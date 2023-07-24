https://sputnikarabic.ae/20230724/الأمن-الفيدرالي-العثور-على-آثار-متفجرات-في-مخزن-سفينة-كانت-في-طريقها-من-تركيا-إلى-روسيا-1079332886.html
الأمن الفيدرالي: العثور على آثار متفجرات في مخزن سفينة كانت في طريقها من تركيا إلى روسيا
الأمن الفيدرالي: العثور على آثار متفجرات في مخزن سفينة كانت في طريقها من تركيا إلى روسيا
أعلن مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي أنه تم العثور على آثار متفجرات على متن سفينة شحن الحبوب التي كانت تبحر من تركيا إلى روسيا عبر مضيق كيرتش. 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T06:36+0000
2023-07-24T06:36+0000
2023-07-24T06:36+0000
روسيا
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وجاء في البيان أنه "في 22 تموز (يوليو)، تم العثور على آثار لمتفجرات ثنائي نيتروتولوين وتيتريل في عنبر سفينة شحن حبوب أجنبية في طريقها من تركيا إلى ميناء روستوف على الدون".وبحسب جهاز المخابرات، كانت السفينة في نهاية مايو في ميناء كيليا الأوكراني. وفي يوليو، في ميناء توزلا التركي، تم استبدال طاقم السفينة المكون من 12 مواطنًا أوكرانيًا بالكامل، بالإضافة إلى أن سفينة الشحن نفسها غيرت اسمها.وشدد مكتب الإحصاء المركزي على أن "هذه الظروف قد تشير إلى إمكانية استخدام سفينة مدنية أجنبية لإرسال متفجرات إلى أراضي أوكرانيا".ونتيجة لذلك، تم حظر عبور سفينة الشحن تحت جسر القرم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الأمن الفيدرالي: العثور على آثار متفجرات في مخزن سفينة كانت في طريقها من تركيا إلى روسيا
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أعلن مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي أنه تم العثور على آثار متفجرات على متن سفينة شحن الحبوب التي كانت تبحر من تركيا إلى روسيا عبر مضيق كيرتش.
وجاء في البيان أنه "في 22 تموز (يوليو)، تم العثور على آثار لمتفجرات ثنائي نيتروتولوين وتيتريل في عنبر سفينة شحن حبوب أجنبية في طريقها من تركيا إلى ميناء روستوف على الدون".
وبحسب جهاز المخابرات، كانت السفينة في نهاية مايو في ميناء كيليا الأوكراني. وفي يوليو، في ميناء توزلا التركي، تم استبدال طاقم السفينة المكون من 12 مواطنًا أوكرانيًا بالكامل، بالإضافة إلى أن سفينة الشحن نفسها غيرت اسمها.
وشدد مكتب الإحصاء المركزي على أن "هذه الظروف قد تشير إلى إمكانية استخدام سفينة مدنية أجنبية لإرسال متفجرات إلى أراضي أوكرانيا".
ونتيجة لذلك، تم حظر عبور سفينة الشحن تحت جسر القرم.