زيلينسكي سبل حل الصراع في أوكرانيا وإن أنقرة مستعدة للمساهمة في حل الصراع".وصرح أردوغان في خطاب للأمة بعد اجتماع مجلس الوزراء: "في 7 يوليو/ تموز، استضفنا رئيس أوكرانيا، السيد زيلينسكي، وناقشنا معه القضايا المدرجة على جدول الأعمال".وذكر أردوغان أن "البرلمان التركي سينظر في محاولة السويد الانضمام إلى الناتو في أكتوبر/ تشرين الأول".وأكد أردوغان، في 12 يوليو/ تموز، أن بلاده تعمل على حل مشكلة تمديد "صفقة الحبوب"، مع الأخذ في الاعتبار اقتراحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذا الشأن.وأوضح أردوغان في مؤتمر صحفي عقب انتهاء قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، قائلًا: "إننا نعمل على حل مشكلة تمديد صفقة الحبوب مع أخذ اقتراحات الرئيس بوتين بعين الاعتبار".

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