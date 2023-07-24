https://sputnikarabic.ae/20230724/إصابات-وخسائر-مادية-في-مطار-عدن-بسبب-عاصفة-رعدية-ممطرة-1079333509.html
إصابات وخسائر مادية في مطار عدن بسبب عاصفة رعدية ممطرة
إصابات وخسائر مادية في مطار عدن بسبب عاصفة رعدية ممطرة
تعرضت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الإثنين، لعاصفة رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية، ما أسفر عن وقوع إصابات وخسائر مادية. 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T07:04+0000
2023-07-24T07:04+0000
2023-07-24T07:04+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
الأخبار
أنصار الله
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101506/23/1015062334_0:1:2048:1153_1920x0_80_0_0_59c0f5584c395a131201150906e54d78.jpg
القاهرة- سبوتنيك. وذكر مصدر في السلطة المحلية لوكالة "سبوتنيك" أن العاصفة الرعدية تسببت في سقوط واجهة زجاجية في صالة المغادرة بمطار عدن الدولي، مما أدى إلى إصابة 4 مسافرين على الأقل بينهم طفلة جرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج، وأحدثت أضرارا واسعة في مرافق المطار وسيارات متوقفة بجانبه.وأشار المصدر إلى أن عددا من المنازل القديمة في المدينة تعرضت لأضرار متفاوتة جراء العاصفة الرعدية الممطرة، فيما توقع مركز الأرصاد الجوية في اليمن هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من عدة محافظات في اليمن، وذلك في فترتي الظهيرة والمساء.وأفاد المركز اليمني للأرصاد الجوية بأن السحب تغطي العديد من مناطق اليمن وهي تشهد أنشطة متفاوتة، وتتركز بشكل أكبر في محافظات عدن والضالع وتعز وذمار وإب وأجزاء محدودة من حضرموت وسواحل محافظتي عدن وأبين.وفي السادس من يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" عن وفاة وإصابة 18 شخصًا وتضرر 22,306 أسرة بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت 15 محافظة تحت سيطرتها خلال الثلاثة الأشهر السابقة. ووفقًا للأمم المتحدة، فإن الفيضانات والسيول تفاقمت في اليمن بسبب الصراع المستمر على السلطة في البلاد بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله" على مدار تسع سنوات.ويسيطر "أنصار الله" على غالبية المحافظات في وسط وشمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، في حين يقود تحالف عربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية منذ مارس/ آذار 2015 لدعم الجيش اليمني في استعادة هذه المناطق من قبضة الجماعة.
https://sputnikarabic.ae/20230701/اليمن-دوي-انفجارات-داخل-ثكنة-لقوات-الانتقالي-الجنوبي-في-مدينة-عدن-1078652614.html
https://sputnikarabic.ae/20230723/الشرطة-اليمنية-تحبط-محاولة-اغتيال-عضو-في-مجلس-القيادة-اليمني-1079311851.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101506/23/1015062334_256:0:1793:1153_1920x0_80_0_0_b4ef4081df30581ffb25cbc35f4a350d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الأخبار, أنصار الله
العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الأخبار, أنصار الله
إصابات وخسائر مادية في مطار عدن بسبب عاصفة رعدية ممطرة
تابعنا عبر
تعرضت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الإثنين، لعاصفة رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية، ما أسفر عن وقوع إصابات وخسائر مادية.
القاهرة- سبوتنيك. وذكر مصدر في السلطة المحلية لوكالة "سبوتنيك" أن العاصفة الرعدية تسببت في سقوط واجهة زجاجية في صالة المغادرة بمطار عدن الدولي
، مما أدى إلى إصابة 4 مسافرين على الأقل بينهم طفلة جرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج، وأحدثت أضرارا واسعة في مرافق المطار وسيارات متوقفة بجانبه.
وأشار المصدر إلى أن عددا من المنازل القديمة في المدينة تعرضت لأضرار متفاوتة جراء العاصفة الرعدية الممطرة، فيما توقع مركز الأرصاد الجوية في اليمن هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من عدة محافظات في اليمن، وذلك في فترتي الظهيرة والمساء.
وأفاد المركز اليمني للأرصاد الجوية بأن السحب تغطي العديد من مناطق اليمن وهي تشهد أنشطة متفاوتة، وتتركز بشكل أكبر في محافظات عدن والضالع وتعز وذمار وإب وأجزاء محدودة من حضرموت وسواحل محافظتي عدن وأبين.
وفي السادس من يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله
" عن وفاة وإصابة 18 شخصًا وتضرر 22,306 أسرة بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت 15 محافظة تحت سيطرتها خلال الثلاثة الأشهر السابقة.
ووفقًا للأمم المتحدة، فإن الفيضانات والسيول تفاقمت في اليمن بسبب الصراع المستمر على السلطة في البلاد بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله" على مدار تسع سنوات.
ويسيطر "أنصار الله" على غالبية المحافظات في وسط وشمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، في حين يقود تحالف عربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية منذ مارس/ آذار 2015 لدعم الجيش اليمني في استعادة هذه المناطق من قبضة الجماعة.