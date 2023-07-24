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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230724/الدفاع-الروسية-كييف-حاولت-شن-هجوم-على-القرم-باستخدام-17-طائرة-مسيرة-1079332768.html
الدفاع الروسية: كييف حاولت شن هجوم على القرم باستخدام 17 طائرة مسيرة
الدفاع الروسية: كييف حاولت شن هجوم على القرم باستخدام 17 طائرة مسيرة
أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه تم صد هجوم 17 طائرة مسيرة أوكرانية على أهداف في شبه جزيرة القرم. 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T06:27+0000
2023-07-24T06:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية "تم تحييد 14 طائرة مسيرة أوكرانية بواسطة الحرب الإلكترونية، منها 11 طائرة مسيرة سقطت في البحر الأسود وثلاث طائرات أخرى في شبه الجزيرة." وأضافت بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت ثلاث طائرات مسيرة. وقالت الوزارة "نتيجة للهجوم الإرهابي الفاشل لم تقع إصابات".وكان قد أعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف في وقت سابق، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 11 طائرة مسيرة معادية وتم تحييدها باستخدام الحرب الإلكترونية.كما أكد إصابة مستودع ذخيرة في منطقة دجانكويسكي في القرم وإلحاق حطام مسيرة أضرارًا بمنزل خاص في منطقة كيروف.
https://sputnikarabic.ae/20230724/الدفاع-الروسي-يسقط-11-مسيرة-للعدو-في-سماء-القرم-1079331956.html
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روسيا
روسيا

الدفاع الروسية: كييف حاولت شن هجوم على القرم باستخدام 17 طائرة مسيرة

06:27 GMT 24.07.2023 (تم التحديث: 06:36 GMT 24.07.2023)
© Sputnik . Sergey Malgavkoميناء يالطا
ميناء يالطا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2023
© Sputnik . Sergey Malgavko
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أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه تم صد هجوم 17 طائرة مسيرة أوكرانية على أهداف في شبه جزيرة القرم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية "تم تحييد 14 طائرة مسيرة أوكرانية بواسطة الحرب الإلكترونية، منها 11 طائرة مسيرة سقطت في البحر الأسود وثلاث طائرات أخرى في شبه الجزيرة."
وادي الأشباح على المنحدر الغربي من التلال الجنوبية لدميردجي في شبه جزيرة القرم الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2023
الدفاع الروسي يسقط 11 مسيرة للعدو في سماء القرم
05:31 GMT
وأضافت بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت ثلاث طائرات مسيرة. وقالت الوزارة "نتيجة للهجوم الإرهابي الفاشل لم تقع إصابات".
وكان قد أعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف في وقت سابق، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 11 طائرة مسيرة معادية وتم تحييدها باستخدام الحرب الإلكترونية.
كما أكد إصابة مستودع ذخيرة في منطقة دجانكويسكي في القرم وإلحاق حطام مسيرة أضرارًا بمنزل خاص في منطقة كيروف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:29 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
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