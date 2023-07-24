https://sputnikarabic.ae/20230724/الجيش-الروسي-يدمر-مركز-قيادة-اللواء-65-ومخزن-وقود-عسكري-أوكراني-1079349010.html
الجيش الروسي يدمر مركز قيادة اللواء 65 ومخزن وقود عسكري أوكراني
الجيش الروسي يدمر مركز قيادة اللواء 65 ومخزن وقود عسكري أوكراني
كبّد الجيش الروسي قوات نظام كييف خسائر جسيمة بالأرواح والعتاد بعد سلسلة من الأعمال العسكرية على كافة محاور الجبهة، مستهدفا تجمعات القوات الأوكرانية البشرية... 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T11:37+0000
2023-07-24T11:37+0000
2023-07-24T11:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "على محور دونيتسك، تمكنت وحدات مجموعة "الجنوب" وبغطاء جوي ومدفعي من إحباط ست هجمات معادية بنجاح، في منطقتي بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 160 جنديًا أوكرانيًا، ودبابة واحدة، وسيارتين عسكريتين، ومدفع مراب بولندي الصنع، ومدفع هاوتزر "إف إتش- 70" بريطاني الصنع، ومدفع غفوزديكا.وعلى محور جنوب دونيتسك، أدت الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية، والضربات المدفعية لمجموعة قوات "فوستوك" (الشرق) إلى تدمير تجمعات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وليفادين في مقاطعة زابوروجيه.في منطقة ميرن التابعة لمقاطعة زابوروجيه، تم إحباط أنشطة مجموعة للتخريب والاستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وعلى محور كراسني ليمان صدت الضربات الجوية المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "المركز" الروسية، خمس هجمات للعدو في منطقة نيفسكويه في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك في حقول سيربريانسكي.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير تجمعات للقوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كارمازينوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية ويامبولوفكا وتورسكوي وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وعلى محور كوبيانسك، أدت الأعمال النشطة للوحدات والضربات الجوية ونيران المدفعية التي قامت بها مجموعة القوات "الغربية" الروسية، إلى هزيمة القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مستوطنات دفورشنايا وسينكوفكا وبيتروبافلوفكا وتاباييفكا وبيشانوي في مقاطعة خاركوف.وعلى محور خيرسون، ونتيجة لأضرار النيران، تم تدمير ما يصل إلى 45 جنديًا أوكرانيًا وسيارتين ومدفعي "هاوتزر" من طراز "دي- 30".
https://sputnikarabic.ae/20230724/القوات-الروسية-تدمر-4-مستودعات-ذخيرة-ومركز-اتصالات-لقوات-كييف--عاجل-1079348775.html
https://sputnikarabic.ae/20230724/سلطات-خيرسون-محاولات-أوكرانيا-للوصول-إلى-جسر-أنتونوفسكي-غير-واعدة-1079345230.html
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روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يدمر مركز قيادة اللواء 65 ومخزن وقود عسكري أوكراني
11:37 GMT 24.07.2023 (تم التحديث: 11:59 GMT 24.07.2023) تابعنا عبر
كبّد الجيش الروسي قوات نظام كييف خسائر جسيمة بالأرواح والعتاد بعد سلسلة من الأعمال العسكرية على كافة محاور الجبهة، مستهدفا تجمعات القوات الأوكرانية البشرية واحتياطياتها اللوجستية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "على محور دونيتسك، تمكنت وحدات مجموعة "الجنوب" وبغطاء جوي ومدفعي من إحباط ست هجمات معادية بنجاح، في منطقتي بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير وحدات العدو في مناطق بوغدانوفكا، وفيسولي وبريدتيشينو، وبيلويا غورا، وديلييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 160 جنديًا أوكرانيًا، ودبابة واحدة، وسيارتين عسكريتين، ومدفع مراب بولندي الصنع، ومدفع هاوتزر "إف إتش- 70" بريطاني الصنع، ومدفع غفوزديكا.
وعلى محور جنوب دونيتسك، أدت الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية، والضربات المدفعية لمجموعة قوات "فوستوك" (الشرق) إلى تدمير تجمعات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وليفادين في مقاطعة زابوروجيه.
وعلى محور زابوروجيه، دمرت الضربات الجوية ونيران المدفعية وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مالايا توكماتشكا وأوريخوف وبياتيكاتكي في مقاطعة زابوروجيه.
في منطقة ميرن التابعة لمقاطعة زابوروجيه، تم إحباط أنشطة مجموعة للتخريب والاستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
بلغت خسائر العدو في هذه المناطق يوميًا 120 جنديًا أوكرانيًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، ومدفع "إم- 777" أمريكي الصنع، ومدفع "غفوزديكا".
وفي منطقتي أوريخوف ومالايا توكماتشكا في مقاطعة زابوروجيه، تم تدمير مركز قيادة اللواء الآلي الخامس والستين للقوات المسلحة الأوكرانية، ومستودع للوقود والمعدات العسكرية للواء الميكانيكي الثالث والثلاثين للقوات المسلحة الأوكرانية.
وعلى محور كراسني ليمان صدت الضربات الجوية المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "المركز" الروسية، خمس هجمات للعدو في منطقة نيفسكويه في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك في حقول سيربريانسكي.
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير تجمعات للقوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كارمازينوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية ويامبولوفكا وتورسكوي وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو 195 جنديًا أوكرانيًا، وأربع مركبات قتال مشاة، وأربع عربات قتال مصفحة، وثلاث شاحنات صغيرة، ومدفعي غفوزديكا، بالإضافة إلى مدفع "دي- 20" وآخر من طراز "دي- 30".
وعلى محور كوبيانسك، أدت الأعمال النشطة للوحدات والضربات الجوية ونيران المدفعية التي قامت بها مجموعة القوات "الغربية" الروسية، إلى هزيمة القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مستوطنات دفورشنايا وسينكوفكا وبيتروبافلوفكا وتاباييفكا وبيشانوي في مقاطعة خاركوف.
تم تحييد ما يصل إلى 95 جنديًا أوكرانيًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث شاحنات صغيرة، بالإضافة إلى مدفع "سيزار" الذاتي الدفع فرنسي الصنع .
وعلى محور خيرسون، ونتيجة لأضرار النيران، تم تدمير ما يصل إلى 45 جنديًا أوكرانيًا وسيارتين ومدفعي
"هاوتزر" من طراز "دي- 30".