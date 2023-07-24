https://sputnikarabic.ae/20230724/الجيش-الروسي-يدمر-مركز-قيادة-اللواء-65-ومخزن-وقود-عسكري-أوكراني-1079349010.html

الجيش الروسي يدمر مركز قيادة اللواء 65 ومخزن وقود عسكري أوكراني

الجيش الروسي يدمر مركز قيادة اللواء 65 ومخزن وقود عسكري أوكراني

كبّد الجيش الروسي قوات نظام كييف خسائر جسيمة بالأرواح والعتاد بعد سلسلة من الأعمال العسكرية على كافة محاور الجبهة، مستهدفا تجمعات القوات الأوكرانية البشرية... 24.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-24T11:37+0000

2023-07-24T11:37+0000

2023-07-24T11:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "على محور دونيتسك، تمكنت وحدات مجموعة "الجنوب" وبغطاء جوي ومدفعي من إحباط ست هجمات معادية بنجاح، في منطقتي بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 160 جنديًا أوكرانيًا، ودبابة واحدة، وسيارتين عسكريتين، ومدفع مراب بولندي الصنع، ومدفع هاوتزر "إف إتش- 70" بريطاني الصنع، ومدفع غفوزديكا.وعلى محور جنوب دونيتسك، أدت الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية، والضربات المدفعية لمجموعة قوات "فوستوك" (الشرق) إلى تدمير تجمعات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وليفادين في مقاطعة زابوروجيه.في منطقة ميرن التابعة لمقاطعة زابوروجيه، تم إحباط أنشطة مجموعة للتخريب والاستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وعلى محور كراسني ليمان صدت الضربات الجوية المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "المركز" الروسية، خمس هجمات للعدو في منطقة نيفسكويه في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك في حقول سيربريانسكي.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير تجمعات للقوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كارمازينوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية ويامبولوفكا وتورسكوي وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وعلى محور كوبيانسك، أدت الأعمال النشطة للوحدات والضربات الجوية ونيران المدفعية التي قامت بها مجموعة القوات "الغربية" الروسية، إلى هزيمة القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مستوطنات دفورشنايا وسينكوفكا وبيتروبافلوفكا وتاباييفكا وبيشانوي في مقاطعة خاركوف.وعلى محور خيرسون، ونتيجة لأضرار النيران، تم تدمير ما يصل إلى 45 جنديًا أوكرانيًا وسيارتين ومدفعي "هاوتزر" من طراز "دي- 30".

https://sputnikarabic.ae/20230724/القوات-الروسية-تدمر-4-مستودعات-ذخيرة-ومركز-اتصالات-لقوات-كييف--عاجل-1079348775.html

https://sputnikarabic.ae/20230724/سلطات-خيرسون-محاولات-أوكرانيا-للوصول-إلى-جسر-أنتونوفسكي-غير-واعدة-1079345230.html

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روسيا, رصد عسكري