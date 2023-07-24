https://sputnikarabic.ae/20230724/الدفاع-الروسية-تعلن-إحباط-هجوم-بمسيرات-فوق-موسكو-دون-وقوع-إصابات-1079331197.html

الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم بمسيرات فوق موسكو دون وقوع إصابات

الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم بمسيرات فوق موسكو دون وقوع إصابات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين وإحباط ههجوم على العاصمة الروسية موسكو. 24.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-24T02:10+0000

2023-07-24T02:10+0000

2023-07-24T02:18+0000

وزارة الدفاع الروسية

موسكو

طائرة مسيرة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/09/1062027139_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_772e0e93e843916f7e5a721f6758b1eb.jpg

وقالت وزارة الدفاع في بيان، "في صباح اليوم 24 يوليو/تموز، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرتين مسيرتين على أهداف في مدينة موسكو".في غضون ذلك، أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، عن الهجوم بالطائرات المسيرة على العاصمة الروسية في الساعة الرابعة فجر اليوم الاثنين.وقال سوبيانين، "اليوم في حوالي الساعة 4 صباحًا تم تسجيل غارات جوية لمسيرات على مبنيين غير سكنيين".وأكد عمدة موسكو أنه لم ينجم عن الهجوم أضرار جسيمة أو إصابات.في وقت سابق اليوم، أعلنت إدارة النقل بالعاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين، تعليق حركة المرور على طول شارع كومسومولسكي في موسكو.وقالت إدارة النقل في بيان مقتضب، "تم حظر حركة المرور على طول شارع كومسومولسكي بداية من المبنى رقم 18 باتجاه المقاطعة (وسط موسكو).ودعت الإدارة المواطنين إلى سلوك طرق بديلة للوصول إلى وجهاتهم.

https://sputnikarabic.ae/20230724/عمدة-موسكو-يؤكد-وقع-هجوم-بمسيرات-على-مبنين-غير-سكنيين-في-العاصمة-الروسية--عاجل-1079331088.html

موسكو

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

وزارة الدفاع الروسية, موسكو, طائرة مسيرة