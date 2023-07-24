https://sputnikarabic.ae/20230724/الدفاع-الروسي-يسقط-11-مسيرة-للعدو-في-سماء-القرم-1079331956.html

الدفاع الروسي يسقط 11 مسيرة للعدو في سماء القرم

الدفاع الروسي يسقط 11 مسيرة للعدو في سماء القرم

أعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 11 طائرة مسيرة معادية وتم تحييدها باستخدام الحرب الإلكترونية. 24.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-24T05:31+0000

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روسيا

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وكتب أكسيونوف على قناته في تلغرام: "أسقطت قوات الدفاع الجوي 11 طائرة مسيرة للعدو في سماء القرم وتم تحييدها بواسطة الحرب الإلكترونية". وحث رئيس الجمهورية على التزام الهدوء والثقة في مصادر المعلومات الرسمية فقط.كما أكد إصابة مستودع ذخيرة في منطقة دجانكويسكي في القرم وإلحاق حطام مسيرة أضرارًا بمنزل خاص في منطقة كيروف.ولم يحدد ما إذا كانت هناك إصابات نتيجة الهجوم.

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