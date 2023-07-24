https://sputnikarabic.ae/20230724/بايدن-يحث-نتنياهو-على-عدم-المضي-قدما-في-قانون-الإصلاح-القضائي-1079330953.html

بايدن يحث نتنياهو على عدم المضي قدما في قانون الإصلاح القضائي

بايدن يحث نتنياهو على عدم المضي قدما في قانون الإصلاح القضائي

عبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن قلقه البالغ إزاء التصويت المتوقع اليوم الاثنين في الكنيست على قانون "إلغاء سبب المعقولية"، في القراءة الثانية والثالثة. 24.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-24T01:15+0000

2023-07-24T01:15+0000

2023-07-24T01:15+0000

بنيامين نتنياهو

جو بايدن

إسرائيل

العالم

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غزة - سبوتنيك. وقال بايدن في تصريح لموقع "واللا" الإسرائيلي، "يبدو أن مشروع القانون الذي تمت مناقشته كجزء من الإصلاح القانوني يوسع الانقسامات في إسرائيل فقط ولا يقللها".وتأتي تصريحات بايدن في لحظة حرجة تعيشها إسرائيل، قبل ساعات من التصويت المتوقع في الكنيست، في الوقت الذي يبذل فيه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ جهدًا للتوصل إلى حل وسط بين الحكومة والمعارضة فيما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بنظام العدالة.ووسط معارضة شديدة، ومظاهرات صاخبة خلال الأشهر الماضية، صادقت لجنة برلمانية ليل الأربعاء الماضي على طرح مشروع قانون يحد بشكل كبير من استخدام معيار المعقولية القضائي للمصادقة النهائية عليه في الهيئة العامة للكنيست.وبدأ أعضاء البرلمان الإسرائيلي أمس الأحد مناقشات حول بند "المعقولية" تستمر حتى اليوم الاثنين، وهو موعد التصويت النهائي.وتشهد إسرائيل منذ أشهر مظاهرات حاشدة مناهضة لخطة حكومة بنيامين نتنياهو تغيير النظام القضائي، وإبطال تأثير المحكمة العليا.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، شارك أكثر من 130 ألف إسرائيلي، في مظاهرات شهدتها مدن تل أبيب، وحيفا، وبئر السبع، والقدس الغربية، دعت إليها منظمات المجتمع المدني وحركة "جودة الحكم" وأحزاب المعارضة احتجاجا على خطة الخطة الحكومية.

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