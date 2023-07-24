https://sputnikarabic.ae/20230724/الكرملين-وجود-آثار-لمتفجرات-على-متن-سفينة-حبوب-أوكرانية-يشير-إلى-وجود-خطر-على-جسر-القرم-1079345585.html
الكرملين: وجود آثار لمتفجرات على متن سفينة حبوب أوكرانية يشير إلى وجود خطر على جسر القرم
الكرملين: وجود آثار لمتفجرات على متن سفينة حبوب أوكرانية يشير إلى وجود خطر على جسر القرم
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إن آثار المتفجرات التي تم العثور عليها على متن سفينة أوكرانية محملة بالحبوب تشير إلى وجود خطر على... 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T10:15+0000
2023-07-24T10:15+0000
2023-07-24T10:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وأفادت الأنباء أنه تم العثور، في وقت سابق، على آثار متفجرات على متن سفينة شحن جافة كانت تبحر من تركيا إلى روسيا عبر مضيق كيرتش. وأضاف بيسكوف: "بالطبع، يتطلب ضمان أمن جسر القرم إجراءات أكثر دقة، وأنشطة تحقق تقوم بها أجهزتنا المختصة، وبالفعل فإن الآثار المكتشفة للمتفجرات تشير إلى وجود خطر، وهذا يتطلب مستوى ثابتا من اليقظة المتزايدة".وفي وقت سابق، أفادت القناة الرسمية لجمهورية القرم بتوقف حركة المركبات على جسر القرم مؤقتًا، وطُلب من الموجودين على الجسر التزام الهدوء واتباع تعليمات الأمن.وذكرت القناة عبر منصة "تلغرام" أن "حركة المركبات على جسر القرم محظورة مؤقتا".وأضافت أنه "طُلب من الموجودين على الجسر التزام الهدوء واتباع تعليمات طاقم الأمن".
https://sputnikarabic.ae/20230722/حظر-حركة-المركبات-على-جسر-القرم-مؤقتا-1079295638.html
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العالم, روسيا
الكرملين: وجود آثار لمتفجرات على متن سفينة حبوب أوكرانية يشير إلى وجود خطر على جسر القرم
10:15 GMT 24.07.2023 (تم التحديث: 10:39 GMT 24.07.2023) تابعنا عبر
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إن آثار المتفجرات التي تم العثور عليها على متن سفينة أوكرانية محملة بالحبوب تشير إلى وجود خطر على جسر القرم، وهذا يتطلب يقظة مستمرة.
وأفادت الأنباء أنه تم العثور، في وقت سابق، على آثار متفجرات على متن سفينة شحن جافة كانت تبحر من تركيا إلى روسيا
عبر مضيق كيرتش.
وأشار مكتب الإحصاء المركزي التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي "إف إس بي" إلى أن هذه الظروف قد تشير إلى إمكانية استخدام سفينة مدنية أجنبية لإيصال متفجرات إلى أراضي أوكرانيا.
وأضاف بيسكوف: "بالطبع، يتطلب ضمان أمن جسر القرم إجراءات أكثر دقة، وأنشطة تحقق تقوم بها أجهزتنا المختصة، وبالفعل فإن الآثار المكتشفة للمتفجرات تشير إلى وجود خطر
، وهذا يتطلب مستوى ثابتا من اليقظة المتزايدة".
وفي وقت سابق، أفادت القناة الرسمية لجمهورية القرم بتوقف حركة المركبات على جسر القرم
مؤقتًا، وطُلب من الموجودين على الجسر التزام الهدوء واتباع تعليمات الأمن.