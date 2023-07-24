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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230724/بوتين-يدعو-إلى-مواصلة-العمل-المنهجي-للتحقيق-في-جرائم-النازيين-الجدد-1079366306.html
بوتين يدعو إلى مواصلة العمل المنهجي للتحقيق في جرائم النازيين الجدد
بوتين يدعو إلى مواصلة العمل المنهجي للتحقيق في جرائم النازيين الجدد
دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، أجهزة إنفاذ القانون إلى مواصلة العمل المنهجي لمكافحة جرائم أعداء الشعب والعملاء الأجانب والنازيين الجدد،... 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T21:21+0000
2023-07-24T21:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين، في خطاب نُشر بمناسبة يوم موظفي المحققين على موقع الكرملين: "هذا يتطلب مهارة مهنية خاصة، وشخصية قوية، وأخلاقيات داخلية، ومعرفة عميقة ومتنوعة، واستعداداً لتحمل ضغوط نفسية عالية، والعمل بمسؤولية ومبادئ في أي ظروف، حتى مع خطر التعرض للخطر".وأشار إلى أن أجهزة إنفاذ القانون تعمل بهذه الطريقة في المناطق الجديدة للبلاد، مما يساهم في اندماجها في الفضاء القانوني الروسي، ويحمي النظام الدستوري والشرعية.وقال الرئيس: وأعرب عن ثقته في أن المحققين الروس يفهمون أهمية هذه المهمة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230723/بوتين-رغم-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-سنعمل-بقوة-على-توريد-الحبوب-لأفريقيا-1079329765.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, فلاديمير بوتين
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, فلاديمير بوتين

بوتين يدعو إلى مواصلة العمل المنهجي للتحقيق في جرائم النازيين الجدد

21:21 GMT 24.07.2023
© Sputnik . Alexey Mayshev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى "الأفكار القوية للزمن الجديد - 2023" في موسكو.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى الأفكار القوية للزمن الجديد - 2023 في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2023
© Sputnik . Alexey Mayshev
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دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، أجهزة إنفاذ القانون إلى مواصلة العمل المنهجي لمكافحة جرائم أعداء الشعب والعملاء الأجانب والنازيين الجدد، والأعمال الإرهابية ضد السكان المدنيين، وشخصيات المجتمع والصحفيين والمسؤولين.
وقال بوتين، في خطاب نُشر بمناسبة يوم موظفي المحققين على موقع الكرملين: "هذا يتطلب مهارة مهنية خاصة، وشخصية قوية، وأخلاقيات داخلية، ومعرفة عميقة ومتنوعة، واستعداداً لتحمل ضغوط نفسية عالية، والعمل بمسؤولية ومبادئ في أي ظروف، حتى مع خطر التعرض للخطر".
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أمس, 21:15 GMT
وأشار إلى أن أجهزة إنفاذ القانون تعمل بهذه الطريقة في المناطق الجديدة للبلاد، مما يساهم في اندماجها في الفضاء القانوني الروسي، ويحمي النظام الدستوري والشرعية.
وقال الرئيس:
من الضروري مواصلة العمل المنهجي لمكافحة جرائم أعداء الشعب والعملاء الأجانب والنازيين الجدد، والأعمال الإرهابية ضد السكان المدنيين، وشخصيات المجتمع والصحفيين والمسؤولين.
وأعرب عن ثقته في أن المحققين الروس يفهمون أهمية هذه المهمة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:42 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
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