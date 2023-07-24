https://sputnikarabic.ae/20230724/الجيش-الأردني-يعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-محملة-بمواد-مخدرة-قادمة-من-سوريا-صور-1079359023.html
الجيش الأردني يعلن إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا... صور
الجيش الأردني يعلن إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا... صور
أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الاثنين، عن تمكنها من إسقاط طائرة مسيرة (دون طيار)، كانت تحمل مواد مخدرة قادمة من سوريا. 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T15:51+0000
2023-07-24T15:51+0000
2023-07-24T15:53+0000
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ورصدت قوات حرس الحدود الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود بطريقة غير مشروعة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.وتبين أنه بعد إسقاط الطائرة، أنها تحمل 2 كيلو غرام من مادة الكرستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، وفقا لمصدر عسكري.وشدد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم مع أي مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه، ومع أي تهديد على الواجهات الحدودية".وفي الشهر الماضي، أعلنت القوات المسلحة الأردنية عن "إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية، وكانت تحمل 500 غرام من مادة الكرستال".وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قد "توعد بالضرب بيد من حديد لكل من يهدد الأمن الوطني والإقليمي لبلاده"، جاء ذلك خلال زيارته إلى إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام الأردني، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الجيش الأردني يعلن إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا... صور
15:51 GMT 24.07.2023 (تم التحديث: 15:53 GMT 24.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الاثنين، عن تمكنها من إسقاط طائرة مسيرة (دون طيار)، كانت تحمل مواد مخدرة قادمة من سوريا.
ورصدت قوات حرس الحدود الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود بطريقة غير مشروعة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وفقا لقناة
"المملكة" الأردنية.
وتبين أنه بعد إسقاط الطائرة، أنها تحمل 2 كيلو غرام من مادة الكرستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، وفقا لمصدر عسكري.
وشدد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم مع أي مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه، ومع أي تهديد على الواجهات الحدودية".
وفي الشهر الماضي، أعلنت القوات المسلحة الأردنية عن "إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة
قادمة من الأراضي السورية، وكانت تحمل 500 غرام من مادة الكرستال".
وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قد "توعد بالضرب بيد من حديد
لكل من يهدد الأمن الوطني والإقليمي لبلاده"، جاء ذلك خلال زيارته إلى إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام الأردني، وفقا لقناة
"المملكة" الأردنية.