https://sputnikarabic.ae/20230724/الدفاع-الروسي-يسقط-11-مسيرة-للعدو-في-سماء-القرم-1079331956.html
الدفاع الروسي يسقط 11 مسيرة للعدو في سماء القرم
الدفاع الروسي يسقط 11 مسيرة للعدو في سماء القرم
أعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 11 طائرة مسيرة معادية وتم تحييدها باستخدام الحرب الإلكترونية. 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T05:31+0000
2023-07-24T05:31+0000
2023-07-24T05:31+0000
روسيا
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وكتب أكسيونوف على قناته في تلغرام: "أسقطت قوات الدفاع الجوي 11 طائرة مسيرة للعدو في سماء القرم وتم تحييدها بواسطة الحرب الإلكترونية". وحث رئيس الجمهورية على التزام الهدوء والثقة في مصادر المعلومات الرسمية فقط.كما أكد إصابة مستودع ذخيرة في منطقة دجانكويسكي في القرم وإلحاق حطام مسيرة أضرارًا بمنزل خاص في منطقة كيروف.ولم يحدد ما إذا كانت هناك إصابات نتيجة الهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20230722/هجوم-بطائرات-مسيرة-أوكرانية-يؤدي-إلى-انفجار-في-مستودع-ذخيرة-في-شبه-جزيرة-القرم-1079297468.html
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روسيا
الدفاع الروسي يسقط 11 مسيرة للعدو في سماء القرم
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أعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 11 طائرة مسيرة معادية وتم تحييدها باستخدام الحرب الإلكترونية.
وكتب أكسيونوف على قناته في تلغرام: "أسقطت قوات الدفاع الجوي 11 طائرة مسيرة للعدو في سماء القرم وتم تحييدها بواسطة الحرب الإلكترونية".
وحث رئيس الجمهورية على التزام الهدوء والثقة في مصادر المعلومات الرسمية فقط.
كما أكد إصابة مستودع ذخيرة في منطقة دجانكويسكي في القرم وإلحاق حطام مسيرة أضرارًا بمنزل خاص في منطقة كيروف.
ولم يحدد ما إذا كانت هناك إصابات نتيجة الهجوم.