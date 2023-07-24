https://sputnikarabic.ae/20230724/الجيش-الكوري-الجنوبي-كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-باليستيا-تجاه-البحر-الشرقي-1079359207.html

الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا تجاه البحر الشرقي

الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا تجاه البحر الشرقي

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا نحو البحر الشرقي". 24.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-24T15:59+0000

2023-07-24T15:59+0000

2023-07-24T16:01+0000

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وقالت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا نحو البحر الشرقي"، مؤكدة أن الجيش الكوري الجنوبي يجري تقييما شاملا بشأن مواصفات الصاروخ، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وذكرت الوكالة أن "عملية إطلاق الصاروخ جاءت بعد يومين من إطلاق عدة صواريخ "كروز" نحو البحر الأصفر، في يوم 22 يوليو/ تموز الجاري، وبعد 5 أيام من إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى نحو البحر الشرقي، في يوم 19 من ذات الشهر".وكان خفر السواحل الياباني، أعلن الثلاثاء الماضي، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين صوب البحر.وذكرت قناة "إن إتش كيه" اليابانية، نقلا عن خفر السواحل الياباني، أن "كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو صاروخين باليستيين"، كما أكد خفر السواحل الياباني أن كلا الصاروخين قد سقطا بالفعل على الأرجح، حسبما أفادت القناة.يذكر أن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أكدت، الأسبوع الماضي، أن بيونغ يانغ قامت باختبار إطلاق صاروخ جديد من نوع "هواسونغ-18".وأضافت الوكالة أن أقصى ارتفاع للصاروخ بلغ 6648.4 كيلومتر (4131 ميلا) وطار لمسافة 1001.2 كيلومتر لمدة 74 دقيقة.من جانبها، أعربت اليابان عن احتجاجها على كوريا الشمالية، ولم ترد تقارير عن أي أضرار للسفن البحرية أو الطائرات اليابانية.يشار إلى أنه، في العام الماضي، أجرت كوريا الشمالية 37 إطلاقا مشابها.وتجري كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ، وتقول إن ذلك يأتي ردا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.

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