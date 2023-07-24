https://sputnikarabic.ae/20230724/إصابات-وخسائر-مادية-في-مطار-عدن-بسبب-عاصفة-رعدية-ممطرة-1079333509.html

إصابات وخسائر مادية في مطار عدن بسبب عاصفة رعدية ممطرة

إصابات وخسائر مادية في مطار عدن بسبب عاصفة رعدية ممطرة

تعرضت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الإثنين، لعاصفة رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية، ما أسفر عن وقوع إصابات وخسائر مادية. 24.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-24T07:04+0000

2023-07-24T07:04+0000

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القاهرة- سبوتنيك. وذكر مصدر في السلطة المحلية لوكالة "سبوتنيك" أن العاصفة الرعدية تسببت في سقوط واجهة زجاجية في صالة المغادرة بمطار عدن الدولي، مما أدى إلى إصابة 4 مسافرين على الأقل بينهم طفلة جرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج، وأحدثت أضرارا واسعة في مرافق المطار وسيارات متوقفة بجانبه.وأشار المصدر إلى أن عددا من المنازل القديمة في المدينة تعرضت لأضرار متفاوتة جراء العاصفة الرعدية الممطرة، فيما توقع مركز الأرصاد الجوية في اليمن هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من عدة محافظات في اليمن، وذلك في فترتي الظهيرة والمساء.وأفاد المركز اليمني للأرصاد الجوية بأن السحب تغطي العديد من مناطق اليمن وهي تشهد أنشطة متفاوتة، وتتركز بشكل أكبر في محافظات عدن والضالع وتعز وذمار وإب وأجزاء محدودة من حضرموت وسواحل محافظتي عدن وأبين.وفي السادس من يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" عن وفاة وإصابة 18 شخصًا وتضرر 22,306 أسرة بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت 15 محافظة تحت سيطرتها خلال الثلاثة الأشهر السابقة. ووفقًا للأمم المتحدة، فإن الفيضانات والسيول تفاقمت في اليمن بسبب الصراع المستمر على السلطة في البلاد بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله" على مدار تسع سنوات.ويسيطر "أنصار الله" على غالبية المحافظات في وسط وشمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، في حين يقود تحالف عربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية منذ مارس/ آذار 2015 لدعم الجيش اليمني في استعادة هذه المناطق من قبضة الجماعة.

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العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الأخبار, أنصار الله