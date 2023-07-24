https://sputnikarabic.ae/20230724/بعد-الإعلان-عن-تنفيذ-طلعات-جوية-ليلية-ما-هي-قدرات-القوات-الجوية-اللبنانية-1079353609.html
بعد الإعلان عن تنفيذ طلعات جوية ليلية… ما هي قدرات القوات الجوية اللبنانية؟
بعد الإعلان عن تنفيذ طلعات جوية ليلية… ما هي قدرات القوات الجوية اللبنانية؟
يصنف الجيش اللبناني في المرتبة رقم 111 بين أضخم 145 جيشا على مستوى العالم، ويمتلك قوة جوية تضم عشرات الطائرات الحربية. 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T13:46+0000
2023-07-24T13:46+0000
2023-07-24T13:46+0000
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وتصنف القوات الجوية اللبنانية في المرتبة رقم 74 على مستوى العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.ويصل عدد الطائرات الحربية من جميع الأنواع، التي يمتلكها الجيش اللبناني إلى 78 طائرة حربية تضم:وبحسب إحصائيات الموقع، فإن الجيش اللبناني لا يمتلك مروحيات هجومية أو مقاتلات حربية، كما أنه لا يمتلك طائرات مهام خاصة أو طائرات تزود بالوقود في الجو.ولا يمتلك لبنان طائرات نقل عسكري ثابتة الأجنحة ويعتمد في هذا المجال على استخدام مروحيات النقل العسكري المختلفة سواء لنقل القوات أو العتاد العسكري أو لإخلاء الجرحى.ويصنف الجيش اللبناني في المرتبة رقم 82 من ناحية حجم الإنفاق العسكري على مستوى العالم بميزانية دفاع تقدر بنحو مليار دولار.وأعلن الجيش اللبناني أن قواته الجوية "ستبدأ في تنفيذ طلعات جوية ليلية اعتبارا من اليوم الاثنين الـ 24 من يوليو/ تموز حتى الـ 27 من الشهر نفسه، مشيرا إلى أن ذلك يشمل الانتقال بين 4 قواعد جوية تشمل رحامات ورياق وبيروت والقليعات".
https://sputnikarabic.ae/20230601/ما-هي-أقوى-الجيوش-العربية-وترتيبها-العالمي-في-2023؟-1077645805.html
https://sputnikarabic.ae/20230724/القوات-الجوية-اللبنانية-تنفذ-طلعات-ليلية-حتى-27-يوليو-1079344615.html
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رصد عسكري, لبنان, أخبار لبنان, أخبار الشرق الأوسط, الأخبار
رصد عسكري, لبنان, أخبار لبنان, أخبار الشرق الأوسط, الأخبار
بعد الإعلان عن تنفيذ طلعات جوية ليلية… ما هي قدرات القوات الجوية اللبنانية؟
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يصنف الجيش اللبناني في المرتبة رقم 111 بين أضخم 145 جيشا على مستوى العالم، ويمتلك قوة جوية تضم عشرات الطائرات الحربية.
وتصنف القوات الجوية اللبنانية في المرتبة رقم 74 على مستوى العالم، حسبما تشير
إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.
ويصل عدد الطائرات الحربية من جميع الأنواع، التي يمتلكها الجيش اللبناني إلى 78 طائرة حربية تضم:
9 طائرات هجومية تجعله في المرتبة رقم 39 عالميا في هذا السلاح.
9 طائرات تدريب تجعل لبنان في المرتبة رقم 69 عالميا.
60 مروحية تجعل الجيش اللبناني بين أضخم 48 قوة مروحيات على مستوى العالم.
وبحسب إحصائيات الموقع، فإن الجيش اللبناني لا يمتلك مروحيات هجومية أو مقاتلات حربية، كما أنه لا يمتلك طائرات مهام خاصة
أو طائرات تزود بالوقود في الجو.
ولا يمتلك لبنان
طائرات نقل عسكري ثابتة الأجنحة ويعتمد في هذا المجال على استخدام مروحيات النقل العسكري المختلفة سواء لنقل القوات أو العتاد العسكري أو لإخلاء الجرحى.
ويصنف الجيش اللبناني في المرتبة رقم 82 من ناحية حجم الإنفاق العسكري على مستوى العالم بميزانية دفاع تقدر بنحو مليار دولار.
وأعلن الجيش اللبناني أن قواته الجوية "ستبدأ في تنفيذ طلعات جوية ليلية
اعتبارا من اليوم الاثنين الـ 24 من يوليو/ تموز حتى الـ 27 من الشهر نفسه، مشيرا إلى أن ذلك يشمل الانتقال بين 4 قواعد جوية تشمل رحامات ورياق وبيروت والقليعات".