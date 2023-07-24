https://sputnikarabic.ae/20230724/الدفاع-الروسية-كييف-حاولت-شن-هجوم-على-القرم-باستخدام-17-طائرة-مسيرة-1079332768.html
الدفاع الروسية: كييف حاولت شن هجوم على القرم باستخدام 17 طائرة مسيرة
الدفاع الروسية: كييف حاولت شن هجوم على القرم باستخدام 17 طائرة مسيرة
أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه تم صد هجوم 17 طائرة مسيرة أوكرانية على أهداف في شبه جزيرة القرم. 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T06:27+0000
2023-07-24T06:27+0000
2023-07-24T06:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية "تم تحييد 14 طائرة مسيرة أوكرانية بواسطة الحرب الإلكترونية، منها 11 طائرة مسيرة سقطت في البحر الأسود وثلاث طائرات أخرى في شبه الجزيرة." وأضافت بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت ثلاث طائرات مسيرة. وقالت الوزارة "نتيجة للهجوم الإرهابي الفاشل لم تقع إصابات".وكان قد أعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف في وقت سابق، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 11 طائرة مسيرة معادية وتم تحييدها باستخدام الحرب الإلكترونية.كما أكد إصابة مستودع ذخيرة في منطقة دجانكويسكي في القرم وإلحاق حطام مسيرة أضرارًا بمنزل خاص في منطقة كيروف.
https://sputnikarabic.ae/20230724/الدفاع-الروسي-يسقط-11-مسيرة-للعدو-في-سماء-القرم-1079331956.html
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روسيا
الدفاع الروسية: كييف حاولت شن هجوم على القرم باستخدام 17 طائرة مسيرة
06:27 GMT 24.07.2023 (تم التحديث: 06:36 GMT 24.07.2023) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه تم صد هجوم 17 طائرة مسيرة أوكرانية على أهداف في شبه جزيرة القرم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية "تم تحييد 14 طائرة مسيرة أوكرانية بواسطة الحرب الإلكترونية، منها 11 طائرة مسيرة سقطت في البحر الأسود وثلاث طائرات أخرى في شبه الجزيرة."
وأضافت بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت ثلاث طائرات مسيرة. وقالت الوزارة "نتيجة للهجوم الإرهابي الفاشل لم تقع إصابات".
وكان قد أعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف في وقت سابق، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 11 طائرة مسيرة معادية وتم تحييدها باستخدام الحرب الإلكترونية.
كما أكد إصابة مستودع ذخيرة في منطقة دجانكويسكي في القرم وإلحاق حطام مسيرة أضرارًا بمنزل خاص في منطقة كيروف.