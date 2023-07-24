https://sputnikarabic.ae/20230724/إسرائيل-تظاهرات-واعتقالات-أمام-الكنيست-قبل-التصويت-على-مشروع-قانون-مثير-للجدل-فيديوهات-1079332988.html

إسرائيل.. تظاهرات واعتقالات أمام الكنيست قبل التصويت على مشروع قانون مثير للجدل.. فيديوهات

إسرائيل.. تظاهرات واعتقالات أمام الكنيست قبل التصويت على مشروع قانون مثير للجدل.. فيديوهات

شهدت مدينة القدس الغربية، تظاهرات واسعة احتجاجا على خطة "إصلاح القضاء" التي من المتوقع أن يصوت الائتلاف الحكومي بالكنيست في وقت لاحق من اليوم الإثنين، على أحد... 24.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-24T06:38+0000

2023-07-24T06:38+0000

2023-07-24T06:47+0000

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الكنيست الإسرائيلي

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واستخدمت الشرطة عربات المياه العادمة لإخلاء المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مبنى الكنيست، وأغلق عشرات المتظاهرين الطرق الرئيسية المؤدية إليه.واعتقلت الشرطة ثلاثة متظاهرين أغلقوا مدخل منزل وزير الاقتصاد نير بركات "للاشتباه في سلوكهم غير المنضبط"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".وأوقفت الشرطة عددا من المحتجين بعدما قيدوا بعضهم ببعض وأغلقوا أحد الشوارع الرئيسية بالقدس الغربية.ومن المقرر أن يصوت الكنيست اليوم بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع "الحد من المعقولية"، الذي يحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) في مراقبة القرارات الحكومية.وفي 11يوليو/ تموز الجاري، أقر الكنيست بالقراءة الأولى لمشروع قانون "الحد من المعقولية"، ما دفع عشرات الآلاف من الإسرائيليين للنزول إلى الشوارع وإغلاق طرق رئيسية والتظاهر داخل مطار بن غوريون في تل أبيب، قبل أن تخرجهم الشرطة بالقوة.ويدافع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، الذي من المقرر أن يصوّت عليه البرلمان، الاثنين المقبل، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 29 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد.وتجري الاحتجاجات بشكل متواصل خلال الأيام القليلة الماضية، وكثيرا ما يلجأ رجال الشرطة إلى استخدام خراطيم المياه واعتقال النشطاء لخرق النظام العام.

https://sputnikarabic.ae/20230724/بايدن-لـ-قادة-إسرائيل-الإصلاح-القضائي-مثير-للانقسام-ركزوا-على-الوحدة-1079332333.html

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