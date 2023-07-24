https://sputnikarabic.ae/20230724/الصين-تعتبر-تزويد-أمريكا-نظام-كييف-بذخائر-عنقودية-أمر-غير-مسؤول-1079341362.html

الصين تعتبر تزويد أمريكا نظام كييف بذخائر عنقودية "أمر غير مسؤول"

الصين تعتبر تزويد أمريكا نظام كييف بذخائر عنقودية "أمر غير مسؤول"

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الإثنين، أن تزويد واشنطن أوكرانيا بذخائر عنقودية أمر غير مسؤول، داعية إلى احترام القانون الدولي الإنساني لضمان سلامة... 24.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-24T08:39+0000

2023-07-24T08:39+0000

2023-07-24T08:39+0000

العالم

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وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ اليوم الإثنين، تعليقًا على الضربة الأوكرانية التي أسفرت عن مقتل مراسل عسكري روسي يوم 22 تموز/ يوليو في زابوروجيه، في وقت سابق، عندما أعلنت الولايات المتحدة تسليم ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، قالت الصين بالفعل إنه أمر غير مسؤول واستخدام الذخائر يمكن أن يتسبب بسهولة في مشكلات إنسانية". وأضافت "نحث جميع الأطراف على الامتثال الفعال لقواعد القانون الإنساني الدولي لضمان سلامة المدنيين، بمن فيهم الصحفيون".استهدفت التشكيلات المسلحة الأوكرانية في 22 يوليو / تموز بالقرب من قرية بياتيكاتكي بمقاطعة زابوروجيه مجموعة من الصحفيين الروس العاملين في تلك المنطقة وأطلقت عليهم النيران عن قصد. نتيجة القصف ، قُتل الصحفي في وكالة ريا نوفوستي روستيسلاف جورافليوف، وأصيب مراسل وكالة ريا نوفوستي كونستانتين ميخالتشيفسكي وموظفي إزفستيا رومان بولشاكوف ودميتري شيكوف.

https://sputnikarabic.ae/20230722/السفارة-الروسية-لدى-واشنطن-أمريكا-هي-المسؤولة-عن-استخدام-كييف-لذخائر-عنقودية-ضد-الصحفيين-1079307329.html

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