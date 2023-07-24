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https://sputnikarabic.ae/20230724/القوات-الروسية-تدمر-4-مستودعات-ذخيرة-ومركز-اتصالات-لقوات-كييف--عاجل-1079348775.html
القوات الروسية تدمر 4 مستودعات ذخيرة ومقرات استراتيجية لقوات كييف- عاجل
القوات الروسية تدمر 4 مستودعات ذخيرة ومقرات استراتيجية لقوات كييف- عاجل
أحبطت القوات الروسية اليوم الاثنين محاولات القوات المسلحة الأوكرانية القيام بعمليات هجومية على محاور دونيتسك وكراسني ليمان. 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T11:26+0000
2023-07-24T11:29+0000
روسيا
رصد عسكري
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "على محور دونيتسك ، تمكنت وحدات مجموعة "الجنوب" وبغطاء جوي ومدفعي من إحباط ستة هجمات معادية بنجاح في منطقتي بيلوغوروفكا في جمهورية لوهانسك الشعبية وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".بالإضافة إلى ذلك ، تم تدمير وحدات العدو في مناطق بوغدانوفكا وفيسولي وبريدتيشينو وبيلويا غورا وديلييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وعلى محور كراسني ليمان صدت الضربات الجوية المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "المركز"، خمس هجمات للعدو في منطقة نيفسكويه في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك في حقول سيربريانسكي.كما ذكر البيان "تدمير القوات الروسية مستودع ذخيرة تابعا للواء الهجوم الجبلي الأوكراني 128.بالإضافة إلى ذلك ، تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 103 بالقرب من قرية كراكملنو، في مقاطعة خاركيف.بالإضافة إلى ذلك، في مناطق مستوطنتي أوريخوف ومالايا توكماتشكا في مقاطعة زابوروجيه، تم تدمير مركز قيادة اللواء الآلي الخامس والستين للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودع الوقود للمعدات العسكرية للواء الميكانيكي الثالث والثلاثين للقوات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230724/سلطات-خيرسون-محاولات-أوكرانيا-للوصول-إلى-جسر-أنتونوفسكي-غير-واعدة-1079345230.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر 4 مستودعات ذخيرة ومقرات استراتيجية لقوات كييف- عاجل

11:26 GMT 24.07.2023 (تم التحديث: 11:29 GMT 24.07.2023)
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يتبع
أحبطت القوات الروسية اليوم الاثنين محاولات القوات المسلحة الأوكرانية القيام بعمليات هجومية على محاور دونيتسك وكراسني ليمان.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "على محور دونيتسك ، تمكنت وحدات مجموعة "الجنوب" وبغطاء جوي ومدفعي من إحباط ستة هجمات معادية بنجاح في منطقتي بيلوغوروفكا في جمهورية لوهانسك الشعبية وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
بالإضافة إلى ذلك ، تم تدمير وحدات العدو في مناطق بوغدانوفكا وفيسولي وبريدتيشينو وبيلويا غورا وديلييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 160 جنديًا أوكرانيًا، ودبابة واحدة، وسيارتين عسكريتين ، ومدفع مراب بولندي الصنع، ومدفع هاوتزر "إف إتش- 70" بريطاني الصنع، ومدفع غفوزديكا.
طاقم مدفعية ذاتية الدفع مستا-إس في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2023
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10:11 GMT
تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 110 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وعلى محور كراسني ليمان صدت الضربات الجوية المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "المركز"، خمس هجمات للعدو في منطقة نيفسكويه في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك في حقول سيربريانسكي.
كما ذكر البيان "تدمير القوات الروسية مستودع ذخيرة تابعا للواء الهجوم الجبلي الأوكراني 128.

في منطقة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مركز الاتصالات للواء الميكانيكي الرابع والعشرين للقوات المسلحة الأوكرانية.

بالإضافة إلى ذلك ، تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 103 بالقرب من قرية كراكملنو، في مقاطعة خاركيف.
وفي منطقة زمييفكا في مقاطعة خيرسون، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
بالإضافة إلى ذلك، في مناطق مستوطنتي أوريخوف ومالايا توكماتشكا في مقاطعة زابوروجيه، تم تدمير مركز قيادة اللواء الآلي الخامس والستين للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودع الوقود للمعدات العسكرية للواء الميكانيكي الثالث والثلاثين للقوات المسلحة الأوكرانية.
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