https://sputnikarabic.ae/20230724/بوتين-يوقع-قانونا-بشأن-إدخال-الشكل-الثالث-من-العملة-الوطنية-الروسية-1079353236.html

بوتين يوقع قانونا بشأن إدخال "الشكل الثالث" من العملة الوطنية الروسية

بوتين يوقع قانونا بشأن إدخال "الشكل الثالث" من العملة الوطنية الروسية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، على قانون يحدد المعايير القانونية لإدخال "الروبل الرقمي"، الذي يعتبر الشكل الثالث للعملة الوطنية الروسية،... 24.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-24T13:25+0000

2023-07-24T13:25+0000

2023-07-24T13:25+0000

روسيا

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103252/86/1032528605_0:224:4652:2841_1920x0_80_0_0_dde63a26b2e38288e44d655984a57624.jpg

وجاء في الوثيقة، التي نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، إنه على المستوى القانوني، تعتبر المفاهيم الأساسية اللازمة لإدخال "الروبل الرقمي"؛ بما في ذلك تحديد وضعه القانوني والمعاملات معه، والعلاقة بين مشغل منصة "الروبل الرقمي"، وهو المصرف المركزي، والمشاركين فيها (الوسطاء الماليين)، والمستخدمين (المواطنين والشركات).كما سيحدد مجلس إدارة مصرف روسيا المركزي التعريفات المفروضة على العمليات بالشكل الثالث من العملة الوطنية، والإطار الزمني، الذي يتعين فيه على المصارف، إتاحة الفرصة للعملاء لإجراء مثل هذه العمليات.وكان مجلس الفيدرالية الروسي، قد وافق الأسبوع الماضي، على القانون الأساسي الخاص بإدخال وتنظيم "الروبل الرقمي" في روسيا، والذي سيصبح الشكل الثالث للعملة الوطنية إلى جانب الروبل النقدي وغير النقدي.ويقدم القانون المفاهيم الأساسية، ويحدد الوضع القانوني للروبل الرقمي والمعاملات فيه، والعلاقة بين "بنك روسيا" المشغل لمنصة الروبل الرقمي، والمشاركين فيها.سيتم تنفيذ العمليات وفقًا للقواعد التي سيوافق عليها مجلس إدارة "بنك روسيا"، كما أنه سيحدد معدلات وشروط العمليات.سيكون البنك المركزي مسؤولًا أمام المستخدمين عن فتح محافظ رقمية وأداء بعض الوظائف الأخرى. ولن يتمكن أي شخص، باستثناء المشغل، من استخدام عبارة "منصة الروبل الرقمي" ومشتقاتها في الإعلانات.بالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بإدخال العملات الرقمية من قبل الدول الأجنبية، يتم تحديد مفهوم "العملة الأجنبية"، الذي سيشمل أيضًا الوحدة النقدية الوطنية لدولة أجنبية، والتي يتم إصدارها في شكل رقمي. ومن المتوقع أن تدخل الأحكام الأساسية للقانون حيز التنفيذ، في الأول من آب/ أغسطس المقبل.

https://sputnikarabic.ae/20230724/إعلام-روسيا-انتصرت-في-السوق-وتبيع-نفطها-بأعلى-من-سقف-السعر-المزعوم-1079341089.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, اقتصاد