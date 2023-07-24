https://sputnikarabic.ae/20230724/الكرملين-حول-مقتل-مراسل-سبوتنيك-جريمة-خطيرة-وهجوم-متعمد-نفذه-نظام-كييف-ضد-الصحفيين-1079345050.html
الكرملين حول مقتل مراسل "سبوتنيك": جريمة خطيرة وهجوم متعمد نفذه نظام كييف ضد الصحفيين
الكرملين حول مقتل مراسل "سبوتنيك": جريمة خطيرة وهجوم متعمد نفذه نظام كييف ضد الصحفيين
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أم مقتل مراسل وكالة "سبوتنيك" روستيسلاف جورافليوف حدث نتيجة هجوم متعمد من قبل نظام... 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T09:51+0000
2023-07-24T09:51+0000
2023-07-24T09:51+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a95d0c101f26ccca2b2a75208749c11e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الكرملين حول مقتل مراسل "سبوتنيك": جريمة خطيرة وهجوم متعمد نفذه نظام كييف ضد الصحفيين
تابعنا عبر
يتبع
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أم مقتل مراسل وكالة "سبوتنيك" روستيسلاف جورافليوف حدث نتيجة هجوم متعمد من قبل نظام كييف على الصحفيين، واصفا هذا العمل بالجريمة الخطيرة للغاية.