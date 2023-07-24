https://sputnikarabic.ae/20230724/القوات-المسلحة-الروسية-تقصف-القوات-المسلحة-الأوكرانية-بالمنشورات-1079336294.html

القوات المسلحة الروسية تقصف القوات المسلحة الأوكرانية بالمنشورات

القوات المسلحة الروسية تقصف القوات المسلحة الأوكرانية بالمنشورات

القوات المسلحة الروسية تقصف القوات المسلحة الأوكرانية بالمنشورات

2023-07-24T13:01+0000

2023-07-24T13:01+0000

2023-07-24T13:01+0000

وسائط متعددة

صور

الجيش الروسي

أخبار روسيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/18/1079336466_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d64697264f9b7b3d6699deae9ef750af.jpg

حيث قال سافتشوك: "في اتجاهي سفاتوفسك وكراسني ليمان، قام العدو بـ13 محاولة لاستعادة المواقع المفقودة. ونتيجة للأعمال المنسقة للوحدات الأمامية من مجموعة قوات "تسنتر"، مدعومة بنيران المدفعية والغارات الجوية، تكبدت مجموعات الهجوم التابعة للواء الـ25 المحمول جوا، وكذلك اللواءين الميكانيكيين الـ21 و الـ67 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، خسائر كبيرة".وأشار سافتشوك إلى أنه تم تدمير "ثلاث عربات قتالية للمشاة، وأربع عربات قتالية مصفحة، وخمس شاحنات "بيك أب". علاوة على ذلك، أثناء الهجوم المضاد للبطارية، تم استهداف مدفع "دي-30" وقذيفتي هاون عيار 120 ملم.شاهد أيضا - مشاهد لاستسلام جنود أوكرانيين بعد تطويق قوات روسية "مجوقلة" منطقة في أرتيوموفسك... فيديووجاء في بيان الدفاع الروسية قبل أيام، أن قوات المدفعية التابعة للمنطقة العسكرية المركزية قصفت مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بمنشورات دعائية تدعو إلى عدم المشاركة في الأعمال العدائية وبمعلومات حول المكافآت مقابل المعدات الغربية التي تم تدميرها.استخدم الجيش قذائف دعائية من عيار 122 ملم في اتجاه كراسني ليمان. كما حدد قائد المجموعة، الذي يحمل كنية "لوغان"، تحتوي كل قذيفة على أكثر من ألف منشور، وهي مكتوبة باللغة الأوكرانية.شاهد أيضا - مجموعة من اللواء 128 الأوكراني تتصل بالجيش الروسي لتسلم نفسها بعد تطويقها... فيديووقال أحد الجنود الروس: "إن مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق طلقات نارية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، ويفتح الكتيبة ويملأ الخنادق والمخابئ وكامل المنطقة التي يتم فيها توجيه القذائف". ووفقا له، يجب على عناصر الجيش الأوكراني قراءة الكلمات المكتوبة والاستشعار بها. كما أوضحت وزارة الدفاع أن توقيت إطلاق الذخيرة الدعائية مضبوطة على أوقات مختلفة، حسب المسافة إلى الهدف المطلوب. وبمجرد تشغيلها، فإنها تنثر المنشورات على مساحة تزيد عن كيلومتر مربع واحد.اقرؤوا وشاهدوا المزيد على صفحة - العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الجيش الروسي، كراسني ليمان، سفاتوفسك