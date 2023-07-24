https://sputnikarabic.ae/20230724/اعتصام-في-ساحات-سجن-النقب-الإسرائيلي-بسبب-اكتظاظ-الغرف-1079350285.html
اعتصام في ساحات سجن "النقب" الإسرائيلي بسبب اكتظاظ الغرف
اعتصام في ساحات سجن "النقب" الإسرائيلي بسبب اكتظاظ الغرف
نفذ أسرى حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية اعتصاما في ساحات سجن "النقب" الإسرائيلي، اليوم الإثنين، وذلك احتجاجا على حالة الاكتظاظ التي يواجهونها داخل الغرف. 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T12:12+0000
2023-07-24T12:12+0000
2023-07-24T12:12+0000
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/09/1050097746_0:71:720:476_1920x0_80_0_0_d23c377c257146419c8f58b3eb950b20.jpg
ونقلت وكالة "قدس نت" عن نادي الأسير الفلسطيني بيانا صحفيا، ذكر أن معاناة الأسرى في سجن "النقب" تفاقمت مؤخرًا، حيث يعتبر من أكبر السجون المركزية التي يقبع فيها الأسرى، ويبلغ عددهم نحو (1400) أسير، ففي غالبية الغرف هناك زيادة ما معدله أسيران، حيث يضطر الأسرى إلى النوم على الأرض بسبب الاكتظاظ في الغرفة، وذلك في غالبية الأقسام.وأشار البيان إلى أن قضية الاكتظاظ أثرت في الأسرى من حيث عدة مناح تتعلق بالحياة اليومية للأسرى، وذلك رغم أن هناك قرارا من المحكمة العليا الإسرائيلية بتحديد المساحة لكل أسير داخل الغرفة، ومع ذلك فإن إدارة السجون تتجاهل تطبيق القرار أو الالتزام به.يذكر أنه في مايو/ أيار الماضي، أكدت صحيفة إسرائيلية اعتقال السلطات الإسرائيلية لنحو ألفي طفل وقاصر فلسطيني بشكل سنوي، متسائلة حول مدى الاهتمام بصحتهم العقلية والنفسية.وأفادت صحيفة "هآرتس" بأن قوات الأمن الإسرائيلية تعتقل ألفي طفل فلسطيني سنويا، من الشوارع والمدارس والمنازل ليلا من الضفة الغربية، بنحو ألف فلسطيني، والألف الأخرى من شرقي مدينة القدس المحتلة.وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل تمارس ضد هؤلاء الأطفال ضغوطا عقلية ونفسية، وتقوم بأعمال محظورة دوليا بحقهم، تؤثر بشكل كبير على صحتهم الجسدية والعقلية والنفسية.ونشرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني صورة لجندي إسرائيلي وهو يعتقل طفلا فلسطينيا معصوم العينين، ويجلس عاريا، واضعا في يديه الأصفاد، مشيرة إلى أن مثل هذه الأعمال المنافية للقوانين الدولية تمارس في جوف الليل وتقوم بإخراج هؤلاء الأطفال من وسط سريرهم، دون أي تفسير أو أي أمر من المحكمة.
https://sputnikarabic.ae/20230617/رئيس-هيئة-شؤون-الأسرى-الفلسطينيين-لـسبوتنيك-إرجاء-إضراب-المعتقلين-إداريا-عن-الطعام-للشهر-المقبل-1078222847.html
https://sputnikarabic.ae/20230724/رئيس-إسرائيل-نحن-في-حالة-طوارئ-وطنية-هذه-لحظة-التصرف-بمسؤولية-1079344761.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/09/1050097746_0:3:720:543_1920x0_80_0_0_b4bf54c3905a56844337417ce8846505.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار
العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار
اعتصام في ساحات سجن "النقب" الإسرائيلي بسبب اكتظاظ الغرف
تابعنا عبر
نفذ أسرى حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية اعتصاما في ساحات سجن "النقب" الإسرائيلي، اليوم الإثنين، وذلك احتجاجا على حالة الاكتظاظ التي يواجهونها داخل الغرف.
ونقلت وكالة
"قدس نت" عن نادي الأسير الفلسطيني بيانا صحفيا، ذكر أن معاناة الأسرى في سجن "النقب" تفاقمت مؤخرًا، حيث يعتبر من أكبر السجون المركزية التي يقبع فيها الأسرى، ويبلغ عددهم نحو (1400) أسير، ففي غالبية الغرف هناك زيادة ما معدله أسيران، حيث يضطر الأسرى إلى النوم على الأرض بسبب الاكتظاظ في الغرفة، وذلك في غالبية الأقسام.
وأشار البيان إلى أن قضية الاكتظاظ أثرت في الأسرى من حيث عدة مناح تتعلق بالحياة اليومية للأسرى، وذلك رغم أن هناك قرارا من المحكمة العليا الإسرائيلية بتحديد المساحة لكل أسير داخل الغرفة، ومع ذلك فإن إدارة السجون تتجاهل تطبيق القرار أو الالتزام به.
يذكر أنه في مايو/ أيار الماضي، أكدت صحيفة إسرائيلية اعتقال السلطات الإسرائيلية لنحو ألفي طفل وقاصر فلسطيني بشكل سنوي، متسائلة حول مدى الاهتمام بصحتهم العقلية والنفسية.
وأفادت صحيفة "هآرتس" بأن قوات الأمن الإسرائيلية تعتقل ألفي طفل فلسطيني سنويا، من الشوارع والمدارس والمنازل ليلا من الضفة الغربية، بنحو ألف فلسطيني، والألف الأخرى من شرقي مدينة القدس المحتلة.
وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل تمارس ضد هؤلاء الأطفال ضغوطا عقلية ونفسية، وتقوم بأعمال محظورة دوليا بحقهم، تؤثر بشكل كبير على صحتهم الجسدية والعقلية والنفسية.
ونشرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني صورة لجندي إسرائيلي
وهو يعتقل طفلا فلسطينيا معصوم العينين، ويجلس عاريا، واضعا في يديه الأصفاد، مشيرة إلى أن مثل هذه الأعمال المنافية للقوانين الدولية تمارس في جوف الليل وتقوم بإخراج هؤلاء الأطفال من وسط سريرهم، دون أي تفسير أو أي أمر من المحكمة.