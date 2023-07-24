الصين تشارك في تحقيقات "الطرود المشبوهة" المرسلة من تايوان إلى كوريا الجنوبية
10:14 GMT 24.07.2023 (تم التحديث: 10:23 GMT 24.07.2023)
© AFP 2023 / NOEL CELISمبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين
مبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين
© AFP 2023 / NOEL CELIS
أصدرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، بيانا بشأن طرود مشبوهة مزعومة، تم إرسالها من جزيرة تايوان إلى كوريا الجنوبية، والتي يُزعم أنه تم إنشاؤها في البر الرئيسي للصين.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إن الصين تلقت طلبا للمساعدة من كوريا الجنوبية، وتجري تحقيقات ذات صلة بشأن الطرود، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
وأكدت نينغ أن الصين ستواصل الاتصالات مع الجانب الكوري الجنوبي بشأن هذه القضية.
China has received a request for assistance from South Korea and is conducting relevant investigations, Chinese FM spokesperson Mao Ning said about the alleged suspicious packages sent from the Taiwan island to South Korea that were found to have originated in the mainland. Mao… pic.twitter.com/Eu5PZiNFK2— Global Times (@globaltimesnews) July 24, 2023
وكانت خدمة البريد في كوريا الجنوبية، يوم الجمعة الماضي، علّقت مؤقتا تسلم الطرود الدولية المشبوهة، بعد أن تسببت في إصابة 3 أشخاص قاموا بتفكيكها بصداع وصعوبة في التنفس، داخل مركز رعاية للمعاقين في مدينة أولسان الساحلية الجنوبية الشرقية، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.
Suspicious int'l parcels from China, via Taiwan stopover, to South Korea😡— Verreetmiroir 🇺🇦 (@verreetmiroir) July 24, 2023
''The Taipei Mission in South Korea said it had found that such parcels were initially sent from China and arrived in South Korea after a stopover in Taiwan.https://t.co/nzG2u5mzQb
وأضافت الوكالة أنه تم نقل الأشخاص الثلاثة إلى المستشفى، وأنهم في حالة مستقرة، فيما لم تستبعد الشرطة وجود عامل كيماوي سام قد يكون سبب العدوى.
وفي يوم السبت الماضي، أفادت شرطة كوريا الجنوبية، أنها تلقت ما يقرب من 1000 بلاغ عن طرود دولية مشبوهة في جميع أنحاء البلاد، وسط مخاوف من أن الطرود قد تحتوي على مادة خطرة غير محددة.