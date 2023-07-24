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https://sputnikarabic.ae/20230724/الدفاع-الروسي-يسقط-11-مسيرة-للعدو-في-سماء-القرم-1079331956.html
الدفاع الروسي يسقط 11 مسيرة للعدو في سماء القرم
الدفاع الروسي يسقط 11 مسيرة للعدو في سماء القرم
أعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 11 طائرة مسيرة معادية وتم تحييدها باستخدام الحرب الإلكترونية. 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T05:31+0000
2023-07-24T05:31+0000
روسيا
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وكتب أكسيونوف على قناته في تلغرام: "أسقطت قوات الدفاع الجوي 11 طائرة مسيرة للعدو في سماء القرم وتم تحييدها بواسطة الحرب الإلكترونية". وحث رئيس الجمهورية على التزام الهدوء والثقة في مصادر المعلومات الرسمية فقط.كما أكد إصابة مستودع ذخيرة في منطقة دجانكويسكي في القرم وإلحاق حطام مسيرة أضرارًا بمنزل خاص في منطقة كيروف.ولم يحدد ما إذا كانت هناك إصابات نتيجة الهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20230722/هجوم-بطائرات-مسيرة-أوكرانية-يؤدي-إلى-انفجار-في-مستودع-ذخيرة-في-شبه-جزيرة-القرم-1079297468.html
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الدفاع الروسي يسقط 11 مسيرة للعدو في سماء القرم

05:31 GMT 24.07.2023
© Sputnik . Alexey Malgavko / الانتقال إلى بنك الصوروادي الأشباح على المنحدر الغربي من التلال الجنوبية لدميردجي في شبه جزيرة القرم الروسية
وادي الأشباح على المنحدر الغربي من التلال الجنوبية لدميردجي في شبه جزيرة القرم الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2023
© Sputnik . Alexey Malgavko
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أعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 11 طائرة مسيرة معادية وتم تحييدها باستخدام الحرب الإلكترونية.
وكتب أكسيونوف على قناته في تلغرام: "أسقطت قوات الدفاع الجوي 11 طائرة مسيرة للعدو في سماء القرم وتم تحييدها بواسطة الحرب الإلكترونية".
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية يؤدي إلى انفجار في مستودع ذخيرة في شبه جزيرة القرم
22 يوليو, 09:35 GMT
وحث رئيس الجمهورية على التزام الهدوء والثقة في مصادر المعلومات الرسمية فقط.
كما أكد إصابة مستودع ذخيرة في منطقة دجانكويسكي في القرم وإلحاق حطام مسيرة أضرارًا بمنزل خاص في منطقة كيروف.
ولم يحدد ما إذا كانت هناك إصابات نتيجة الهجوم.
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