https://sputnikarabic.ae/20230724/السفارة-الأمريكية-في-إسرائيل-نراقب-عن-كثب-التطورات-الأخيرة-بشأن-الإصلاح-القضائي-1079342006.html
السفارة الأمريكية في إسرائيل: نراقب عن كثب التطورات الأخيرة بشأن الإصلاح القضائي
السفارة الأمريكية في إسرائيل: نراقب عن كثب التطورات الأخيرة بشأن الإصلاح القضائي
قال متحدث باسم السفارة الأمريكية في إسرائيل، اليوم الإثنين، إنها تتابع عن كثب جميع التطورات الأخيرة فيما يتعلق بقانون الإصلاح القضائي المعلق، وأنها تعرب عن... 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T08:58+0000
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2023-07-24T09:20+0000
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وأضاف في تصريحات لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "نحن نتفهم استمرار المناقشات المكثفة هذا الصباح لمحاولة التوصل إلى حل وسط، ما زلنا نأمل في أن يتم التوصل إلى تسوية مقبولة".يأتي ذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في تصريحات لموقع "والا" الإخباري، إن الحكومة الإسرائيلية يجب ألا تتسرع في مشروع قانون "مثير للانقسام" للحد من المراجعة القضائية، بسبب التهديدات التي تواجهها إسرائيل.يشار إلى أن البعثة الأمريكية بقيادة ستيفاني هاليت، تتولى في الوقت الحالي منصب القائم بالأعمال، بعد أن تنحى السفير الأمريكي لدى إسرائيل، توم نيديس، عن منصبه قبل أيام قليلة.هذا وشهدت مدينة القدس الغربية اليوم الاثنين تظاهرات واسعة احتجاجا على خطة "إصلاح القضاء" التي من المتوقع أن يصوت الائتلاف الحكومي بالكنيست في وقت لاحق من اليوم الإثنين، على أحد قوانينها المثيرة للجدل.واستخدمت الشرطة عربات المياه العادمة لإخلاء المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مبنى الكنيست، وأغلق عشرات المتظاهرين الطرق الرئيسية المؤدية إليه.واعتقلت الشرطة ثلاثة متظاهرين أغلقوا مدخل منزل وزير الاقتصاد نير بركات "للاشتباه في سلوكهم غير المنضبط"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".ومن المقرر أن يصوت الكنيست اليوم بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع "الحد من المعقولية"، الذي يحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) في مراقبة القرارات الحكومية.وفي 11يوليو/ تموز الجاري، أقر الكنيست بالقراءة الأولى لمشروع قانون "الحد من المعقولية"، ما دفع عشرات الآلاف من الإسرائيليين للنزول إلى الشوارع وإغلاق طرق رئيسية والتظاهر داخل مطار بن غوريون في تل أبيب، قبل أن تخرجهم الشرطة بالقوة.ويدافع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، الذي من المقرر أن يصوّت عليه البرلمان، الاثنين المقبل، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 29 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد.وتجري الاحتجاجات بشكل متواصل خلال الأيام القليلة الماضية، وكثيرا ما يلجأ رجال الشرطة إلى استخدام خراطيم المياه واعتقال النشطاء لخرق النظام العام.
https://sputnikarabic.ae/20230724/بايدن-لـ-قادة-إسرائيل-الإصلاح-القضائي-مثير-للانقسام-ركزوا-على-الوحدة-1079332333.html
https://sputnikarabic.ae/20230724/بايدن-يحث-نتنياهو-على-عدم-المضي-قدما-في-قانون-الإصلاح-القضائي-1079330953.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
السفارة الأمريكية في إسرائيل: نراقب عن كثب التطورات الأخيرة بشأن الإصلاح القضائي
08:58 GMT 24.07.2023 (تم التحديث: 09:20 GMT 24.07.2023) تابعنا عبر
قال متحدث باسم السفارة الأمريكية في إسرائيل، اليوم الإثنين، إنها تتابع عن كثب جميع التطورات الأخيرة فيما يتعلق بقانون الإصلاح القضائي المعلق، وأنها تعرب عن أملها في التوصل إلى حل وسط.
وأضاف في تصريحات لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل": "نحن نتفهم استمرار المناقشات المكثفة هذا الصباح لمحاولة التوصل إلى حل وسط، ما زلنا نأمل في أن يتم التوصل إلى تسوية مقبولة".
يأتي ذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في تصريحات لموقع "والا" الإخباري، إن الحكومة الإسرائيلية يجب ألا تتسرع في مشروع قانون "مثير للانقسام" للحد من المراجعة القضائية، بسبب التهديدات التي تواجهها إسرائيل.
يشار إلى أن البعثة الأمريكية بقيادة ستيفاني هاليت، تتولى في الوقت الحالي منصب القائم بالأعمال، بعد أن تنحى السفير الأمريكي لدى إسرائيل، توم نيديس، عن منصبه قبل أيام قليلة.
هذا وشهدت مدينة القدس الغربية اليوم الاثنين تظاهرات واسعة
احتجاجا على خطة "إصلاح القضاء" التي من المتوقع أن يصوت الائتلاف الحكومي بالكنيست في وقت لاحق من اليوم الإثنين، على أحد قوانينها المثيرة للجدل.
واستخدمت الشرطة عربات المياه العادمة لإخلاء المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مبنى الكنيست، وأغلق عشرات المتظاهرين الطرق الرئيسية المؤدية إليه.
واعتقلت الشرطة ثلاثة متظاهرين أغلقوا مدخل منزل وزير الاقتصاد نير بركات "للاشتباه في سلوكهم غير المنضبط"، وفق صحيفة
"يديعوت أحرونوت".
ومن المقرر أن يصوت الكنيست اليوم بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع "الحد من المعقولية"، الذي يحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) في مراقبة القرارات الحكومية.
وفي 11يوليو/ تموز الجاري، أقر الكنيست بالقراءة الأولى لمشروع قانون "الحد من المعقولية"، ما دفع عشرات الآلاف من الإسرائيليين للنزول إلى الشوارع وإغلاق طرق رئيسية والتظاهر داخل مطار بن غوريون في تل أبيب، قبل أن تخرجهم الشرطة بالقوة.
ويدافع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، الذي من المقرر أن يصوّت عليه البرلمان، الاثنين المقبل، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية
وحقوق المواطنين.
وتشهد إسرائيل
سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 29 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد.
وتجري الاحتجاجات بشكل متواصل خلال الأيام القليلة الماضية، وكثيرا ما يلجأ رجال الشرطة إلى استخدام خراطيم المياه واعتقال النشطاء لخرق النظام العام.