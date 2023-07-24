https://sputnikarabic.ae/20230724/إيران-تقبض-على-أكبر-شبكة-إرهابية-صهيونية-كانت-تخطط-لتفجير-مرقد-قاسم-سليماني-1079346216.html

إيران تقبض على أكبر شبكة إرهابية "صهيونية" كانت تخطط لتفجير مرقد قاسم سليماني

إيران تقبض على أكبر شبكة إرهابية "صهيونية" كانت تخطط لتفجير مرقد قاسم سليماني

أعلنت وزارة الإعلام الإيرانية، اليوم الإثنين، عن اعتقال "أكبر شبكة إرهابية تابعة لتنظيم صهيوني" في عدة محافظات بالدولة، ‏والتي كان بحوزتها 43 عبوة ناسفة.‏ 24.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-24T10:38+0000

2023-07-24T10:38+0000

2023-07-24T10:38+0000

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وأضافت في بيان لها أنه "تم التعرف على عناصر الشبكة الإرهابية الواسعة، الذين كانوا يعتزمون تنفيذ العديد من الأعمال التخريبية، عشية مراسم عاشوراء، في محافظات طهران وكرمان وأصفهان وكوجيلويه وبوير أحمد وكردستان ومازندران، ومنها التخطيط لعمل تفجيري في مقبرة قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وكذلك في بعض مراكز التجمعات العامة، وأماكن التزود بالوقود، وكذلك تفجير أبراج الكهرباء ومحطات الوقود، لتعطيل توفير الاحتياجات المحلية والتصديرية وغيرها من الأهداف المماثلة، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأشارت وزارة الإعلام الإيرانية أن "أعضاء الخلايا الموقوفة، قاموا في السابق بعدة عمليات هجومية، وأرسلوا صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم إلى وسائل الإعلام الإرهابية الموجودة في أوروبا وأمريكا، كإجراءات اختبار وقياس للقوة، من أجل تقديمها إلى أرباب العمل المقيمين في الدنمارك وهولندا؛ مثل إلقاء الزجاجات الحارقة على المباني الحكومية، والهجمات على قواعد الباسيج، وإشعال النار في العديد من البنوك، والعديد من أجهزة الصراف الآلي، وحافلات المدينة، وهوائيات الاتصالات".وأضافت أن "وزارة الاستخبارات الإيرانية تحتفظ بحقها في ملاحقة الإرهابيين بالوكالة خارج حدود الدولة، وستواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد داعمي الإرهاب، كما تحذر الدول التي أصبحت قواعد رسمية ومفتوحة وملاذات للإرهاب بدعوى حماية حقوق الإنسان، من أن الإرهابيين لم يبقوا أبدا مخلصين لمؤيديهم".

https://sputnikarabic.ae/20230428/وزير-خارجية-إيران-وهو-يزرع-الزيتون-على-حدود-إسرائيل-الانهيار-الصهيوني-قريب-1076435383.html

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مقتل قاسم سليماني, إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن