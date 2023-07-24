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القوات الجوية اللبنانية تنفذ طلعات ليلية حتى 27 يوليو
القوات الجوية اللبنانية تنفذ طلعات ليلية حتى 27 يوليو
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الإثنين، أن قواته الجوية ستنفذ طلعات ليلية في الفترة بدءا من اليوم وحتى يوم 27 من الشهر الجاري. 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T09:32+0000
2023-07-24T09:32+0000
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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني بيانا جاء فيه "ستقوم القوات الجوية، اعتبارا من 24/ 7 /2023 ولغاية 27 / 7 /2023 ما بين الساعة 20.15 والساعة 00.30 من كل يوم، بتنفيذ طيران ليلي".وأضاف بيان الجيش اللبناني أن الطيران الليلي يأتي في إطار الانتقال بين القواعد الجوية الاتية: رحامات، رياق، بيروت، القليعات.وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة أنها "تراقب الوضع الحدودي بين لبنان وإسرائيل"، بناء على التقارير التي أشارت إلى حادثة وقعت على طول الخط الأزرق.وقالت نائبة مدير المكتب الإعلامي لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، كانديس أرديل، إن "بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام على اطلاع بشأن التقارير المقلقة عن حادث وقع على طول الخط الأزرق، ونحن نتابع الوضع"، حسب صحيفة "الجمهورية" اللبنانية.وحثت أرديل الجميع على وقف أي عمل قد يؤدي إلى تصعيد من أي نوع، واصفة الوضع في جنوب لبنان بأنه "حساس للغاية".
https://sputnikarabic.ae/20230721/لبنان-حراك-العسكريين-المتقاعدين-يدعو-للبقاء-على-أهبة-الاستعداد-للنزول-إلى-الشارع-1079284609.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

القوات الجوية اللبنانية تنفذ طلعات ليلية حتى 27 يوليو

09:32 GMT 24.07.2023
© Sputnik . ABDUL KADER ALBAYأفراد قوات الجيش اللبناني خلال الاشتباكات مع المتظاهرين في طرابلس شمالي لبنان، 26 يناير 2021
أفراد قوات الجيش اللبناني خلال الاشتباكات مع المتظاهرين في طرابلس شمالي لبنان، 26 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2023
© Sputnik . ABDUL KADER ALBAY
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أعلن الجيش اللبناني، اليوم الإثنين، أن قواته الجوية ستنفذ طلعات ليلية في الفترة بدءا من اليوم وحتى يوم 27 من الشهر الجاري.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني بيانا جاء فيه "ستقوم القوات الجوية، اعتبارا من 24/ 7 /2023 ولغاية 27 / 7 /2023 ما بين الساعة 20.15 والساعة 00.30 من كل يوم، بتنفيذ طيران ليلي".
وأضاف بيان الجيش اللبناني أن الطيران الليلي يأتي في إطار الانتقال بين القواعد الجوية الاتية: رحامات، رياق، بيروت، القليعات.
جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
لبنان: حراك العسكريين المتقاعدين يدعو للبقاء على أهبة الاستعداد للنزول إلى الشارع
21 يوليو, 15:11 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة أنها "تراقب الوضع الحدودي بين لبنان وإسرائيل"، بناء على التقارير التي أشارت إلى حادثة وقعت على طول الخط الأزرق.
وقالت نائبة مدير المكتب الإعلامي لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، كانديس أرديل، إن "بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام على اطلاع بشأن التقارير المقلقة عن حادث وقع على طول الخط الأزرق، ونحن نتابع الوضع"، حسب صحيفة "الجمهورية" اللبنانية.
وحثت أرديل الجميع على وقف أي عمل قد يؤدي إلى تصعيد من أي نوع، واصفة الوضع في جنوب لبنان بأنه "حساس للغاية".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:52 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
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