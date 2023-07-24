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https://sputnikarabic.ae/20230724/إعلام-روسيا-انتصرت-في-السوق-وتبيع-نفطها-بأعلى-من-سقف-السعر-المزعوم-1079341089.html
إعلام: روسيا انتصرت في السوق وتبيع نفطها بأعلى من "سقف السعر" المزعوم
إعلام: روسيا انتصرت في السوق وتبيع نفطها بأعلى من "سقف السعر" المزعوم
كتبت صحيفة أمريكية أن روسيا فازت بأسواق النفط العالمية في الأيام الأخيرة، حيث تبيع النفط فوق سقف السعر الذي حدده الغرب. 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T08:19+0000
2023-07-24T08:19+0000
اقتصاد
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وجاء في المقال نقلا عن معلومات من شركة بيانات السلع أرغوس ميديا ​​"روسيا كسبت معركة النفوذ في أسواق النفط العالمية في الأيام الأخيرة، حيث تجاوز سعر تداول النفط الأكثر طلبا في البلاد سقف الأسعار الذي حدده الغرب".تجاوز سعر نفط الأورال، بحسب أرغوس ميديا ​، 60 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ فرض الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات جديدة في ديسمبر/كانون الأول 2022.وجاء في مقال صحيفة وول ستريت جورنال: "هذه علامة على أن الكرملين تمكن، جزئيًا على الأقل، من التكيف مع القيود".
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اقتصاد
اقتصاد

إعلام: روسيا انتصرت في السوق وتبيع نفطها بأعلى من "سقف السعر" المزعوم

08:19 GMT 24.07.2023
© Sputnik . Максим Богодвид / الانتقال إلى بنك الصوراستخراج النفط من باطن الأرض
استخراج النفط من باطن الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2023
© Sputnik . Максим Богодвид
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كتبت صحيفة أمريكية أن روسيا فازت بأسواق النفط العالمية في الأيام الأخيرة، حيث تبيع النفط فوق سقف السعر الذي حدده الغرب.
وجاء في المقال نقلا عن معلومات من شركة بيانات السلع أرغوس ميديا ​​"روسيا كسبت معركة النفوذ في أسواق النفط العالمية في الأيام الأخيرة، حيث تجاوز سعر تداول النفط الأكثر طلبا في البلاد سقف الأسعار الذي حدده الغرب".
تجاوز سعر نفط الأورال، بحسب أرغوس ميديا ​، 60 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ فرض الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات جديدة في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وجاء في مقال صحيفة وول ستريت جورنال: "هذه علامة على أن الكرملين تمكن، جزئيًا على الأقل، من التكيف مع القيود".
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