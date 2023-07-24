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https://sputnikarabic.ae/20230724/الدفاع-الروسية-تعلن-إحباط-هجوم-بمسيرات-فوق-موسكو-دون-وقوع-إصابات-1079331197.html
الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم بمسيرات فوق موسكو دون وقوع إصابات
الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم بمسيرات فوق موسكو دون وقوع إصابات
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين وإحباط ههجوم على العاصمة الروسية موسكو. 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T02:10+0000
2023-07-24T02:18+0000
وزارة الدفاع الروسية
موسكو
طائرة مسيرة
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وقالت وزارة الدفاع في بيان، "في صباح اليوم 24 يوليو/تموز، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرتين مسيرتين على أهداف في مدينة موسكو".في غضون ذلك، أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، عن الهجوم بالطائرات المسيرة على العاصمة الروسية في الساعة الرابعة فجر اليوم الاثنين.وقال سوبيانين، "اليوم في حوالي الساعة 4 صباحًا تم تسجيل غارات جوية لمسيرات على مبنيين غير سكنيين".وأكد عمدة موسكو أنه لم ينجم عن الهجوم أضرار جسيمة أو إصابات.في وقت سابق اليوم، أعلنت إدارة النقل بالعاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين، تعليق حركة المرور على طول شارع كومسومولسكي في موسكو.وقالت إدارة النقل في بيان مقتضب، "تم حظر حركة المرور على طول شارع كومسومولسكي بداية من المبنى رقم 18 باتجاه المقاطعة (وسط موسكو).ودعت الإدارة المواطنين إلى سلوك طرق بديلة للوصول إلى وجهاتهم.
https://sputnikarabic.ae/20230724/عمدة-موسكو-يؤكد-وقع-هجوم-بمسيرات-على-مبنين-غير-سكنيين-في-العاصمة-الروسية--عاجل-1079331088.html
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وزارة الدفاع الروسية, موسكو, طائرة مسيرة
وزارة الدفاع الروسية, موسكو, طائرة مسيرة

الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم بمسيرات فوق موسكو دون وقوع إصابات

02:10 GMT 24.07.2023 (تم التحديث: 02:18 GMT 24.07.2023)
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين وإحباط ههجوم على العاصمة الروسية موسكو.
وقالت وزارة الدفاع في بيان، "في صباح اليوم 24 يوليو/تموز، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرتين مسيرتين على أهداف في مدينة موسكو".

وأضافت، "عن طريق وسائل الحرب الإلكترونية، تم التصدي للطائرتين حيث أسقطت وتحطمت، دون وقوع أضرار جسيمة أو إصابات".

في غضون ذلك، أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، عن الهجوم بالطائرات المسيرة على العاصمة الروسية في الساعة الرابعة فجر اليوم الاثنين.
وقال سوبيانين، "اليوم في حوالي الساعة 4 صباحًا تم تسجيل غارات جوية لمسيرات على مبنيين غير سكنيين".
وأكد عمدة موسكو أنه لم ينجم عن الهجوم أضرار جسيمة أو إصابات.
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2023
عمدة موسكو يؤكد وقوع هجوم بمسيرات على مبنيين غير سكنيين في العاصمة الروسية -عاجل
02:00 GMT
في وقت سابق اليوم، أعلنت إدارة النقل بالعاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين، تعليق حركة المرور على طول شارع كومسومولسكي في موسكو.
وقالت إدارة النقل في بيان مقتضب، "تم حظر حركة المرور على طول شارع كومسومولسكي بداية من المبنى رقم 18 باتجاه المقاطعة (وسط موسكو).
ودعت الإدارة المواطنين إلى سلوك طرق بديلة للوصول إلى وجهاتهم.
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