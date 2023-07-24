https://sputnikarabic.ae/20230724/الجزائر-مصرع-15-شخصا-وإصابة-26-آخرين-جراء-حرائق-الغابات-1079348477.html
الجزائر... مصرع 15 شخصا وإصابة 26 آخرين جراء حرائق الغابات
الجزائر... مصرع 15 شخصا وإصابة 26 آخرين جراء حرائق الغابات
لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب 26 آخرين، بسبب حرائق الغابات التي اندلعت ليلة أمس الأحد، في الجزائر، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية. 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T11:37+0000
2023-07-24T11:37+0000
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ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن الوزارة بيانا أكدت فيه أنه خلال ليلة أمس تم تسجيل نشوب 97 حريقا مس الغابات والأدغال والمحاصيل الزراعية، عبر 16 ولاية جزائرية.وشهدت ولايات بجاية والبويرة وجيجل الحرائق الأوسع رقعة بفعل الرياح التي شهدتها هذه المناطق، حيث امتد بعضها إلى القرى المأهولة بالسكان، ما أسفر عن تسجيل 15 ضحية، و26 جريحا، فيما تم إجلاء 1500 مواطن سيما ببلدية فناية بدائرة القصر، وبلدية زبربر بدائرة الأخضرية.وشارك 7500 عنصرا من الحماية المدنية كما تم تخصيص 350 شاحنة من مختلف الأحجام فضلا عن الوسائل الجوية لإطفاء الحرائق مما سمح بالسيطرة على أغلبها، وتتواصل عمليات إخماد الحرائق حاليا بـ6 ولايات بومرداس، البويرة، تيزي وزو، بجاية جيجل وسكيكدة بتجنيد 13 رتل متنقل و3050 عنصرا، تم تعزيزها صباح اليوم بـ 12 رتل متنقل و1200 عنصرا إضافية.كما يستمر تسخير 12 وسيلة جوية للإطفاء على مستوى هذه الولايات الستة، من بينها الطائرات المروحية الخاصة بالاطفاء التابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي، بما في ذلك طائرة الاطفاء ذات السعة الكبيرة.من جانبها، طمأنت وزارة الداخلية سكان الولايات التي شهدت الحرائق، كما أكدت التجند المتواصل لمصالح الحماية المدنية إلى غاية الاخماد النهائي للحرائق، داعسة إلى التحلي بالحيطة واتباع ارشادات السلامة وتجنب الاقتراب من المناطق التي تشهد الحرائق.
https://sputnikarabic.ae/20230722/تركيا-ترسل-3-طائرات-إطفاء-إلى-اليونان-لمحاربة-حرائق-الغابات--1079290940.html
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العالم العربي, الجزائر, الأخبار, أخبار المناخ في العالم
العالم العربي, الجزائر, الأخبار, أخبار المناخ في العالم
الجزائر... مصرع 15 شخصا وإصابة 26 آخرين جراء حرائق الغابات
11:37 GMT 24.07.2023 (تم التحديث: 11:58 GMT 24.07.2023) تابعنا عبر
لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب 26 آخرين، بسبب حرائق الغابات التي اندلعت ليلة أمس الأحد، في الجزائر، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية.
ونقلت صحيفة
"الشروق" الجزائرية عن الوزارة بيانا أكدت فيه أنه خلال ليلة أمس تم تسجيل نشوب 97 حريقا مس الغابات والأدغال والمحاصيل الزراعية، عبر 16 ولاية جزائرية.
وشهدت ولايات بجاية والبويرة وجيجل الحرائق الأوسع رقعة بفعل الرياح التي شهدتها هذه المناطق، حيث امتد بعضها إلى القرى المأهولة بالسكان، ما أسفر عن تسجيل 15 ضحية، و26 جريحا، فيما تم إجلاء 1500 مواطن سيما ببلدية فناية بدائرة القصر، وبلدية زبربر بدائرة الأخضرية.
وشارك 7500 عنصرا من الحماية المدنية كما تم تخصيص 350 شاحنة من مختلف الأحجام فضلا عن الوسائل الجوية لإطفاء الحرائق مما سمح بالسيطرة على أغلبها، وتتواصل عمليات إخماد الحرائق
حاليا بـ6 ولايات بومرداس، البويرة، تيزي وزو، بجاية جيجل وسكيكدة بتجنيد 13 رتل متنقل و3050 عنصرا، تم تعزيزها صباح اليوم بـ 12 رتل متنقل و1200 عنصرا إضافية.
كما يستمر تسخير 12 وسيلة جوية للإطفاء على مستوى هذه الولايات الستة، من بينها الطائرات المروحية الخاصة بالاطفاء التابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي، بما في ذلك طائرة الاطفاء ذات السعة الكبيرة.
من جانبها، طمأنت وزارة الداخلية سكان الولايات التي شهدت الحرائق، كما أكدت التجند المتواصل لمصالح الحماية المدنية إلى غاية الاخماد النهائي للحرائق، داعسة إلى التحلي بالحيطة واتباع ارشادات السلامة وتجنب الاقتراب من المناطق التي تشهد الحرائق.