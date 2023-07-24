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الكرملين حول مقتل مراسل "سبوتنيك": جريمة خطيرة وهجوم متعمد نفذه نظام كييف ضد الصحفيين
https://sputnikarabic.ae/20230724/الكرملين-حول-مقتل-مراسل-سبوتنيك-جريمة-خطيرة-وهجوم-متعمد-نفذه-نظام-كييف-ضد-الصحفيين-1079345050.html
الكرملين حول مقتل مراسل "سبوتنيك": جريمة خطيرة وهجوم متعمد نفذه نظام كييف ضد الصحفيين
الكرملين حول مقتل مراسل "سبوتنيك": جريمة خطيرة وهجوم متعمد نفذه نظام كييف ضد الصحفيين
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أم مقتل مراسل وكالة "سبوتنيك" روستيسلاف جورافليوف حدث نتيجة هجوم متعمد من قبل نظام... 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T09:51+0000
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الكرملين حول مقتل مراسل "سبوتنيك": جريمة خطيرة وهجوم متعمد نفذه نظام كييف ضد الصحفيين

09:51 GMT 24.07.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أم مقتل مراسل وكالة "سبوتنيك" روستيسلاف جورافليوف حدث نتيجة هجوم متعمد من قبل نظام كييف على الصحفيين، واصفا هذا العمل بالجريمة الخطيرة للغاية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:52 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
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