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الصين تشارك في تحقيقات "الطرود المشبوهة" المرسلة من تايوان إلى كوريا الجنوبية
الصين تشارك في تحقيقات "الطرود المشبوهة" المرسلة من تايوان إلى كوريا الجنوبية
أصدرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، بيانا بشأن طرود مشبوهة مزعومة، تم إرسالها من ‏جزيرة تايوان إلى كوريا الجنوبية، والتي يُزعم أنه تم إنشاؤها في البر... 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T10:14+0000
2023-07-24T10:23+0000
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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إن الصين تلقت طلبا للمساعدة من كوريا الجنوبية، وتجري تحقيقات ذات صلة بشأن الطرود، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وأكدت نينغ أن الصين ستواصل الاتصالات مع الجانب الكوري الجنوبي بشأن هذه القضية.وكانت خدمة البريد في كوريا الجنوبية، يوم الجمعة الماضي، علّقت مؤقتا تسلم الطرود الدولية المشبوهة، بعد أن تسببت في إصابة 3 أشخاص قاموا بتفكيكها بصداع وصعوبة في التنفس، داخل مركز رعاية للمعاقين في مدينة أولسان الساحلية الجنوبية الشرقية، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وأضافت الوكالة أنه تم نقل الأشخاص الثلاثة إلى المستشفى، وأنهم في حالة مستقرة، فيما لم تستبعد الشرطة وجود عامل كيماوي سام قد يكون سبب العدوى.وفي يوم السبت الماضي، أفادت شرطة كوريا الجنوبية، أنها تلقت ما يقرب من 1000 بلاغ عن طرود دولية مشبوهة في جميع أنحاء البلاد، وسط مخاوف من أن الطرود قد تحتوي على مادة خطرة غير محددة.
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الصين, أخبار تايوان, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, أخبار تايوان, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن

الصين تشارك في تحقيقات "الطرود المشبوهة" المرسلة من تايوان إلى كوريا الجنوبية

10:14 GMT 24.07.2023 (تم التحديث: 10:23 GMT 24.07.2023)
© AFP 2023 / NOEL CELISمبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين
مبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2023
مبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين
© AFP 2023 / NOEL CELIS
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أصدرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، بيانا بشأن طرود مشبوهة مزعومة، تم إرسالها من ‏جزيرة تايوان إلى كوريا الجنوبية، والتي يُزعم أنه تم إنشاؤها في البر الرئيسي للصين.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إن الصين تلقت طلبا للمساعدة من كوريا الجنوبية، وتجري تحقيقات ذات صلة بشأن الطرود، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
وأكدت نينغ أن الصين ستواصل الاتصالات مع الجانب الكوري الجنوبي بشأن هذه القضية.
وكانت خدمة البريد في كوريا الجنوبية، يوم الجمعة الماضي، علّقت مؤقتا تسلم الطرود الدولية المشبوهة، بعد أن تسببت في إصابة 3 أشخاص قاموا بتفكيكها بصداع وصعوبة في التنفس، داخل مركز رعاية للمعاقين في مدينة أولسان الساحلية الجنوبية الشرقية، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.
وأضافت الوكالة أنه تم نقل الأشخاص الثلاثة إلى المستشفى، وأنهم في حالة مستقرة، فيما لم تستبعد الشرطة وجود عامل كيماوي سام قد يكون سبب العدوى.
وفي يوم السبت الماضي، أفادت شرطة كوريا الجنوبية، أنها تلقت ما يقرب من 1000 بلاغ عن طرود دولية مشبوهة في جميع أنحاء البلاد، وسط مخاوف من أن الطرود قد تحتوي على مادة خطرة غير محددة.
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